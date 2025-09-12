Games
Σε ισχύ από τον Οκτώβριο οι νέοι κανόνες για τις βραχυχρόνιες μισθώσεις

Σε ισχύ από τον Οκτώβριο οι νέοι κανόνες για τις βραχυχρόνιες μισθώσεις Φωτογραφία: Andrea Davis on Unsplash
Οι ελεγκτές θα φέρουν υπηρεσιακή ταυτότητα και έγγραφη εντολή με τον αριθμό και την ημερομηνία έκδοσης, τα στοιχεία του υπαλλήλου που διενεργεί τον έλεγχο και τα στοιχεία του ακινήτου.

Από την 1η Οκτωβρίου 2025 τίθενται σε ισχύ νέοι κανόνες για τα ακίνητα που μισθώνονται βραχυχρόνια, με στόχο την τυποποίηση των όρων λειτουργίας τους και την εντατικοποίηση των ελέγχων. Την ίδια περίοδο παρατείνεται για έναν ακόμη χρόνο η απαγόρευση νέων βραχυχρόνιων μισθώσεων στο κέντρο της Αθήνας, ενώ εξετάζεται η εφαρμογή αντίστοιχων μέτρων και σε άλλες περιοχές της χώρας όπου καταγράφεται στεγαστική πίεση.

Η ΑΑΔΕ έχει ήδη αποστείλει ηλεκτρονικά μηνύματα σε ιδιοκτήτες και διαχειριστές που διαθέτουν ενεργούς Αριθμούς Μητρώου Ακινήτων στο σχετικό μητρώο, ενημερώνοντάς τους για τις νέες προδιαγραφές. Σύμφωνα με αυτές, τα ακίνητα θα πρέπει να είναι χώροι κύριας χρήσης με φυσικό φωτισμό, αερισμό και κλιματισμό, να διαθέτουν ασφάλιση αστικής ευθύνης, υπεύθυνη δήλωση ηλεκτρολόγου εγκαταστάτη, πυροσβεστήρες, ανιχνευτές καπνού, ρελέ διαρροής και σήμανση διαφυγής. Επιπλέον, απαιτείται πιστοποιητικό μυοκτονίας και απεντόμωσης, φαρμακείο με είδη πρώτων βοηθειών και οδηγός με τηλέφωνα έκτακτης ανάγκης.

Οι έλεγχοι θα πραγματοποιούνται από υπαλλήλους του υπουργείου Τουρισμού ή από μεικτά συνεργεία στα οποία θα συμμετέχουν και στελέχη της ΑΑΔΕ. Οι ιδιοκτήτες θα ενημερώνονται τουλάχιστον δέκα ημέρες νωρίτερα μέσω ηλεκτρονικού μηνύματος, ώστε να προσκομίσουν τα απαραίτητα έγγραφα. Οι ελεγκτές θα φέρουν υπηρεσιακή ταυτότητα και έγγραφη εντολή με τον αριθμό και την ημερομηνία έκδοσης, τα στοιχεία του υπαλλήλου που διενεργεί τον έλεγχο και τα στοιχεία του ακινήτου. Σε περίπτωση που ο έλεγχος γίνεται από μικτό κλιμάκιο, εκδίδεται και εντολή φορολογικού ελέγχου.

Η μη τήρηση των προδιαγραφών ή η άρνηση πρόσβασης στους ελεγκτές επιφέρει πρόστιμο 5.000 ευρώ. Σε περίπτωση υποτροπής το ποσό διπλασιάζεται και σε επόμενη παράβαση τετραπλασιάζεται. Οι παραβάσεις καταγράφονται στην πράξη επιβολής προστίμου και γνωστοποιούνται στους υπεύθυνους.

