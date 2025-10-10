Η δέσμευση του υπουργού για τις πληρωμές των αγροτών και για τις αποζημιώσεις λόγω ευλογιάς.

Την έναρξη των πληρωμών προς τους αγρότες και τους κτηνοτρόφους από την επόμενη εβδομάδα ανακοίνωσε ο Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, Κώστας Τσιάρας. Οι καθυστερήσεις οφείλονται στην εφαρμογή αυστηρού συστήματος ελέγχων που απαιτεί η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, με στόχο τη διασφάλιση της νομιμότητας και της διαφάνειας των πληρωμών.

Όπως ανακοίνωσε ο υπουργός ««Οι πληρωμές θα ξεκινήσουν την επόμενη εβδομάδα, και εφόσον δεν προκύψει πρόβλημα, από τις 15 Οκτωβρίου θα έχουν μια ροή μέχρι το τέλος Οκτωβρίου.»

Ο Υπουργός υπογράμμισε ότι οι πληρωμές θα ξεκινήσουν με τα παλιά βιολογικά για τη γεωργία και τη μελισσοκομία, ενώ ακολουθούν οι αποζημιώσεις για ζωοτροφές λόγω ευλογιάς και η πληρωμή για φερτά υλικά σε αγροτικές εκμεταλλεύσεις που επλήγησαν από τον κυκλώνα Daniel στη Θεσσαλία. Επιπλέον, θα επιχειρηθεί η καταβολή αποζημιώσεων για τα θανατωθέντα ζώα και η πληρωμή του Μέτρου 23 μετά την εξέταση των ενστάσεων.

Όσον αφορά τη βασική ενίσχυση, ο κ. Τσιάρας διαβεβαίωσε ότι θα ολοκληρωθεί εντός Νοεμβρίου, παρασύροντας και τις αποζημιώσεις του ΕΛΓΑ, καθώς η παρακράτηση υπέρ του οργανισμού γίνεται ταυτόχρονα με την πληρωμή. Ο Υπουργός τόνισε ότι η κυβέρνηση αναλαμβάνει την ευθύνη για τη διαχείριση των καθυστερήσεων, αλλά υπογραμμίζει ότι πρόκειται για διαχρονικό ζήτημα με διακομματική ευθύνη, και πρόσθεσε ότι η προσπάθεια είναι να διασφαλιστεί ένας βιώσιμος και ανθεκτικός ελληνικός πρωτογενής τομέας.

Τέλος, όσον αφορά την ευλογιά των αιγοπροβάτων, το Υπουργείο διαθέτει πάνω από 150 κτηνιάτρους και έχει ζητηθεί ενίσχυση της αστυνόμευσης και παρέμβαση των δικαστικών αρχών για την εφαρμογή των μέτρων βιοασφάλειας.