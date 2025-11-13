Η εγκύκλιος αφορά σε περιπτώσεις φορολογουμένων - φυσικών ή νομικών προσώπων - που απαλλάσσονται από τον ΕΝΦΙΑ επειδή ιδιοχρησιμοποιούν τα ακίνητά τους, αλλά δεν είχαν δηλώσει εγκαίρως την ιδιοχρησιμοποίηση στα έτη 2014 - 2019.

Διευκρινίσεις για την επιστροφή ποσών ΕΝΦΙΑ που προέκυψαν από την υποβολή τροποποιητικών δηλώσεων στοιχείων ακινήτων (Ε9) για τα έτη 2014 έως 2019 παρείχε με εγκύκλιο η Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ).

Η εγκύκλιος αφορά σε περιπτώσεις φορολογουμένων - φυσικών ή νομικών προσώπων - που απαλλάσσονται από τον ΕΝΦΙΑ επειδή ιδιοχρησιμοποιούν τα ακίνητά τους (π.χ. επαγγελματική στέγη, αποθήκη ή άλλη εγκατάσταση ιδιοχρησιμοποίησης), αλλά δεν είχαν δηλώσει εγκαίρως την ιδιοχρησιμοποίηση στα έτη 2014 - 2019. Με βάση τη διάταξη του ν. 5193/2025, τους δόθηκε έως τις 30 Ιουνίου 2025 η δυνατότητα να υποβάλουν τροποποιητικές δηλώσεις Ε9 για τα συγκεκριμένα έτη, προκειμένου να διορθώσουν την παράλειψη.

Η ΑΑΔΕ διευκρινίζει ότι, παρότι η κανονική πενταετής προθεσμία παραγραφής έχει παρέλθει, η σχετική νομοθετική ρύθμιση επιτρέπει κατ’ εξαίρεση την υποβολή αυτών των δηλώσεων και προβλέπει ότι τυχόν ποσά ΕΝΦΙΑ που είχαν βεβαιωθεί αχρεωστήτως διαγράφονται. Εφόσον από την εκκαθάριση των νέων δηλώσεων προκύψουν ποσά προς επιστροφή, αυτά θα επιστρέφονται κανονικά στους δικαιούχους, καθώς δεν προβλέπεται περιορισμός στη διαδικασία επιστροφής.

Η εγκύκλιος κάνει αναλυτική αναφορά στο νομικό πλαίσιο που διέπει τις διορθώσεις δηλώσεων και τις επιστροφές φόρων. Όπως επισημαίνεται, σύμφωνα με τον Κώδικα Φορολογικής Διαδικασίας (ν. 4987/2022 και ν. 5104/2024), μετά την παρέλευση της πενταετίας δεν είναι δυνατή η υποβολή τροποποιητικής δήλωσης που μειώνει τη φορολογική υποχρέωση, ωστόσο η ειδική πρόβλεψη του άρθρου 6 του ν. 4223/2013 επιτρέπει ρητά αυτή την εξαίρεση για τα έτη 2014- 2019.

Επιπλέον, η ΑΑΔΕ υπογραμμίζει ότι η επιστροφή αφορά αποκλειστικά τα ποσά που καταβλήθηκαν αχρεωστήτως, δηλαδή όταν μετά την τροποποιητική δήλωση προκύπτει ότι το ακίνητο έπρεπε να είχε απαλλαγεί από τον ΕΝΦΙΑ, λόγω ιδιοχρησιμοποίησης. Τα ποσά αυτά θα επιστρέφονται στον φορολογούμενο μέσω της συνήθους διαδικασίας επιστροφής φόρου που προβλέπει η Φορολογική Διοίκηση.

Η εγκύκλιος δίνει τέλος σε αμφιβολίες που είχαν εκφραστεί από λογιστές και φορολογουμένους σχετικά με το αν τα ποσά ΕΝΦΙΑ που είχαν ήδη πληρωθεί για τα συγκεκριμένα έτη θα μπορούσαν να επιστραφούν. Με τις νέες διευκρινίσεις, καθίσταται σαφές ότι η εξαίρεση από την παραγραφή καλύπτει όχι μόνο τη διόρθωση αλλά και την επιστροφή των αχρεωστήτως καταβληθέντων ποσών.

Παράδειγμα

Μια εταιρεία που χρησιμοποιεί ιδιόκτητο γραφείο ή αποθήκη για τις δραστηριότητές της και δεν είχε δηλώσει την ιδιοχρησιμοποίηση στα έτη 2015 και 2016, μπορούσε έως τις 30 Ιουνίου 2025 να υποβάλει διορθωτικές δηλώσεις Ε9. Αν από την εκκαθάριση προκύψει ότι είχε πληρώσει ΕΝΦΙΑ για ακίνητα που έπρεπε να απαλλάσσονται, το αντίστοιχο ποσό θα της επιστραφεί.