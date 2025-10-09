«Ο μοναδικός τρόπος για να αντιμετωπίσουμε το θέμα της ευλογιάς, είναι να συνεργαστούμε με υπευθυνότητα και αποτελεσματικότητα για την εκρίζωσή της» τόνισε ο κ. Τσιάρας.

Ο υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης, Κώστας Τσιάρας, ανακοίνωσε την έναρξη σειράς πληρωμών προς τους αγρότες και κτηνοτρόφους, με στόχο να ενισχυθεί άμεσα η ρευστότητα στον πρωτογενή τομέα. Οι πρώτες πληρωμές περιλαμβάνουν παλαιά βιολογικά προϊόντα, αποζημιώσεις για ζωοτροφές λόγω της ευλογιάς καθώς και αποζημιώσεις για φερτά υλικά που επλήγησαν από την κακοκαιρία «Ντάνιελ».

Παράλληλα, δρομολογούνται και άλλες κρίσιμες ενισχύσεις, όπως η βασική ενίσχυση, το Μέτρο 23, η προκαταβολή για αποζημιώσεις φυτικού κεφαλαίου και η ανασύσταση του φυτικού κεφαλαίου.

Ο κ. Τσιάρας τόνισε ότι η στήριξη του πρωτογενούς τομέα απαιτεί ψυχραιμία, συνεργασία και σωστό σχεδιασμό, πάντα σε συνεννόηση με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή για την ομαλή ροή των ευρωπαϊκών πόρων.

Όσον αφορά την ευλογιά, ο υπουργός επισήμανε ότι η αποτελεσματική αντιμετώπισή της απαιτεί συλλογική ευθύνη, συνεργασία όλων των εμπλεκόμενων φορέων και λήψη επιστημονικά τεκμηριωμένων αποφάσεων, ενώ διευκρίνισε ότι ο εμβολιασμός κατά της ευλογιάς δεν προκρίνεται από τις δύο κτηνιατρικές σχολές. Τόνισε ότι το ύστατο μέτρο για την αντιμετώπιση της νόσου θα ήταν ένα lockdown, το οποίο επιδιώκεται να αποφευχθεί με την πιστή εφαρμογή των μέτρων και τη συνεργασία όλων.

Όπως τόνισε χαρακτηριστικά «υπάρχει από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή η προτροπή να εξεταστεί το ζήτημα του εμβολιασμού, πλην όμως, όπως όλοι γνωρίζουμε πάρα πολύ καλά, οι δύο κτηνιατρικές σχολές -οι οποίες έχουν κορυφαίους επιστήμονες ανάμεσά τους- είναι κατηγορηματικές κατά της εφαρμογής του εμβολιασμού κατά της ευλογιάς.Έχουμε πει πολλές φορές ότι το ύστατο μέτρο προκειμένου να αντιμετωπίσουμε την ευλογιά είναι ένα γενικό lockdown. Κάνουμε κάθε δυνατή προσπάθεια να μην φτάσουμε εκεί, και αυτή η προσπάθεια —επαναλαμβάνω— για να μπορέσει να έχει και το αποτέλεσμα το οποίο προσδοκούμε, πρέπει όλοι οι εμπλεκόμενοι να αναλάβουν το μέρος ή το κομμάτι της ευθύνης που τους αναλογεί.»