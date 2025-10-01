Κατά τη διάρκεια επιχείρησης στο λιμάνι του Πειραιά τον Ιούνιο, οι αρχές εντόπισαν 2,7 εκατ. ευρώ σε μετρητά στο γραφείο εκτελωνιστή.

Εκατομμύρια ευρώ σε μετρητά κατασχέθηκαν από το γραφείο ενός εκτελωνιστή στην Ελλάδα αυτό το καλοκαίρι, καθώς εντείνονται οι έρευνες για απάτη στον τομέα του ΦΠΑ που συνδέεται με το οργανωμένο έγκλημα της Κίνας, όπως αποκάλυψε η ανώτατη εισαγγελέας της ΕΕ.

Η επικεφαλής εισαγγελέας της ΕΕ, Λάουρα Κοβέσι, δήλωσε στους Financial Times ότι τα κατασχεθέντα χρήματα προέρχονταν από εγκληματικές δραστηριότητες που αφορούσαν τη μαζική εισαγωγή εμπορευμάτων στην Ευρώπη χωρίς την καταβολή των απαιτούμενων δασμών και φόρων.

Τον περασμένο μήνα, η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία (EPPO) απήγγειλε κατηγορίες σε δύο εκτελωνιστές και τέσσερις μεσίτες, οι οποίοι θεωρούνται ύποπτοι για συμμετοχή σε σχέδιο εισαγωγής κινεζικών προϊόντων — όπως ηλεκτρικά ποδήλατα — χωρίς την καταβολή δασμών και φόρων.

Κατά τη διάρκεια επιχείρησης στο λιμάνι του Πειραιά τον Ιούνιο, οι αρχές εντόπισαν 2,7 εκατ. ευρώ σε μετρητά στο γραφείο εκτελωνιστή — ποσό που αντιστοιχούσε σε πάνω από 25 κιλά χαρτονομισμάτων των 100 ευρώ — καθώς και άλλα 300.000 ευρώ στο σπίτι του, σύμφωνα με την Κοβέσι.

Συνολικά, στην Ελλάδα δεσμεύθηκαν 4,78 εκατ. ευρώ σε μετρητά και 5,4 εκατ. ευρώ σε τραπεζικούς λογαριασμούς. Σε ευρωπαϊκό επίπεδο, οι κατασχέσεις μετρητών ανήλθαν σε 5,8 εκατ. ευρώ, ενώ δεσμεύθηκαν ακίνητα, οχήματα και περισσότερα από 2.400 εμπορευματοκιβώτια αξίας περίπου 250 εκατ. ευρώ.

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

«Πρόκειται για τη μεγαλύτερη κατάσχεση εμπορευματοκιβωτίων στην ΕΕ μέχρι σήμερα», δήλωσε η Κοβέσι, επισημαίνοντας ότι στο στόχαστρο βρίσκονται εγκληματικά δίκτυα που διακινούν μαζικά προϊόντα από την Κίνα, φοροδιαφεύγουν και διαπράττουν απάτες ΦΠΑ μεγάλης κλίμακας.

Η EPPO εκτιμά ότι οι απώλειες από το συγκεκριμένο σχέδιο ξεπερνούν τα 800 εκατ. ευρώ σε δασμούς και ΦΠΑ σε 14 χώρες. «Αυτό δεν μπορεί να γίνει χωρίς διαφθορά», τόνισε η Κοβέσι, σημειώνοντας ότι δημόσιοι λειτουργοί βοήθησαν το κύκλωμα.

Η απάτη στον ΦΠΑ, που κοστίζει στην ΕΕ περίπου 50 δισ. ευρώ ετησίως, έχει εξελιχθεί σε «την πιο ελκυστική εγκληματική δραστηριότητα», καθώς συχνά συνδυάζεται με δασμολογικές απάτες.

Η Κοβέσι ανέφερε ότι κινεζικές εγκληματικές οργανώσεις εμπλέκονται στις περισσότερες έρευνες, επιδιώκοντας να κυριαρχήσουν στην αλυσίδα εφοδιασμού. Η υπόθεση στην Ελλάδα ξεκίνησε με δύο εταιρείες-«βιτρίνες» που υπέβαλαν περισσότερες από 5.000 ψευδείς τελωνειακές δηλώσεις για ηλεκτρικά ποδήλατα, τα οποία δήλωναν ως «αλυσίδες» ή «ελαστικά».

Οι τελωνειακοί που εμπλέκονται φέρεται να παρέβλεψαν προειδοποιητικά σημάδια στις δηλώσεις, ενώ σε ορισμένες περιπτώσεις υπήρχαν υπόνοιες δωροδοκίας.

Σύμφωνα με τρεις αξιωματούχους με γνώση των λειτουργιών του Πειραιά, η υπόθεση αποτελεί μόνο «την κορυφή του παγόβουνου», τονίζοντας την απουσία σύγχρονων συστημάτων ελέγχου σε έναν από τους μεγαλύτερους κόμβους διαμετακόμισης της Μεσογείου.

Ο επικεφαλής της ΑΑΔΕ, Γιώργος Πιτσιλής, δήλωσε ότι η υπηρεσία συνεργάζεται στενά με την EPPO «για την προστασία του δημόσιου συμφέροντος».

Το λιμάνι, που ανήκει κατά πλειοψηφία σε θυγατρική της κινεζικής Cosco, δέχεται πάνω από 5 εκατ. εμπορευματοκιβώτια τον χρόνο. Η Cosco δήλωσε ότι δεν μπορεί να σχολιάσει εν εξελίξει έρευνα, διαβεβαιώνοντας όμως ότι συνεργάζεται με τις ελληνικές αρχές.