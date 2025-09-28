Τη «δικαιολογία» των ελέγχων επαναλαµβάνουν τις τελευταίες ηµέρες ο ένας µετά τον άλλο οι υπεύθυνοι των πληρωµών, προκειµένου να κατευνάσουν τις αυξανόµενες αντιδράσεις του αγροτικού κόσµου απέναντι στις καθυστερήσεις.

Σε αδιέξοδο οδηγούνται οι σχέσεις κυβέρνησης και αγροτών λόγω του ΟΠΕΚΕΠΕ, καθώς οι πληρωμές του 2025 είναι στον αέρα και οι χιλιάδες αγρότες που δεν μετείχαν στο πάρτι των επιδοτήσεων βρίσκονται μπροστά σε δυσάρεστες εκπλήξεις.

Το Αθηναΐκό Πρακτορείο Ειδήσεων λέει ότι η κυβέρνηση κάνει αγώνα δρόμου για να αντιμετωπισθούν τα αιτήματα της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για τον ΟΠΕΚΕΠΕ και να εφαρμοσθεί στο σύνολό του το σχέδιο δράσης που έχει συμφωνηθεί μεταξύ των εθνικών και των κοινοτικών Αρχών.

Το σχέδιο αυτό, σύμφωνα με πληροφορίες του ΑΠΕ-ΜΠΕ, «έχει προχωρήσει σε μεγάλο βαθμό με σοβαρές προσπάθειες του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης, ωστόσο η Κομισιόν φαίνεται ότι επιθυμεί να εφαρμοσθεί στην ολότητα του». Γι' αυτό και στο πλαίσιο της συνεχούς αλληλογραφίας με τις ελληνικές Αρχές, με την επιστολή που έστειλε η Γενική Διεύθυνση Γεωργίας στις 4 Αυγούστου 2025 ήταν απολύτως ξεκάθαρη: Αν δεν γίνουν οι απαραίτητες αλλαγές στο σύστημα ελέγχου και πληρωμών του ΟΠΕΚΕΠΕ (ΟΣΔΕ), «η Επιτροπή ενδέχεται να εκδώσει εκτελεστικές πράξεις για την αναστολή των μηνιαίων πληρωμών [...] ή των ενδιάμεσων πληρωμών...».

Ο κοινοτικός κανονισµός ξεκαθαρίζει πως τελευταία προθεσµία για εκκαθάριση των εκκρεµοτήτων τόσο στην ενιαία ενίσχυση όσο και στα προγράµµατα της περσινής χρονιάς είναι η 15η Οκτωβρίου της επόµενης, καθώς σε κάθε άλλη περίπτωση, χάνονται τα κοινοτικά κονδύλια.

Τώρα, µάλιστα, που η Ελλάδα βρίσκεται με την πλάτη στον τοίχο για τον ΟΠΕΚΕΠΕ, εντείνονται οι φόβοι του αγροτικού κόσµου σχετικά µε την πορεία των εκκρεµών πληρωµών, αλλά και την προετοιµασία για την προκαταβολή του τσεκ.

«Δεν μπορούμε να διακινδυνεύσουμε τους ευρωπαϊκούς πόρους. Πληρωμές επιδοτήσεων δεν μπορεί να γίνουν χωρίς ενδελεχείς και συστηματικούς ελέγχους» ανέφερε ο υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων Κωνσταντίνος Τσιάρας απαντώντας σε σχετικές επίκαιρες ερωτήσεις του προέδρου της Νέας Αριστεράς Αλέξη Χαρίτση και των βουλευτών του ΠΑΣΟΚ-ΚΙΝΑΛ Χριστίνας Σταρακά και του ΣΥΡΙΖΑ, Βασίλη Κόκκκαλη.

Ο υπουργός ξεκαθάρισε πως «αυτή τη στιγμή με όλα όσα έχουν προηγηθεί - με βάση ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή παρακολουθεί πολύ στενά την εξέλιξη που αφορά τον ΟΠΕΚΕΠΕ - πληρωμές επιδοτήσεων χωρίς να έχουν προηγηθεί ενδελεχείς, συστηματικοί, διασταυρωτικοί και πραγματικοί έλεγχοι δεν μπορεί να γίνουν» τονίζοντας ότι «δεν μπορούμε να διακινδυνεύσουμε τις ροές των ευρωπαϊκών πόρων, δημιουργώντας επιτέλους έναν αξιόπιστο Οργανισμό που με διαφάνεια και δικαιοσύνη θα διανέμει τους πόρους χωρίς να υπάρχει καμία αμφισβήτηση».

