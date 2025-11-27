Επιχείρηση της Πυροσβεστικής για τον απεγκλωβισμό του άνδρα στον Κεραμεικό.

Ένας άνδρας έπεσε στο κενό από τον τέταρτο όροφο πολυκατοικίας στον Κεραμεικό το απόγευμα της Πέμπτης.

Περίπου στις 17:30, κάτω από αδιευκρίνιστες συνθήκες ένας άνδρας έπεσε από το μπαλκόνι του διαμερίσματος στο οποίο διαμένει, στη συμβολή των οδών Πλαταιών και Αγησιλάου στον Κεραμεικό.

Μετά την πτώση του κατέληξε σε πλάτωμα του πρώτου ορόφου και κλήθηκε η Πυροσβεστική, που με τη χρήση γερανοφόρου οχήματος τον απεγκλώβισε.

Ασθενοφόρο μετέφερε τον άνδρα στο νοσοκομείο «Ευαγγελισμός» ενώ δεν έχει γίνει γνωστό σε τι κατάσταση είναι.