«Οριακή» χαρακτήρισε την κατάσταση με την ευλογιά των αιγοπροβάτων, ο υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης Κώστας Τσιάρας, τονίζοντας πως η «επόμενη επιλογή θα είναι να γίνει lockdown».

Ο κ. Τσιάρας, απαντώντας σε σχετική επίκαιρη ερώτηση της Ζωής Κωνσταντοπούλου κάλεσε τον αγροτικό κόσμο να επιδείξει υπευθυνότητα, λέγοντας πως κτηνοτρόφοι ανέφεραν κρούσματα και οι κτηνίατροι διαπίστωναν πως τα ζώα ήταν ήδη νεκρά, στάση η οποία, σύμφωνα με τον ίδιο, είναι «εγκληματική καθώς συνιστά βασικό λόγο διασποράς».

«Έχουμε μια αντίφαση, μεταξύ των αγροτών και των κτηνοτρόφων που αγωνιούν και εκείνων των κακοποιών μελών της ΝΔ όπως ο φραπές, ο χασάπης και η κ. Σεμερτζίδου που έφαγαν με χρυσά κουτάλια», ανέφερε από την πλευρά της η πρόεδρος της Πλεύσης Ελευθερίας.

Ο Κώστας Τσιάρας απαντώντας και σε ερωτήσεις για την καταβολή των ενισχύσεων στους αγρότες από τον ΟΠΕΚΕΠΕ, ξεκαθάρισε πως «πληρωμές χωρίς να έχουν προηγηθεί ενδελεχείς και διασταυρωτικοί έλεγχοι δεν μπορούν να γίνουν», συμπληρώνοντας πως «εάν δεν κάνουμε αυτά που πρέπει, θα τεθούν σε κίνδυνο οι ευρωπαϊκοί πόροι».

Ο υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης, τόνισε πως καταβάλλεται μεγάλη προσπάθεια προκειμένου να ολοκληρωθούν οι έλεγχοι, ενώ προανήγγειλε τη δημοσιοποίηση των ευρημάτων από τους διασταυρωτικούς ελέγχους.

«Κανένας δεν έχει δικαίωμα να παίζει κορώνα γράμματα το μέλλον του αγροτικού κόσμου», τόνισε ο πρόεδρος της Νέας Αριστεράς, Αλέξης Χαρίτσης, εξαπολύοντας πυρά για το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ στο οποίο, όπως είπε «η κυβέρνηση καταφέρνει να ξεπερνά τον χειρότερο εαυτό της με μια εξεταστική παρωδία στην οποία καλεί μάρτυρες που δεν βρίσκονται στη ζωή».

Η Χριστίνα Σταρακά από το ΠΑΣΟΚ κατήγγειλε την κυβέρνηση πως κρύβεται πίσω από το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ και επικαλείται διασταυρωτικούς ελέγχους. «Πρέπει η κυβέρνηση να εγγυηθεί την καταβολή των ενισχύσεων», σημείωσε ο Βασίλης Κόκκαλης από τον ΣΥΡΙΖΑ, προσθέτοντας πως «τους τίμιους αγρότες δεν τους ενδιαφέρει αν κάποιοι παρανόμησαν στον ΟΠΕΚΕΠΕ, αλλά πότε θα πληρωθούν.