Ο κ. Τσιάρας ανέφερε πως «προφανώς κάποιες πληρωμές επιδοτήσεων που ήδη βρίσκονται στην ολοκλήρωσής τους, όπως είναι για το Deminimis των ζωοτροφών των 63 εκατ. ευρώ που αφορά μέχρι και τον Ιούνιο του 2025, όπως και τα φερτά υλικά στην Θεσσαλία θα γίνουν», όμως «υπάρχει και μια άλλη σειρά πληρωμών για τις οποίες θα πρέπει όσο το δυνατόν συντομότερα να ολοκληρωθούν οι έλεγχοι κάτι για το οποίο υπάρχει μια σκληρή δουλειά που γίνεται από την πλευρά των στελεχών του ΟΠΕΚΕΠΕ και της ΑΑΔΕ ώστε οι ευρωπαϊκοί αυτοί πόροι να φτάσουν στους πραγματικούς αγρότες μας μετά από ελέγχους». Για τη μετάβαση του ΟΠΕΚΕΠΕ στην ΑΑΔΕ είπε ότι είναι ενήμερη η Ευρωπαϊκή Επιτροπή.

Το πρόβλημα υπάρχει εφέτος που οι πληρωμές πρέπει να γίνουν με το υφιστάμενο σύστημα ελέγχων και πληρωμών του ΟΠΕΚΕΠΕ.

Στο σύστημα αυτό έχουν βεβαίως ήδη γίνει βασικές διορθώσεις, με βάση τις υποδείξεις της Κομισιόν. Εξακολουθεί να έχει μεγάλα προβλήματα και δυσλειτουργίες. Όμως, όπως υπογραμμίζουν κυβερνητικά στελέχη, αν δεν γίνουν οι απαραίτητοι έλεγχοι δεν θα μπορούν να γίνουν πληρωμές στους αγρότες. Ενώ αν γίνουν όλοι οι απαιτούμενοι έλεγχοι, μπορεί να υπάρχουν κάποιες καθυστερήσεις στις πληρωμές, αλλά θα εξασφαλιστούν οι πληρωμές για τη μεγάλη πλειοψηφία των αγροτών που είναι νομοταγείς.

Για να δοθεί διέξοδος στο πρόβλημα, μετά από απαίτηση της Κομισιόν στις δηλώσεις του 2025 είναι υποχρεωτική η παροχή του Αριθμού Ταυτότητας Ακινήτου (ΑΤΑΚ) για πληρωμή, ώστε να διασφαλίζεται ότι οι αγρότες έχουν πράγματι την κατοχή της γη για την οποία ζητούν ενίσχυση. Επιπλέον, φέτος, για πρώτη φορά, τους διασταυρωτικούς ελέγχους (ΑΤΑΚ, ΑΦΜ, Ε9 και κυρίως διαλειτουργικότητα με Κτηματολόγιο) θα τους διενεργήσει η ΑΑΔΕ.

Οι δηλώσεις του 2025 υποβλήθηκαν μέχρι 29 Αυγούστου και ήδη ξεκίνησαν οι έλεγχοι. Στόχος είναι να αρχίσει η πληρωμή των επιδοτήσεων στο τέλος του χρόνου. Σύμφωνα με τον ΟΠΕΚΕΠΕ για το 2025 δηλώθηκαν 6,7 εκατ. αγροτεμάχια. Ωστόσο υπάρχει ένα επιπλέον ποσοστό 6,4% που υπέβαλε στη δήλωσή του μη έγκυρο ΑΤΑΚ. Αυτοί θα λάβουν ατομική ειδοποίηση από την ΑΑΔΕ να επιληφθούν του προβλήματος, καθώς η ακυρότητα είναι ουσιώδες θέμα. Επίσης ένα ποσοστό 4% των αγροτεμαχίων, κυρίως, στη Βόρεια Ελλάδα, δεν έχουν ΑΤΑΚ. Για το θέμα αυτό ο ΟΠΕΚΕΠΕ έχει καταθέσει προτάσεις στην Κομισιόν για να βρεθεί μια λύση.