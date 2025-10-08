Σε δημόσια διαβούλευση έθεσε η κυβέρνηση το νέο φορολογικό νομοσχέδιο που περιλαμβάνει όλες τις εξαγγελίες του πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη στη ΔΕΘ.

Το νομοσχέδιο με τίτλο «Φορολογική Μεταρρύθμιση για το Δημογραφικό και τη Μεσαία Τάξη – Μέτρα στήριξης για την κοινωνία και την οικονομία» θα παραμείνει σε διαβούλευση έως τις 22 Οκτωβρίου.

Το νέο νομοσχέδιο περιλαμβάνει ένα ευρύ πλέγμα φορολογικών και μισθολογικών ρυθμίσεων, καθώς και στοχευμένα μέτρα στήριξης για συγκεκριμένες κοινωνικές ομάδες και περιοχές. Κεντρικός άξονας αποτελεί η αναμόρφωση της φορολογικής κλίμακας εισοδήματος, με μείωση των συντελεστών κατά δύο ποσοστιαίες μονάδες για εισοδήματα από 10.000 έως 40.000 ευρώ και επέκταση της κλίμακας έως τα 60.000 ευρώ.

Προβλέπονται επιπλέον φοροελαφρύνσεις για οικογένειες με παιδιά, πλήρης απαλλαγή από τον φόρο εισοδήματος για πολύτεκνους, μηδενικός φόρος για νέους έως 25 ετών και συντελεστής 9% για νέους έως 30 ετών.

Κατάργηση ΕΝΦΙΑ

Από το 2026 αρχίζει η σταδιακή κατάργηση του ΕΝΦΙΑ για κύριες κατοικίες σε μικρούς οικισμούς, με μείωση 50% το πρώτο έτος και πλήρη απαλλαγή από το 2027 για περιοχές έως 1.500 κατοίκους (και έως 1.700 στον Έβρο).

Εισάγεται ενδιάμεσος φορολογικός συντελεστής 25% για εισοδήματα από ενοίκια μεταξύ 12.000 και 24.000 ευρώ, μέτρο που αφορά περισσότερους από 160.000 ιδιοκτήτες. Παράλληλα, από 1η Ιανουαρίου 2026 προβλέπεται μείωση ΦΠΑ κατά 30% στα νησιά του Βορείου Αιγαίου, της Σαμοθράκης και των Δωδεκανήσων με έως 20.000 κατοίκους.

Τεκμήρια

Τα τεκμήρια διαβίωσης μειώνονται κατά 30% έως 35% για κατοικίες, ενώ στα οχήματα μετά το 2010 λαμβάνονται υπόψη οι εκπομπές ρύπων. Παράλληλα, παρατείνεται έως το 2026 η φοροαπαλλαγή για μακροχρόνια μίσθωση κενών κατοικιών, με ευνοϊκές ρυθμίσεις για πολύτεκνους, εκπαιδευτικούς και ένστολους.

Επιπλέον, προβλέπονται υπερεκπτώσεις 100% για επενδυτικές δαπάνες σε τομείς όπως η άμυνα και η κατασκευή οχημάτων, ενώ καταργείται ο φόρος 10% στους λογαριασμούς συνδρομητικής τηλεόρασης από τον Ιανουάριο του 2026.

Για ελεύθερους επαγγελματίες σε οικισμούς έως 1.500 κατοίκους, καθώς και για σχολικά κυλικεία, μειώνεται κατά 50% το ελάχιστο εισόδημα, ενώ νέες μητέρες εξαιρούνται από το τεκμαρτό εισόδημα για τρεις χρόνια μετά τη γέννηση παιδιού.

Αυξήσεις σε σώματα ασφαλείας και δημόσιο

Από τον Οκτώβριο του 2025 τίθεται σε εφαρμογή νέο μισθολόγιο για αστυνομικούς, πυροσβέστες και λιμενικούς, με αυξήσεις και νέο επίδομα διοίκησης.

Αντίστοιχες ρυθμίσεις προβλέπονται για το Υπουργείο Εξωτερικών, με αυξήσεις στα επιδόματα ειδικών καθηκόντων και αποζημιώσεις διδάκτρων για τα παιδιά των υπαλλήλων.

Θεσπίζεται η αναγνώριση πενταετούς κύκλου σπουδών ως μεταπτυχιακού, που συνεπάγεται προώθηση κατά δύο μισθολογικά κλιμάκια για περίπου 5.000 δημοσίους υπαλλήλους.

Το επίδομα βιβλιοθήκης για μέλη ΔΕΠ και ερευνητές καθίσταται αφορολόγητο, ενώ θεσπίζεται νέο επίδομα 100 ευρώ για το προσωπικό των σωφρονιστικών καταστημάτων.

Επιπλέον, το επίδομα παραμεθορίου (130 ευρώ) επεκτείνεται στα στελέχη της ΕΛ.ΑΣ. που υπηρετούν σε μονάδες της ηπειρωτικής μεθορίου, ενώ προβλέπεται αναγνώριση προϋπηρεσίας και ερευνητικού έργου για τη μισθολογική εξέλιξη ερευνητών, ανεξάρτητα από το είδος της σύμβασής τους.

Φορολογικά κίνητρα

Παρατείνεται έως το 2026 η έκπτωση 30% από το φορολογητέο εισόδημα για δαπάνες με ηλεκτρονικά μέσα πληρωμής προς συγκεκριμένους επαγγελματίες.

Τέλος, μειώνεται από 22% σε 20% ο συντελεστής αυτοτελούς φορολόγησης για τις εφημερίες των ιατρών, μέτρο που αναμένεται να ενισχύσει τα εισοδήματα των νοσοκομειακών γιατρών.