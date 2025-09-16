Ο Πιερρακάκης παρουσίασε στοιχεία που δείχνουν βελτίωση σε κρίσιμους δείκτες, αναγνωρίζοντας ωστόσο ότι χρειάζεται περαιτέρω επιτάχυνση.

Στο επίκεντρο του Athens International Investor Summit (AIIS), με θέμα «Investing in Innovation and Infrastructure as Drivers of Growth», βρέθηκε η ομιλία του υπουργού Οικονομικών Κυριάκου Πιερρακάκη, ο οποίος παρουσίασε τη στρατηγική της κυβέρνησης για την ενίσχυση της ανάπτυξης και την προσέλκυση επενδύσεων. Ο υπουργός τόνισε ότι η Ελλάδα έχει αφήσει πίσω της τη δύσκολη δεκαετία της κρίσης και πλέον διαθέτει τη σταθερότητα, την εμπιστοσύνη και το θεσμικό υπόβαθρο που απαιτείται ώστε να αποτελέσει ελκυστικό προορισμό για διεθνή κεφάλαια.

Όπως σημείωσε, η χώρα έχει επιτύχει σημαντικά βήματα στη δημοσιονομική προσαρμογή, καταγράφοντας πλεονάσματα που τη φέρνουν ανάμεσα στις έξι χώρες της ΕΕ με θετικό ισοζύγιο, ενώ η ταχεία μείωση του χρέους δημιουργεί νέα περιθώρια αξιοπιστίας. Παράλληλα, η ενσωμάτωση ψηφιακών τεχνολογιών ενίσχυσε τον περιορισμό της φοροδιαφυγής και βελτίωσε τη λειτουργία του κράτους. Ο ίδιος υπογράμμισε ότι η ανάπτυξη κινείται στο 2,3%, ποσοστό που υπερβαίνει τον ευρωπαϊκό μέσο όρο.

Ο κ. Πιερρακάκης παρουσίασε στοιχεία που δείχνουν βελτίωση σε κρίσιμους δείκτες, όπως οι επενδύσεις και οι εξαγωγές ως ποσοστό του ΑΕΠ, αναγνωρίζοντας ωστόσο ότι χρειάζεται περαιτέρω επιτάχυνση. Ειδική αναφορά έκανε στις πρόσφατες κινήσεις της Euronext και της UniCredit, οι οποίες - όπως τόνισε - επιβεβαιώνουν την εμπιστοσύνη των αγορών στο ελληνικό χρηματοπιστωτικό σύστημα.

Παράλληλα, ο υπουργός ανέδειξε τον ρόλο της Ελλάδας ως κόμβου καινοτομίας και υποδομών, με γεωστρατηγική σημασία στην ευρύτερη περιοχή της Νοτιοανατολικής Ευρώπης και της Μεσογείου. Στάθηκε επίσης στη σημασία της ενεργειακής μετάβασης και της δημιουργίας θεσμικού πλαισίου που θα ενισχύσει την αναπτυξιακή προοπτική.

Κλείνοντας, αναφέρθηκε στην εξέλιξη της Ελληνικής Εταιρείας Συμμετοχών και Περιουσίας σε Ταμείο Ανάπτυξης, υπογραμμίζοντας ότι στόχος είναι η δημιουργία ενός sovereign wealth fund, ικανού να λειτουργήσει ως καταλύτης για την περαιτέρω ενίσχυση της ελληνικής οικονομίας τα επόμενα χρόνια.