Η ναυπηγική βιομηχανία της Κίνας εκτιμάται πως είναι έως 230 φορές μεγαλύτερη από την αντίστοιχη των ΗΠΑ.

Στο σχέδιο της κυβέρνησης Τραμπ να αποδυναμώσει το παγκόσμιο δίκτυο λιμανιών της Κίνας και να φέρει περισσότερους στρατηγικούς τερματικούς σταθμούς υπό δυτικό έλεγχο, είναι αφιερωμένο σημερινό δημοσιεύμα του πρακτορείου Reuters.

Όπως σημειώνει ο Jonathan Saul, η συγκεκριμένη προσπάθεια αποτελεί μέρος της πιο φιλόδοξης επιχείρησης για την επέκταση της ναυτιλιακής επιρροής των ΗΠΑ από τη δεκαετία του '70, ενώ έχει σχεδιαστεί για να αντιμετωπίσει τους αυξανόμενους φόβους της Ουάσινγκτον πως θα βρεθεί σε μειονεκτική θέση σε περίπτωση σύγκρουσης με την Κίνα.

Αξιωματούχοι της αμερικανικής κυβέρνησης πιστεύουν ότι ο εμπορικός στόλος των ΗΠΑ δεν είναι επαρκώς εξοπλισμένος για να παρέχει υποστήριξη στον στρατό σε καιρό πολέμου και ότι η εξάρτηση της Ουάσινγκτον από ξένα πλοία και λιμάνια είναι υπερβολική.

Σύμφωνα με τρεις πήγες, που επικαλείται το Reuters, οι επιλογές που εξετάζει ο Λευκός Οίκος περιλαμβάνουν την υποστήριξη ιδιωτικών αμερικανικών ή δυτικών εταιρειών να αγοράσουν κινεζικά μερίδια σε λιμάνια.

Οι πηγές δεν ανέφεραν συγκεκριμένες εταιρείες, παρά μόνο την πρόταση της BlackRock για περιουσιακά στοιχεία λιμανιών που κατέχει η CK Hutchison σε 23 χώρες.

Το δημοσίευμα τονίζει πάντως πως Αμερικανοί αξιωματούχοι και νομοθέτες ανησυχούν για τις κινεζικές υποδομές λιμένων σε μέρη όπως η Ελλάδα και η Ισπανία, η Καραϊβική, και λιμάνια στη Δυτική Ακτή των ΗΠΑ.

Εκπρόσωπος της διπλωματικής αποστολής της Κίνας στην Ουάσινγκτον υποστήριζει πως το Πεκίνο υπήρξε «διαχρονικά αντίθετο σε παράνομες και αδικαιολόγητες μονομερείς κυρώσεις [...] όπως και σε κινήσεις που παραβιάζουν και υπονομεύουν τα νόμιμα δικαιώματα και συμφέροντα άλλων χωρών μέσω οικονομικού καταναγκασμού, ηγεμονισμού και εκφοβισμού».

«Η κυβέρνηση των ΗΠΑ βλέπει τις κινεζικές επενδύσεις σε παγκόσμια λιμάνια ως μια τεράστια απειλή για την εθνική της ασφάλεια», δήλωσε ο Στιούαρτ Πουλ-Ρομπ, ιδρυτής του KCS Group.

Αυτό που ανησυχεί τους Αμερικανούς είναι πως «η Κίνα θα μπορούσε να αξιοποιήσει τον έλεγχό της στα λιμάνια για κατασκοπεία, στρατιωτικό πλεονέκτημα ή προκειμένου να διαταράξει τις αλυσίδες εφοδιασμού κατά τη διάρκεια γεωπολιτικών κρίσεων».

Στο επίκεντρο το λιμάνι του Πειραία

Οι ΗΠΑ σκοπεύουν να εξετάσουν τα κινεζικά συμφέροντα στο ελληνικό λιμάνι του Πειραιά, ανέφεραν οι τρεις πηγές.

Η COSCO - μία από τις μεγαλύτερες κινεζικές εταιρείες λιμένων και ναυτιλίας - κατέχει το 67% του Οργανισμού Λιμένος Πειραιώς και ορισμένοι Κινέζοι επενδυτές ανησυχούν τώρα πως η Ουάσινγκτον μπορεί να θέλει να στοχεύσει τις δραστηριότητες της COSCO στην Ελλάδα.

Άλλωστε η Ουάσινγκτον έχει ήδη βάλει στο στόχαστρο την COSCO: Τον περασμένο Ιανουάριο, το αμερικανικό υπουργείο Άμυνας πρόσθεσε την κρατική COSCO στη μαύρη λίστα εταιρειών με δεσμούς με τον κινεζικό στρατό.

«Οι Ηνωμένες Πολιτείες σκοπεύουν να επιτεθούν στη διεθνή επιρροή της Κίνας υπερβάλλοντας με τη θεωρία της "κινεζικής απειλής" και χρησιμοποιώντας την ως δικαιολογία για να εξαναγκάσουν συμμάχους να πάρουν θέση σε αυτό τον άτυπο πόλεμο για τον έλεγχο της εφοδιαστικής αλυσίδας», ανέφερε think tank της κινεζικής κυβέρνησης, σε έγγραφο που δημοσιεύτηκε τον περασμένο μήνα.