Εξετάζεται παράλληλα η παράταση της απαγόρευσης νέων καταχωρίσεων σε ορισμένες περιοχές.

Από την 1η Οκτωβρίου τίθεται σε ισχύ νέο ρυθμιστικό πλαίσιο για τα καταλύματα βραχυχρόνιας μίσθωσης τύπου Airbnb, το οποίο καθορίζει όρους και προδιαγραφές λειτουργίας.

Μεταξύ αυτών περιλαμβάνονται ασφάλιση για αστικούς κινδύνους, πιστοποιητικά υγειονομίας και ηλεκτροδότησης, καθώς και η απαίτηση τα ακίνητα να αποτελούν χώρους κύριας χρήσης. Προβλέπονται επίσης έλεγχοι για τη συμμόρφωση.

Εξετάζεται παράλληλα η παράταση της απαγόρευσης νέων καταχωρίσεων σε ορισμένες περιοχές, καθώς και η ενδεχόμενη επέκταση του μέτρου σε άλλες, ενώ έχει αξιολογηθεί θετικά η διατήρηση φορολογικών κινήτρων για ιδιοκτήτες που μετατρέπουν ακίνητα από βραχυχρόνια σε μακροχρόνια μίσθωση.

Η προσφορά καταλυμάτων βραχυχρόνιας μίσθωσης στην Ελλάδα αυξήθηκε κατά 4,9% σε ετήσια βάση, ενώ η ζήτηση κατέγραψε άνοδο 5,2%, σύμφωνα με τα στοιχεία της AirDNA. Η μεγαλύτερη ενίσχυση στις διαθέσιμες διανυκτερεύσεις σε σχέση με τη ζήτηση είχε ως αποτέλεσμα την οριακή μείωση της πληρότητας (-0,5%) και των τιμών. Στην Αθήνα, οι καταχωρίσεις αυξήθηκαν κατά 11% και η ζήτηση κατά 5%.

Για το σύνολο της καλοκαιρινής περιόδου, η AirDNA καταγράφει άνοδο 6,4% στις ζητούμενες διανυκτερεύσεις και 5,2% στην προσφορά, με την πληρότητα να ενισχύεται κατά 0,6%. Η μέση ημερήσια τιμή καταλύματος (ADR) στην Ελλάδα ανήλθε στα 201 ευρώ και η πληρότητα στο 70% για τους μήνες Ιούνιο έως Αύγουστο. Σε ευρωπαϊκό επίπεδο, η μέση ημερήσια τιμή υποχώρησε κατά 0,3% στα 171,12 ευρώ, ενώ το έσοδο ανά διαθέσιμο δωμάτιο (RevPAR) παρέμεινε σταθερό στα 125,85 ευρώ, έναντι 142 ευρώ στην Ελλάδα.

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

για να ξεκινήσετε τη μέρα σας. * Με την εγγραφή σας στο newsletter του Dnews, αποδέχεστε τους σχετικούς όρους χρήσης

Η αυξητική τάση στην προσφορά καταλυμάτων βραχυχρόνιας μίσθωσης έχει καταγραφεί ήδη από το 2024. Σύμφωνα με το Ινστιτούτο του Συνδέσμου Ελληνικών Τουριστικών Επιχειρήσεων, τον Ιούλιο του 2025 τα διαθέσιμα καταλύματα ανήλθαν σε 246.000, ενώ οι κλίνες ξεπέρασαν τα 1,078 εκατομμύρια, αριθμός αυξημένος κατά 57.000 σε σχέση με τον αντίστοιχο μήνα του 2024.