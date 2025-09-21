Σύμφωνα με έρευνα του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών. Το 98% των οικοδεσποτών διαθέτει μέχρι δύο ακίνητα.

Η δραστηριότητα της βραχυχρόνιας μίσθωσης στην Ελλάδα παραμένει σε μεγάλο βαθμό ερασιτεχνική, με τους περισσότερους ιδιοκτήτες να αξιοποιούν την περιουσία τους ως μέσο ενίσχυσης του οικογενειακού εισοδήματος και όχι ως κύρια επαγγελματική δραστηριότητα.

Σύμφωνα με έρευνα του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών, μόλις το 18,6% των αγγελιών αφορά ακίνητα υπό επαγγελματική διαχείριση, ποσοστό που μειώνεται στο 12,4% αν εξαιρεθεί η Αττική. Παράλληλα, η παρουσία επαγγελματιών έχει υπερδιπλασιαστεί από το 2018 μέχρι σήμερα, χωρίς ωστόσο να αλλάζει ριζικά τον χαρακτήρα της αγοράς.

Η εικόνα διαφοροποιείται στην Αττική και ειδικότερα στο κέντρο της Αθήνας, όπου οι βραχυχρόνιες μισθώσεις αποκτούν ολοένα και πιο έντονα επαγγελματικά χαρακτηριστικά.

Στην Αττική, το 38,1% των καταχωρίσεων διαχειρίζεται από εταιρείες ή επαγγελματίες, ενώ στο κέντρο της πρωτεύουσας το ποσοστό αυτό αγγίζει το 50,1%. Ακόμη υψηλότερα ποσοστά εμφανίζονται σε κορυφαίους τουριστικούς προορισμούς, όπως η Μύκονος.

Ενδιαφέρον παρουσιάζει το γεγονός ότι, τόσο στους ιδιώτες όσο και στις εταιρείες, το 98% των οικοδεσποτών διαθέτει μέχρι δύο ακίνητα, γεγονός που τους απαλλάσσει από τις πρόσθετες φορολογικές υποχρεώσεις που ισχύουν για όσους διαχειρίζονται τρία ή περισσότερα. Παράλληλα, το 81,2% των επαγγελματικών εταιρειών στο κέντρο της Αθήνας χειρίζεται περισσότερα από τέσσερα ακίνητα, με μέσο όρο τις 15 καταχωρίσεις.

Ωστόσο, τα έσοδα από τη βραχυχρόνια μίσθωση δεν επαρκούν για βιοπορισμό. Το 2023, ο μέσος ιδιώτης ιδιοκτήτης εισέπραξε 7.500 ευρώ ετησίως ανά ακίνητο, δηλαδή περίπου 630 ευρώ τον μήνα, με καθαρό κέρδος που δεν ξεπερνά τα 366 ευρώ μηνιαίως. Στο κέντρο της Αθήνας, τα έσοδα ανεβαίνουν σε 9.064 ευρώ ετησίως για τους ιδιώτες, ενώ για τις εταιρείες αγγίζουν τις 15.780 ευρώ, καθώς η επαγγελματική διαχείριση και η επιλογή πιο εμπορικών ακινήτων αποδίδουν σημαντικά υψηλότερα κέρδη.