Η χρηματιστηριακή αγορά της Αθήνας έκλεισε σήμερα με πτώση, ακολουθώντας το διεθνές κλίμα. Ο Γενικός Δείκτης υποχώρησε στις 2.087,17 μονάδες, σημειώνοντας πτώση 1,09%, με χαμηλό ημέρας στις 2.085,15 μονάδες. Ο συνολικός τζίρος ανήλθε στα 252,33 εκατ. ευρώ, με 31,49 εκατ. ευρώ να αφορούν πακέτα συναλλαγών και συνολικό όγκο 50,2 εκατ. τεμαχίων. Η συνεδρίαση ολοκληρώθηκε με 44 μετοχές να κινούνται ανοδικά, 88 πτωτικά και 71 αμετάβλητες.

Η διόρθωση ήρθε μετά τη βραδινή υποχώρηση των διεθνών αγορών την Παρασκευή, όταν οι δηλώσεις του Ντόναλντ Τραμπ για πιθανή κλιμάκωση του εμπορικού πολέμου με την Κίνα επιδείνωσαν το κλίμα σε Ευρώπη και ΗΠΑ.

Ο τραπεζικός δείκτης έκλεισε στις 2.430,6 μονάδες με πτώση 1,37%, ο δείκτης υψηλής κεφαλαιοποίησης FTSE 25 στις 5.280,13 μονάδες (-1,12%) και ο δείκτης μεσαίας κεφαλαιοποίησης FTSEM στις 2.846,28 μονάδες (-0,95%).

Στις μετοχές, ο ΟΠΑΠ κατέγραψε τζίρο 26,5 εκατ. ευρώ και έκλεισε στα 20,06 ευρώ με πτώση 0,3%, αφού νωρίτερα είχε κινηθεί ανοδικά έως τα 20,92 ευρώ. Η Eurobank, μετά την ανακοίνωση για την επαναπόκτηση της Eurolife Ζωής από τη Fairfax έναντι 813 εκατ. ευρώ, έκλεισε στα 3,65 ευρώ με οριακή πτώση 0,17%. Η Πειραιώς υποχώρησε κατά 2,44%, η Alpha κατά 1,96% και η Εθνική κατά 1,83%, ενώ η Τράπεζα Κύπρου έκλεισε με άνοδο 1,75%.

Αρνητικά κινήθηκαν οι Metlen (-3,04%), Cenergy (-2,2%), ΕΛΠΕ (-2,7%) και Motor Oil (-1,61%), ενώ θετικά έκλεισαν ο Σαράντης (+1,97%) και η ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ (+1,65%). Στις μετοχές μεσαίας κεφαλαιοποίησης, η Intralot υποχώρησε κατά 1,36%, ενώ η Κρι Κρι ενισχύθηκε κατά 1,49%.