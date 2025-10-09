Η έκθεση δείχνει ότι οι επιχειρήσεις του χρηματοοικονομικού τομέα πρέπει να περάσουν από την απλή προσαρμογή στις αλλαγές σε μια πιο ενεργή στάση, υιοθετώντας στρατηγικές πρόληψης, καινοτομίας και βιώσιμης ανάπτυξης.

Η Deloitte δημοσίευσε την έκθεση FSI Predictions 2025, η οποία παρουσιάζει τις βασικές διεθνείς τάσεις που αναμένεται να επηρεάσουν φέτος τον τραπεζικό και ασφαλιστικό κλάδο, τη διαχείριση επενδύσεων και τον τομέα των ακινήτων. Αν και οι προβλέψεις βασίζονται κυρίως στην αγορά των Ηνωμένων Πολιτειών, οι εξελίξεις αφορούν και άλλες αγορές, μεταξύ αυτών και την ελληνική.

Η έκθεση δείχνει ότι οι επιχειρήσεις του χρηματοοικονομικού τομέα πρέπει να περάσουν από την απλή προσαρμογή στις αλλαγές σε μια πιο ενεργή στάση, υιοθετώντας στρατηγικές πρόληψης, καινοτομίας και βιώσιμης ανάπτυξης.

Σύμφωνα με τη Deloitte, τα δίκτυα ανταλλαγής δεδομένων μεταξύ τραπεζών, γνωστά ως tokenization, μπορούν να βελτιώσουν τις διεθνείς πληρωμές, μειώνοντας το κόστος και τον χρόνο ολοκλήρωσης των συναλλαγών. Η Τεχνητή Νοημοσύνη εκτιμάται ότι θα βοηθήσει τις τράπεζες να αυξήσουν την παραγωγικότητά τους, κυρίως μέσα από την αυτοματοποίηση διαδικασιών ανάπτυξης λογισμικού, γεγονός που θα οδηγήσει σε σημαντική εξοικονόμηση κόστους τα επόμενα χρόνια.

Στον ασφαλιστικό τομέα, η χρήση της Τεχνητής Νοημοσύνης θα επιτρέψει στις εταιρείες να περιορίσουν την ασφαλιστική απάτη και να περάσουν από την παραδοσιακή αποζημίωση μετά τη ζημιά σε ένα νέο μοντέλο που εστιάζει στην πρόβλεψη και την πρόληψη των κινδύνων.

Στον χώρο των επενδύσεων, η Deloitte προβλέπει μεγαλύτερη πρόσβαση των ιδιωτών σε ιδιωτικά κεφάλαια, μέσα από νέα επενδυτικά προϊόντα που θα συνδέουν επαγγελματίες διαχειριστές και μικρούς επενδυτές. Παράλληλα, οι διαχειριστές κεφαλαίων έχουν τη δυνατότητα να αξιοποιήσουν μια αγορά ύψους 11 τρισ. δολαρίων μέσω της ανάπτυξης ενεργών Διαπραγματεύσιμων Αμοιβαίων Κεφαλαίων (ETFs), τα οποία κερδίζουν συνεχώς έδαφος έναντι των παραδοσιακών μορφών επένδυσης.

Ο κλάδος των ακινήτων αναμένεται επίσης να αλλάξει, καθώς νέοι παράγοντες της αγοράς στρέφονται προς εναλλακτικές μορφές επένδυσης. Την ίδια στιγμή, η ψηφιοποίηση των ακινήτων, βασισμένη στην τεχνολογία blockchain, μπορεί να φέρει επανάσταση στη διαχείριση περιουσιακών στοιχείων, μειώνοντας τα κόστη και ανοίγοντας τον δρόμο για τη συμμετοχή περισσότερων ιδιωτών επενδυτών.

Στην Ελλάδα, οι τάσεις αυτές αρχίζουν ήδη να κάνουν την εμφάνισή τους. Πολλές επιχειρήσεις του χρηματοοικονομικού τομέα επενδύουν ενεργά στη μετάβαση προς την ψηφιακή εποχή και τη βιώσιμη ανάπτυξη, αναγνωρίζοντας ότι η τεχνολογία και η καινοτομία αποτελούν βασικούς μοχλούς ανταγωνιστικότητας.

Η Κατερίνα Γλαβά, Partner, Engineering, AI & Data Leader και Financial Services Industry Leader της Deloitte Ελλάδας, επισημαίνει: «Η έκθεση FSI Predictions 2025 δείχνει ότι οι οργανισμοί που επενδύουν σε ψηφιακές τεχνολογίες, πρόληψη κινδύνου και πελατοκεντρική στρατηγική, δημιουργούν νέα μοντέλα αξίας. Ο τραπεζικός και ο ασφαλιστικός κλάδος στην Ελλάδα έχουν την ευκαιρία να αξιοποιήσουν τα σύγχρονα εργαλεία Τεχνητής Νοημοσύνης και να κάνουν το επόμενο βήμα».

Από την πλευρά του, ο Χρήστος Κοσμάς, Partner, Valuation and Modeling Leader και Real Estate Sector Leader της Deloitte Ελλάδας, σημειώνει: «Η τεχνολογική και επενδυτική ωρίμανση της αγοράς ακινήτων δημιουργεί νέες προοπτικές. Η ψηφιοποίηση περιουσιακών στοιχείων, η στροφή σε εναλλακτικά ακίνητα και η αυξημένη ζήτηση για υποδομές δεδομένων ανοίγουν νέες ευκαιρίες για την ελληνική αγορά, αρκεί να κινηθεί έγκαιρα και στρατηγικά».