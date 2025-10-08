Φεύγει η κακοκαιρία και σταδιακά ο καιρός γίνεται ήπιος με τη θερμοκρασία, όπως αναφέρει ο Κλέαρχος Μαρουσάκης, να ανεβαίνει.

Σιγά σιγά, σύμφωνα με τον μετεωρολόγο του Open, Κλέαρχο Μαρουσάκη, απομακρύνεται η κακοκαιρία των τελευταίων 24ώρων και σήμερα όμως θα αφήσει πίσω της έντονη αστάθεια για περιοχές που βλέπουν προς το Αιγαίο.

Σήμερα Πέμπτη, ο καιρός θα είναι βελτιωμένος στις περισσότερες περιοχές και μάλιστα από αύριο Πέμπτη περιμένουμε ουσιαστική βελτίωση η οποία θα κρατήσει για αρκετές ημέρες και θα συνοδευτεί ακόμη και από άνοδο του υδραργύρου.

Σήμερα, περιμένουμε μπόρες ή και τοπικές καταιγίδες προς την πλευρά του Αιγαίου Πελάγους ενώ ενδέχεται να απασχολήσουν και τμήματα της ηπειρωτικής χώρας που βρίσκονται ανατολικότερα της οροσειράς της Πίνδου.

Στο δυτικό και νότιο Αιγαίο οι άνεμοι θα φθάσουν πρόσκαιρα τα 8 μποφόρ. Σε ότι αφορά τις θερμοκρασίες κάνει αρκετό κρύο νωρίς το πρωί, ιδαίτερα προς τη δυτική και βόρεια ηπειρωτική χώρα. Τα θερμόμετρα δείχνουν μονοψήφιες θερμοκρασίες. Έντονο το κρύο και η ψύχρα προς τα νότια. Μπορεί η θερμοκρασία να ανεβαίνει προς το μεσημέρι ωστόσο η αίσθηση του κρύου θα είναι έντονη. Οι μεγαλύτερες θερμοκρασίες θα καταγραφούν στις Κυκλάδες, την Κρήτη και τα Δωδεκάνησα.

Στην Αττική, θα έχουμε μεγάλα διαστήματα με ηλιοφάνεια, με κάποια πιθανότητα κοντά στο μεσημέρι με απόγευμα να βγουν κάποιες περιορισμένες βροχές ή τοπικές μπόρες. Ο υδράργυρος όχι πάνω από τους 20 βαθμούς Κελσίου.

Στη Θεσσαλονίκη, και εδώ θα κάνει κρύο. Αργά το μεσημέρι ο υδράργυρος θα φθάσει τους 16 βαθμούς Κελσίου, ενώ υπάρχει πιθανότητα να συναντήσουμε κάποιες βροχοπτώσεις. Ο βαρδάρης θα επικρατήσει στα ανοιχτά του Θερμαϊκού.

Ο καιρός τις επόμενες ημέρες

Ο καιρός καθαρίζει από την Πέμπτη και αν βγουν κάποια φαινόμενα αυτά θα αφορούν τα πιο ανατολικά τμήματα του Αιγαίου.

Ηλιοφάνεια θα κυριαρχήσει στις περισσότερες περιοχές της χώρας μας. Το κρύο θα είναι έντονο το βράδυ αλλά και νωρίς το πρωί.

Ο υδράργυρος θα αρχίσει να ανεβαίνει κατά τη διάρκεια των μεσημβρινών και απογευματινών ωρών.

Όπως όλα δείχνουν έτσι θα κλείσει και η εβδομάδα καθώς με ήπιες καιρικές συνθήκες θα φθάσουμε μέχρι και την Κυριακή.

Οι άνεμοι έως 6 μποφόρ και ο υδράργυρος κοντά στους 23 με 26 βαθμούς Κελσίου το μεσημέρι.

