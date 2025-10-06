Προκαλεί προβληματισμό η συνεχιζόμενη δημόσια αντιπαράθεση της κυβέρνησης με την Κυπριακή Δημοκρατία, σημείωσε ο Νίκος Ανδρουλάκης.

«Ο πρωθυπουργός να βάλει στην άκρη τα παιχνίδια επίρριψης ευθυνών και να ενημερώσει τον ελληνικό λαό για το χρονοδιάγραμμα ολοκλήρωσης της ηλεκτρικής διασύνδεσης Κύπρου-Κρήτης» δήλωσε ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ, Νίκος Ανδρουλάκης.

Σημείωσε πως «την ώρα που η τουρκική κυβέρνηση επιμένει στο αναθεωρητικό δόγμα της «γαλάζιας πατρίδας», την ώρα που ο πρόεδρος Ερντογάν από το βήμα του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών αμφισβητεί κυριαρχικά δικαιώματα της Ελλάδας και της Κύπρου, προκαλεί προβληματισμό η συνεχιζόμενη δημόσια αντιπαράθεση της κυβέρνησης με την Κυπριακή Δημοκρατία. Κάτι πρωτοφανές στα 51 χρόνια της Μεταπολίτευσης».

Δήλωσε ότι αυτό είναι «κάτι που αποδεικνύει ότι οι χειρισμοί της Νέας Δημοκρατίας μάς οδηγούν σε επικίνδυνα γεωπολιτικά μονοπάτια με απρόβλεπτες επιπτώσεις».