Τα συνολικά ενοποιημένα έσοδα του Ομίλου διαμορφώθηκαν σε 53,3 εκατ. ευρώ, αυξημένα κατά 10,2% σε σχέση με τα 48,3 εκατ. ευρώ του αντίστοιχου περσινού διαστήματος.

Αυξημένα έσοδα κατέγραψε ο Οργανισμός Λιμένος Θεσσαλονίκης (ΟΛΘ) στο πρώτο εξάμηνο του 2025, επιβεβαιώνοντας την αναπτυξιακή του πορεία και ενισχύοντας τον ρόλο του λιμανιού ως διαμετακομιστικού κόμβου για τη Νοτιοανατολική Ευρώπη. Σύμφωνα με την Εξαμηνιαία Οικονομική Έκθεση που εγκρίθηκε από το Διοικητικό Συμβούλιο στις 25 Σεπτεμβρίου, τα συνολικά ενοποιημένα έσοδα του Ομίλου διαμορφώθηκαν σε 53,3 εκατ. ευρώ, αυξημένα κατά 10,2% σε σχέση με τα 48,3 εκατ. ευρώ του αντίστοιχου περσινού διαστήματος.

Όλοι οι βασικοί τομείς δραστηριότητας κατέγραψαν θετικές επιδόσεις. Ο τερματικός σταθμός εμπορευματοκιβωτίων ενίσχυσε τα έσοδά του κατά 13,2% φτάνοντας τα 38,9 εκατ. ευρώ, ενώ ο τερματικός σταθμός συμβατικού φορτίου σημείωσε αύξηση 4,5% στα 11,4 εκατ. ευρώ. Σταδιακή βελτίωση καταγράφηκε και στους τομείς εκμετάλλευσης χώρων, όπου τα έσοδα ανέβηκαν κατά 3,1% στα 2,2 εκατ. ευρώ, ενώ εντυπωσιακή ήταν η άνοδος 28,4% στην επιβατική κίνηση (κρουαζιέρα και ακτοπλοΐα), που ανήλθε στα 0,7 εκατ. ευρώ.

Η κερδοφορία ακολούθησε ανάλογη πορεία, καθώς τα μικτά κέρδη αυξήθηκαν κατά 12,1% φτάνοντας τα 25,1 εκατ. ευρώ, τα λειτουργικά κέρδη (EBITDA) ενισχύθηκαν κατά 19,7% στα 24,9 εκατ. ευρώ, ενώ τα καθαρά κέρδη μετά φόρων ανήλθαν σε 15,9 εκατ. ευρώ, σημειώνοντας άνοδο 16,7%. Σημαντική αύξηση καταγράφηκε και στις κεφαλαιουχικές δαπάνες, οι οποίες ανήλθαν σε 5,2 εκατ. ευρώ στο πρώτο εξάμηνο, έναντι 2,8 εκατ. ευρώ το 2024, με την εταιρεία να σχεδιάζει περαιτέρω επενδύσεις στο δεύτερο μισό του έτους.

Ο διευθύνων σύμβουλος του ΟΛΘ, Δρ. Ιωάννης Τσάρας, τόνισε ότι οι επιδόσεις του εξαμήνου αντανακλούν τη σταθερή αναπτυξιακή πορεία της εταιρείας, υπογραμμίζοντας τη στρατηγική σημασία του έργου επέκτασης του Προβλήτα 6. Όπως σημείωσε, ο ΟΛΘ συνεχίζει την υλοποίηση του επενδυτικού σχεδιασμού με έμφαση στην προμήθεια νέου μηχανολογικού εξοπλισμού, την ενίσχυση της αποδοτικότητας και τη δημιουργία μακροπρόθεσμης αξίας για μετόχους, εργαζόμενους και συνεργάτες.

«

Με το βλέμμα στο μέλλον, φιλοδοξούμε να αναδείξουμε περαιτέρω τον πρωταγωνιστικό ρόλο του λιμανιού της Θεσσαλονίκης ως κόμβου για τη Νοτιοανατολική Ευρώπη, δημιουργώντας νέες προοπτικές για την οικονομία, την απασχόληση και την κοινωνία», δήλωσε χαρακτηριστικά.