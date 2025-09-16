«Μειώνουμε τους φόρους, ενισχύουμε την επιχειρηματικότητα, εστιάζουμε στις ιδιωτικές επενδύσεις», είπε ο Μητσοτάκης.

Την ίδρυση του Ελληνικού Ταμείου Καινοτομίας και Υποδομών (Hellenic Innovation and Infrastructure Fund – HIIF) ανακοίνωσε ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, μιλώντας από το βήμα του Athens International Investor Summit (AIIS), που πραγματοποιήθηκε με θέμα «Investing in Innovation and Infrastructure as Drivers of Growth». Στη Σύνοδο συμμετείχαν κορυφαίοι διεθνείς επενδυτές, θεσμικοί φορείς και στελέχη της αγοράς, εκπροσωπώντας περισσότερους από 40 οργανισμούς που διαχειρίζονται συνολικά κεφάλαια άνω των 20 τρισ. δολαρίων.

Ο Πρωθυπουργός υπογράμμισε ότι η Ελλάδα έχει αφήσει πίσω της τις δύσκολες σελίδες της κρίσης, καταγράφοντας πλέον ρυθμούς ανάπτυξης υψηλότερους από τον μέσο όρο της ευρωζώνης. «Η αλλαγή σελίδας στη χώρα μας ήρθε για να μείνει», τόνισε, διαβεβαιώνοντας την επενδυτική κοινότητα ότι οι μεταρρυθμίσεις που έχουν υλοποιηθεί είναι μη αναστρέψιμες. «Μειώνουμε τους φόρους, ενισχύουμε την επιχειρηματικότητα, εστιάζουμε στις ιδιωτικές επενδύσεις και βελτιώνουμε το επιχειρηματικό περιβάλλον», σημείωσε χαρακτηριστικά.

Στο πάνελ του AIIS συμμετείχαν, μεταξύ άλλων, ο Adebayo Ogunlesi, πρόεδρος και διευθύνων σύμβουλος της Global Infrastructure Partners (μέλος του ομίλου BlackRock), καθώς και ο Philipp Hildebrand, αντιπρόεδρος της BlackRock. Ο κ. Hildebrand εξήρε την πορεία της ελληνικής οικονομίας, κάνοντας λόγο για «απόδειξη συνέπειας και αποφασιστικότητας» τόσο της κυβέρνησης όσο και του ελληνικού λαού. Επεσήμανε δε ότι η προσέλκυση ιδιωτικών κεφαλαίων αποτελεί παγκόσμια ανάγκη, προκειμένου να διαμορφωθεί ένα ανθεκτικό και ανταγωνιστικό μέλλον.

Το νέο Ταμείο εντάσσεται στη στρατηγική μετεξέλιξης του Υπερταμείου (Growthfund) σε Sovereign Wealth Fund, με στόχο την προσέλκυση ξένων επενδύσεων και την ενίσχυση κρίσιμων τομέων της ελληνικής οικονομίας. Το HIIF ξεκινά με αρχικό κεφάλαιο 303 εκατ. ευρώ, ενώ η πρώτη επένδυση αναμένεται να υλοποιηθεί μέσα στους επόμενους μήνες. Στόχος είναι η κινητοποίηση κεφαλαίων ύψους τουλάχιστον 1 δισ. ευρώ τα επόμενα χρόνια.

Το Ταμείο θα λειτουργεί ως θυγατρική του Υπερταμείου και θα συμμετέχει σε επενδύσεις με καθεστώς μειοψηφίας, καθορίζοντας όμως τους όρους με εμπορικά κριτήρια και λειτουργώντας ισότιμα με τους ιδιώτες εταίρους. Οι αρχικές επενδύσεις θα φτάνουν τα 45 εκατ. ευρώ ανά έργο, ενώ σε ειδικές περιπτώσεις θα μπορούν να ξεπερνούν το όριο κατόπιν έγκρισης του Διοικητικού Συμβουλίου.

Η στρατηγική του HIIF επικεντρώνεται σε τομείς με υψηλή αναπτυξιακή προοπτική: ψηφιακές υποδομές, πράσινη ενέργεια και ενεργειακή μετάβαση, κυκλική και γαλάζια οικονομία, βιοτεχνολογία, αγροτεχνολογία και διαχείριση υδάτινων πόρων. Όπως εκτιμάται, σε αυτούς τους τομείς θα μπορούσαν να πραγματοποιηθούν επενδύσεις άνω των 20 δισ. ευρώ στην Ελλάδα μέσα στα επόμενα χρόνια.

Ο Υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, Κυριάκος Πιερρακάκης, ανοίγοντας τις εργασίες του συνεδρίου, υπογράμμισε ότι η χώρα «ενσαρκώνει πλέον όλες τις θεσμικές αρετές μιας σύγχρονης ευρωπαϊκής οικονομίας» και προσφέρει στους επενδυτές «μοναδικές ευκαιρίες», λόγω της γεωγραφικής της θέσης και του εκσυγχρονισμού που έχει επιτευχθεί.

Ο διευθύνων σύμβουλος του Υπερταμείου, Γιάννης Παπαχρήστου, στάθηκε στον ρόλο του HIIF ως καταλύτη για την ανάπτυξη. «Με αρχικό κεφάλαιο 303 εκατ. ευρώ, στοχεύουμε να προσελκύσουμε επενδύσεις ύψους 1 δισ. ευρώ, με πολλαπλασιαστικά οφέλη για την κοινωνία», δήλωσε, τονίζοντας ότι το Ταμείο έχει ήδη ολοκληρώσει τα βασικά οργανωτικά και θεσμικά βήματα και εισέρχεται στη φάση υλοποίησης.

Στη Σύνοδο παρευρέθησαν επίσης ο Αντιπρόεδρος της Κυβέρνησης Κωστής Χατζηδάκης, ο Διοικητής της Τράπεζας της Ελλάδος Γιάννης Στουρνάρας, καθώς και κορυφαία στελέχη διεθνών επενδυτικών οργανισμών. Ο κ. Χατζηδάκης έκλεισε τις εργασίες, τονίζοντας τη δέσμευση της κυβέρνησης να διατηρήσει ένα διαφανές και σταθερό επενδυτικό περιβάλλον.

Στο πρόγραμμα του AIIS περιλήφθηκαν θεματικές συζητήσεις γύρω από την ενεργειακή μετάβαση, τον ρόλο της Ελλάδας ως περιφερειακού κόμβου logistics, τις επενδύσεις σε λιμένες και μαρίνες, καθώς και τις προοπτικές ανάπτυξης του οικοσυστήματος καινοτομίας και τεχνολογίας. Συμμετείχαν προσωπικότητες όπως ο Γιώργος Στάσσης (ΔΕΗ), ο Γιώργος Περιστέρης (ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ), ο Giovanni Sandri (BlackRock), αλλά και εκπρόσωποι διεθνών funds όπως η Abu Dhabi Investment Authority (ADIA).