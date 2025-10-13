Η αντιπαράθεση γύρω από το έργο GSI εξελίσσεται σε μια περίοδο που η Κύπρος καταγράφει τις υψηλότερες τιμές ηλεκτρικής ενέργειας στην Ευρώπη – σχεδόν διπλάσιες από της Ελλάδας

Πηγές του υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας (ΥΠΕΝ) διαμηνύουν ότι «δεν χρειάζονται πισωγυρίσματα» στο έργο της ηλεκτρικής διασύνδεσης Ελλάδας – Κύπρου (Great Sea Interconnector – GSI), υπογραμμίζοντας ότι η ελληνική πλευρά τηρεί στο ακέραιο όσα συμφωνήθηκαν τις προηγούμενες ημέρες και εργάζεται εντατικά για την επίλυση των τεχνικοοικονομικών και θεσμικών ζητημάτων του έργου.

Όπως επισημαίνουν, κατά τη συνάντηση των υπουργών Ενέργειας Ελλάδας και Κύπρου, Σταύρου Παπασταύρου και Γιώργου Παπαναστασίου, παρουσία του υφυπουργού Νίκου Τσάφου και του Κύπριου πρέσβη Σταύρου Αυγουστίδη, οι δύο πλευρές συμφώνησαν να περιορίσουν τις δηλώσεις, να αφήσουν πίσω αλληλοσυγκρουόμενα μηνύματα και να επικεντρωθούν στην ουσία: την υλοποίηση ενός σύνθετου και κρίσιμου έργου για την ενεργειακή ασφάλεια της περιοχής.

Οι ίδιες πηγές σημειώνουν χαρακτηριστικά ότι «την επόμενη ημέρα δημοσιεύθηκε στην Εφημερίδα της Κυβέρνησης της Κυπριακής Δημοκρατίας η μεταβίβαση των αδειών κυριότητας και διαχείρισης στον ΑΔΜΗΕ, που εκκρεμούσαν για δύο χρόνια», γεγονός που καταδεικνύει τη βούληση για πρόοδο. Παράλληλα, υπενθυμίζεται ότι έχει προγραμματιστεί τηλεδιάσκεψη την Πέμπτη με τον Ευρωπαίο Επίτροπο Ενέργειας Γιοχάνες Γιόργκενσεν, προκειμένου να συζητηθούν τα επόμενα βήματα.

«Η ελληνική πλευρά τηρεί σήμερα αυτά που συμφωνήθηκαν μόλις πριν λίγες ημέρες, εργάζεται για την επίλυση των πολύπλευρων ζητημάτων ενός έργου που ήδη έχει πολλές δυσκολίες στην υλοποίηση και δεν χρειάζεται να επιβαρύνεται παραπάνω με πισωγυρίσματα», αναφέρουν οι πηγές του ΥΠΕΝ, στέλνοντας σαφές μήνυμα σταθερότητας και συνέπειας.

Οι δηλώσεις αυτές έρχονται ως απάντηση στη νέα δημόσια τοποθέτηση του Κύπριου υπουργού Οικονομικών Μάκη Κεραυνού, ο οποίος, παρουσιάζοντας τον κρατικό προϋπολογισμό, τόνισε ότι «δεν είμαι εναντίον κανενός έργου που μπορεί να φέρει οφέλη στην κυπριακή οικονομία», ωστόσο υπογράμμισε πως έχει υποχρέωση να εξετάζει τα οικονομικά δεδομένα. Ο κ. Κεραυνός διέψευσε ότι το υπουργείο του κρατά «μυστικές μελέτες» για τη βιωσιμότητα του έργου, χαρακτηρίζοντας «ψευδείς ειδήσεις» τις σχετικές αναφορές, ενώ επανέλαβε ότι οι μελέτες έχουν παραδοθεί κανονικά και είναι γνωστές σε όλες τις πλευρές.

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

για να ξεκινήσετε τη μέρα σας. * Με την εγγραφή σας στο newsletter του Dnews, αποδέχεστε τους σχετικούς όρους χρήσης

Η αντιπαράθεση γύρω από το έργο GSI εξελίσσεται σε μια περίοδο που η Κύπρος καταγράφει τις υψηλότερες τιμές ηλεκτρικής ενέργειας στην Ευρώπη – σχεδόν διπλάσιες από της Ελλάδας – γεγονός που αναδεικνύει την επείγουσα ανάγκη ενεργειακής διασύνδεσης και άρσης της απομόνωσης του νησιού. Η ολοκλήρωση του έργου θα μειώσει το ενεργειακό κόστος, θα ενισχύσει την ασφάλεια εφοδιασμού και θα επιτρέψει την ταχύτερη διείσδυση των Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας, με εκτιμώμενο κοινωνικό όφελος ύψους 6 δισ. ευρώ.