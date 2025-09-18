Η αυξημένη παραγωγή αργού πετρελαίου και η περιορισμένη διαθεσιμότητα πλοίων αποτελούν τους βασικούς παράγοντες που ωθούν την αγορά.

Οι ναύλοι των υπερδεξαμενοπλοίων (VLCC) συνεχίζουν την έντονη ανοδική τους πορεία, φτάνοντας σε υψηλά εξαψήφια επίπεδα και ενισχύοντας τις προσδοκίες ότι η δυναμική θα διατηρηθεί και στο τέταρτο τρίμηνο του έτους.

Η αυξημένη παραγωγή αργού πετρελαίου και η περιορισμένη διαθεσιμότητα πλοίων αποτελούν τους βασικούς παράγοντες που ωθούν την αγορά, σε μια περίοδο που παραδοσιακά χαρακτηρίζεται από ισχυρή ζήτηση λόγω εποχικότητας.

Ο δείκτης του ναυλομεσιτικού οίκου Clarksons κατέγραψε μέσο ναύλο VLCC στα 103.200 δολάρια ημερησίως, σημειώνοντας άνοδο άνω του 8% μέσα σε μία ημέρα. Παράλληλα, στη spot αγορά έκλεισαν πρόσφατα συμβόλαια με ημερήσιους ναύλους από 100.000 έως και 130.000 δολάρια, γεγονός που αποτυπώνει την έντονη ζήτηση και την περιορισμένη προσφορά.

Η εικόνα αυτή επαναφέρει το ενδιαφέρον των επενδυτών για τις εισηγμένες ναυτιλιακές εταιρείες, καθώς οι αξίες των δεξαμενοπλοίων ακολουθούν αντίστοιχα ανοδική τροχιά. Ένα VLCC πενταετίας καταγράφει πλέον τιμές-ρεκόρ, ενώ και τα μικρότερα δεξαμενόπλοια τύπου MR εμφανίζουν αύξηση στις αποτιμήσεις, έστω και σε χαμηλότερα επίπεδα σε σχέση με τις περσινές κορυφές. Οι πρόσφατες πράξεις αγοραπωλησίας πλοίων δείχνουν ανατιμήσεις 5%-10% σε σχέση με τις αρχές του έτους.

Η πορεία της αγοράς ενισχύεται από τους θεμελιώδεις παράγοντες της προσφοράς και της ζήτησης. Οι αυξημένες εξαγωγές από τον OPEC, η μειωμένη κατανάλωση πετρελαίου στη Μέση Ανατολή και οι προγραμματισμένες συντηρήσεις διυλιστηρίων στη Μέση Ανατολή και στην Ινδία δημιουργούν συνθήκες περαιτέρω στήριξης των ναύλων. Παράλληλα, οι αλλαγές στις εμπορικές ροές αναμένεται να ωφελήσουν τα πλοία μεταφοράς προϊόντων, αν και οι βραχυπρόθεσμες πιέσεις από τη μειωμένη δραστηριότητα των διυλιστηρίων δεν αποκλείονται.

Η αγορά των VLCC διαμορφώνει έτσι ένα ισχυρό σκηνικό για το τελευταίο τρίμηνο του έτους, με τους ναύλους να έχουν ήδη υπερδιπλασιαστεί σε σχέση με τις αρχές του 2025 και τις αξίες των πλοίων να ακολουθούν παράλληλα ανοδική πορεία.