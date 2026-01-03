Αμέσως μετά τα Φώτα θα επιβάλλει πρόστιμα στα τρακτέρ που βρίσκονται στους δρόμους ενώ παράλληλα θα τρέξουν και οι δικογραφίες που σχηματίζονται ή έχουν σχηματιστεί για παρακώλυση κυκλοφορίας.

«Ποδαρικό» με μπλόκα και σκλήρυνση των αγροτικών κινητοποιήσεων έκανε το 2026 στο Μαξίμου. Και όχι σε μία οποιαδήποτε χρονιά καθώς το πολιτικό σύστημα μπαίνει σε προεκλογική τροχιά. Η κυβέρνηση εισέρχεται στον προεκλογικό στίβο με ένα μεγάλο «όπλο» και ένα μεγάλο μειονέκτημα.

«Το μεγαλύτερο όπλο μας παραμένει η ανικανότητα της αντιπολίτευσης. Το μεγάλο μειονέκτημα μας είναι η κόπωση του κόσμου μετά από 7 χρόνια διακυβέρνησης» επισημαίνει κυβερνητικός παράγοντας.

Και δίπλα στην κόπωση του κόσμου μπορεί κανείς να προσθέσει την κόπωση της κυβέρνησης, την απομυθοποίηση του επιτελικού κράτους, τα σκάνδαλα και τις πολιτικές αστοχίες για να καταλάβει το πλαίσιο μέσα στο οποίο θα πορευτεί η ΝΔ. στις κάλπες.

Μετωπική μάχη με τους αγρότες από την Κυριακή

Η κυβέρνηση μπορεί να αποφεύγει εδώ και 33 μέρες να πάει σε μετωπική σύγκρουση με τους αγρότες αλλά στο τέλος όλα δείχνουν ότι δεν θα μπορέσει να την αποφύγει.

Τελευταίο «οχυρό» η προσπάθεια του Μαξίμου να διασπάσει το Αγροτικό Κίνημα και αν δεν το καταφέρει θα κατηγορήσει για αδιαλλαξία τους αγρότες.

Σύμφωνα με πληροφορίες του Dnews αν οι αγρότες αποφασίσουν την Κυριακή σκλήρυνση της στάση τους, το Μαξίμου θα ενεργήσει σε δύο επίπεδα.

Αμέσως μετά τα Φώτα θα επιβάλλει πρόστιμα στα τρακτέρ που βρίσκονται στους δρόμους ενώ παράλληλα θα τρέξουν και οι δικογραφίες που σχηματίζονται ή έχουν σχηματιστεί για παρακώλυση κυκλοφορίας.

Ταυτόχρονα, θα ανακοινώσει επίσημα το πακέτο μέτρων με τις ελαφρύνσεις και τις ενισχύσεις που μπορεί να τους δώσει. Οι πληροφορίες λένε ότι αν δεν προσέλθουν και τότε σε διάλογο οι αγρότες, η κυβέρνηση φέρεται αποφασισμένη να εφαρμόσει τα μέτρα και με αυτόν τον τρόπο να διασπάσει στην πράξη τα μπλόκα. Στους μετριοπαθείς που θα αποχωρήσουν από τους δρόμους και στους σκληρούς που θα παραμείνουν. Τους τελευταίους θα τους ονομάσει «ακραίους» και με αυτόν τον τρόπο θα επιχειρήσει να τους απομονώσει πολιτικά.

Δύσκολο το πρώτο δίμηνο

Στο Μαξίμου θα αρχίσουν να μετρούν τον καθαρό προεκλογικό χρόνο από τον Μάρτιο και μετά. Ο Ιανουάριος και ο Φεβρουάριος εκτιμούν ότι θα επισκιασθεί από το αγροτικό μέτωπο και από τις παρενέργειες της δεύτερης προαναγγελθείσας δικογραφίας από της Ευρωπαϊκή Εισαγγελία για το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ. Εάν φυσικά κατατεθεί τώρα και εφόσον μπορέσει η κυβέρνηση να απορροφήσει γρήγορα τους κραδασμούς. Διότι ο απόηχος της πρώτης δικογραφίας ταλαιπωρεί , ήδη, έξι μήνες την κυβέρνηση.

Μέχρι τότε η κυβέρνηση ξέρει ότι θα έχει δεμένα χέρια. Είναι ενδεικτικό ότι στο Μαξίμου δεν γίνεται καμία συζήτηση για πιθανό ανασχηματισμό – όχι για το προσεχές διάστημα.

Ο πρωθυπουργός γνωρίζει ότι υπό τις παρούσες συνθήκες ένας ανασχηματισμός θα ικανοποιήσει λίγους και θα δυσαρεστήσει όλους τους υπόλοιπους. Συν του ότι η επερχόμενη δικογραφία μπορεί να οδηγήσει κάποιους εκτός κυβέρνησης.

Αν στην στάση αναμονής για τον ανασχηματισμό συνυπολογίσει κανείς και την στάση άμυνας που θα αναγκαστεί να παίξει η κυβέρνηση για να μην ρισκάρει κεκτημένα ή να μην ανοίξει νέα μέτωπα , καταλαβαίνει κανείς ότι πολλά από τα πιθανά όπλα που έχει στα χέρια της μία κυβέρνηση για να ανατρέψει το κλίμα και να ανακατέψει την τράπουλα , αδρανοποιούνται.

Οι ρεαλιστικοί στόχοι των εκλογών

Ο στόχος μίας τρίτης τετραετίας παραμένει αλλά όσοι είναι ρεαλιστές στην κυβέρνηση ξέρουν ότι το πιο εφικτό σενάριο είναι μια κυβέρνηση συνεργασίας. Με εμφανή στόχο, η Ν.Δ. αν μπορεί να ξεπεράσει το 30% στις πρώτες εκλογές ή να μην πέσει κάτω από το 25%. Στην πρώτη περίπτωση για να μπορέσει να θέσει το δίλημμα της αυτοδυναμίας και κυρίως να έχει τον πρώτο λόγο στην επόμενη κυβέρνηση. Στην δεύτερη περίπτωση για να μην αμφισβητηθεί ο Κ. Μητσοτάκης ως Πρόεδρος της Ν.Δ. Και τα δύο σενάρια, ωστόσο, έχουν υπο-σενάρια αφού ούτε πρόθυμοι εταίροι υπάρχουν και πολλοί δελφίνοι καιροφυλακτούν.