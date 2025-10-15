Η αιφνιδιαστική έρευνα της Ευρωπαϊκής Υπηρεσίας Καταπολέμησης της Απάτης (OLAF) εντείνει τις πιέσεις προς την Αθήνα. Ο κίνδυνος να χαθούν οι αγροτικές επιδοτήσεις.

Στον «αέρα» παραμένουν οι αγροτικές επιδοτήσεις και είναι ξεκάθαρη η οργή στους αγρότες. Ο αγροτικός κόσμος που δεν συμμετείχε στο πάρτι του ΟΠΕΚΕΠΕ βρίσκεται στο χείλος του γκρεμού ενώ για τις βασικές πληρωμές ο Οκτώβριος έχει ήδη χαθεί.

Η αιφνιδιαστική έφοδος της Ευρωπαϊκής Υπηρεσίας Καταπολέμηση της Απάτης (OLAF) για έναν ακόμη έλεγχο στα οικονομικά του ΟΠΕΚΕΠΕ ενδεχομένως να προκαλέσει «ζητήματα» τα οποία ο Οργανισμός «πρέπει να εντοπίσει και να αναδείξει», σύμφωνα με τον υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, Κώστα Τσιάρα.

Οι αγρότες είναι έξαλλοι με τις καθυστερήσεις στις επιδοτήσεις, αλλά και στις αποζημιώσεις. Ήδη σε πανελλαδικό επίπεδο γίνονται πολλές διαβουλεύσεις για το ενδεχόμενο να γίνουν δυναμικές συγκεντρώσεις βάζοντας στο τραπέζι των συζητήσεων κάθε μορφή αντίδρασης.

Την ίδια στιγμή, η αρχική προθεσμία (02/10) από τη Γενική Διεύθυνση Γεωργίας και Αγροτικής Ανάπτυξης της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στην Ελλάδα προκειμένου να καταθέσει το νέο πλαίσιο δράσης (action plan) που έχει συμφωνηθεί μεταξύ των εθνικών και των κοινοτικών Αρχών πήρε παράταση μέχρι την 4η Νοεμβρίου.

Οι Βρυξέλλες θεωρούν πως το σχέδιο που προτείνει η χώρα μας για τις αγροτικές επιδοτήσεις δεν επαρκεί για την αποκατάσταση των ελλείψεων που έχουν επισημανθεί και δεν συμμορφώνεται με τις ευρωπαϊκές διατάξεις.

Όπως προκύπτει από επιστολή της 1ης Αυγούστου, η Γενική Διεύθυνση Γεωργίας και Αγροτικής Ανάπτυξης (GD AGRI ) της Κομισιόν «μετά από ανάλυση του σχεδίου δράσης και των συμπληρωματικών πληροφοριών που παρασχέθηκαν από τις ελληνικές Αρχές στην επιστολή σας της 2ας Ιουνίου 2025, η GD AGRI είναι της άποψης ότι το σχέδιο, όπως προτείνεται επί του παρόντος, δεν επαρκεί για την αποκατάσταση των ελλείψεων και, ως εκ τούτου, δεν συμμορφώνεται με τις διατάξεις του άρθρου 29 παράγραφος 1 του κανονισμού (ΕΕ) 2022/129».

Με αυτά τα δεδομένα η Ελλάδα κινδυνεύει να χάσει τις αγροτικές επιδοτήσεις της ΕΕ εάν δεν παρέχει ένα βελτιωμένο σχέδιο δράσης που θα πατάξει τη διαφθορά.

«Η Επιτροπή δεν έχει λάβει τα αναθεωρημένα σχέδια δράσης από τις ελληνικές αρχές», δήλωσε εκπρόσωπος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής απαντώντας σε ερώτημα του POLITICO. «Η Επιτροπή αναμένει την υποβολή του αναθεωρημένου σχεδίου δράσης και εν τω μεταξύ συνεχίζει να βρίσκεται σε επαφή με τις ελληνικές αρχές».

Πότε θα γίνουν οι πληρωμές

Η αρχή γίνεται με τις αποζημιώσεις των προγραμμάτων μελισσοκομίας, οίνου, βιολογικής γεωργίας και κτηνοτροφίας. Σύμφωνα με κυβερνητικές πηγές, στόχος είναι μέχρι το τέλος Οκτωβρίου να έχουν δοθεί 150 εκατομμύρια ευρώ σε παραγωγούς και κτηνοτρόφους, ενώ ως τα τέλη Νοεμβρίου προβλέπεται η προκαταβολή της ενίσχυσης του 2025.

