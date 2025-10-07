Το 7% του πληθυσμού δήλωσε ότι μέσα στη χρονιά που πέρασε αντιμετώπισε μέτρια ή σοβαρή ανεπάρκεια τροφής.

Η Ελληνική Στατιστική Αρχή (ΕΛΣΤΑΤ) δημοσίευσε σήμερα τα νέα στοιχεία για την επάρκεια τροφής των νοικοκυριών στη χώρα, μέσα από την ετήσια Έρευνα Εισοδήματος και Συνθηκών Διαβίωσης (SILC). Τα στοιχεία αφορούν το έτος 2023 και δείχνουν πόσοι άνθρωποι στην Ελλάδα αντιμετωπίζουν πρόβλημα στο να εξασφαλίσουν επαρκές και ποιοτικό φαγητό.

Σύμφωνα με τα αποτελέσματα της έρευνας, το 7% του πληθυσμού δήλωσε ότι μέσα στη χρονιά που πέρασε αντιμετώπισε μέτρια ή σοβαρή ανεπάρκεια τροφής. Αυτό σημαίνει ότι 1 στους 14,3 πολίτες της χώρας δυσκολεύτηκε κάποια στιγμή να εξασφαλίσει αρκετό φαγητό για το νοικοκυριό του. Από αυτούς, το 1,6% βρέθηκε σε πολύ δύσκολη κατάσταση, φτάνοντας στο σημείο να περάσει ολόκληρη ημέρα χωρίς φαγητό, επειδή δεν είχε χρήματα ή άλλους πόρους.

Τα ποσοστά αυτά παραμένουν σχετικά σταθερά τα τελευταία χρόνια. Από το 2019 έως το 2023, το ποσοστό των ανθρώπων που είχαν πρόβλημα με την επάρκεια τροφής κυμάνθηκε μεταξύ 6% και 8%. Το 2023 ήταν 6,5%, ενώ το 2024 αυξήθηκε ελαφρώς στο 7%. Αν και η μεταβολή είναι μικρή, δείχνει ότι η δυσκολία κάποιων νοικοκυριών να καλύψουν βασικές διατροφικές ανάγκες δεν έχει εξαλειφθεί.

Η ΕΛΣΤΑΤ βασίζει τα αποτελέσματα σε οκτώ ερωτήσεις που έχει προτείνει ο Οργανισμός Τροφίμων και Γεωργίας (FAO) του ΟΗΕ. Οι ερωτήσεις αυτές αφορούν την καθημερινή εμπειρία των νοικοκυριών και εξετάζουν αν οι πολίτες ανησυχούν μήπως δεν έχουν αρκετό φαγητό, αν αναγκάζονται να τρώνε λιγότερο ή να παραλείπουν γεύματα, αν έμειναν χωρίς τροφή ή πείνασαν χωρίς να μπορούν να φάνε και αν έτυχε να περάσουν μια ολόκληρη μέρα χωρίς φαγητό. Αν κάποιο νοικοκυριό απαντήσει θετικά σε ορισμένες από αυτές τις ερωτήσεις, θεωρείται ότι αντιμετωπίζει μέτρια ή σοβαρή ανεπάρκεια τροφής.

Σε σχέση με τις υπόλοιπες ευρωπαϊκές χώρες, η Ελλάδα βρίσκεται κοντά στον μέσο όρο. Ο ευρωπαϊκός μέσος όρος είναι 7,4% για τη μέτρια ή σοβαρή ανεπάρκεια και 1,8% για τη σοβαρή. Συγκριτικά, η χώρα έχει καλύτερη εικόνα από τη Ρουμανία, την Πορτογαλία και τη Βουλγαρία, όπου τα ποσοστά ξεπερνούν το 11%, αλλά υστερεί ελαφρώς σε σχέση με τη Γερμανία και την Ιταλία, όπου η ανεπάρκεια τροφής αφορά μικρότερα ποσοστά του πληθυσμού. Σε παγκόσμιο επίπεδο, η κατάσταση είναι πολύ πιο δύσκολη, με πάνω από το 57% του πληθυσμού στην Αφρική και το 28% παγκοσμίως να μην έχει επαρκή πρόσβαση σε τροφή.

Η έρευνα πραγματοποιήθηκε το 2024 σε περισσότερα από 10.000 νοικοκυριά και σχεδόν 22.000 άτομα σε όλη τη χώρα. Ο μέσος αριθμός μελών ανά οικογένεια ήταν 2,1 άτομα.