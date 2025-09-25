Οι νέες προδιαγραφές για τα ακίνητα που θα συνεχίσουν να διατίθενται σε πλατφόρμες βραχυχρόνιας μίσθωσης είναι αυστηρές και αφορούν τόσο την ασφάλεια όσο και την ποιότητα φιλοξενίας.

Από την 1η Οκτωβρίου τίθεται σε εφαρμογή το νέο καθεστώς για τις βραχυχρόνιες μισθώσεις, χωρίς καμία παράταση ή εξαίρεση. Όσα ακίνητα δεν είναι κύριας χρήσης, σύμφωνα με τον πολεοδομικό κανονισμό, θα διαγράφονται αυτόματα από την πλατφόρμα της ΑΑΔΕ. Το σαφές μήνυμα έστειλε η υπουργός Τουρισμού, Όλγα Κεφαλογιάννη, κατά τη διάρκεια συνέντευξης Τύπου, υπογραμμίζοντας πως «ο νόμος θα ισχύσει για όλους» και ξεκαθαρίζοντας ότι οι έλεγχοι θα είναι αυστηροί και στοχευμένοι.

Ήδη από τις πρώτες ημέρες εφαρμογής των νέων κανόνων αναμένεται να ξεκινήσει η διαδικασία «καθαρίσματος» της πλατφόρμας, ώστε να αφαιρεθούν οι καταχωρίσεις που δεν πληρούν τις προϋποθέσεις. Η ΑΑΔΕ και το υπουργείο Τουρισμού θα πραγματοποιούν δειγματοληπτικούς ελέγχους μέσω μικτών κλιμακίων, ενώ έλεγχοι θα διεξάγονται και κατόπιν καταγγελιών. Στους ιδιοκτήτες θα αποστέλλεται προειδοποίηση 10 ημέρες πριν από τον έλεγχο, ωστόσο οι παραβάτες θα βρεθούν αντιμέτωποι με βαριά πρόστιμα. Για κάθε πρώτη παράβαση επιβάλλεται διοικητικό πρόστιμο ύψους 5.000 ευρώ, το οποίο σε περίπτωση υποτροπής μέσα σε διάστημα ενός έτους διπλασιάζεται στα 10.000 ευρώ, ενώ σε τρίτη και επόμενες παραβάσεις εκτοξεύεται στις 20.000 ευρώ. Η εξόφληση θα πρέπει να γίνεται εντός 15 ημερών, διαφορετικά ενεργοποιούνται οι διαδικασίες αναγκαστικής είσπραξης.

Οι νέες προδιαγραφές για τα ακίνητα που θα συνεχίσουν να διατίθενται σε πλατφόρμες βραχυχρόνιας μίσθωσης είναι αυστηρές και αφορούν τόσο την ασφάλεια όσο και την ποιότητα φιλοξενίας. Συγκεκριμένα, από την 1η Οκτωβρίου 2025, κάθε ακίνητο πρέπει να διαθέτει χώρους κύριας χρήσης με επαρκή φωτισμό και αερισμό, εγκατεστημένα συστήματα θέρμανσης και κλιματισμού, αντιηλεκτροπληξιακό ρελέ, πυροσβεστήρες και ανιχνευτές καπνού, καθώς και σήμανση εξόδου κινδύνου. Επιπλέον, απαιτείται υπεύθυνη δήλωση ηλεκτρολόγου για την ασφάλεια της εγκατάστασης, ασφάλιση αστικής ευθύνης που θα καλύπτει ζημιές και ατυχήματα, πιστοποιητικό μυοκτονίας και απεντόμωσης, φαρμακείο πρώτων βοηθειών και οδηγός έκτακτης ανάγκης σε έντυπη ή ηλεκτρονική μορφή.

Παράλληλα, το υπουργείο Τουρισμού ανοίγει το δρόμο για νέους περιορισμούς στις βραχυχρόνιες μισθώσεις. Η κ. Κεφαλογιάννη άφησε ανοιχτό το ενδεχόμενο επέκτασης του μέτρου που ήδη εφαρμόζεται στα τρία πρώτα δημοτικά διαμερίσματα της Αθήνας, όπου απαγορεύεται η έκδοση νέου Αριθμού Μητρώου Ακινήτου (ΑΜΑ). Το ίδιο πλαίσιο αναμένεται να εξεταστεί και για άλλες περιοχές με υψηλή τουριστική ζήτηση, όπου παρατηρείται σοβαρή πίεση στη στέγαση. Σύμφωνα με πληροφορίες, στις πρώτες υποψήφιες περιοχές συγκαταλέγονται η Θεσσαλονίκη, η Σαντορίνη, τα Χανιά, η Πάρος και η Χαλκιδική.

Οι οριστικές αποφάσεις θα ληφθούν έως το τέλος του έτους, με την κυβέρνηση να μελετά ένα πλέγμα μέτρων που θα στοχεύει στην αποθάρρυνση της βραχυχρόνιας μίσθωσης και στη στροφή περισσότερων ακινήτων προς τη μακροχρόνια. Στο τραπέζι βρίσκονται τόσο οικονομικά κίνητρα για όσους επιλέξουν να διαθέσουν το ακίνητό τους σε μόνιμους ενοικιαστές όσο και αντικίνητρα για όσους συνεχίσουν τη βραχυχρόνια εκμετάλλευση. Δεν αποκλείεται επίσης να εισαχθούν χρονικοί περιορισμοί στη διάρκεια μίσθωσης, όπως συμβαίνει ήδη σε άλλες ευρωπαϊκές χώρες, με χαρακτηριστικό παράδειγμα τη Γαλλία.