Τραμπ και Ζελένσκι μίλησαν για πρόοδο κατά τη διάρκεια των συνομιλιών στην Φλόριντα. Όπως παραδέχτηκαν, ωστόσο, το ζήτημα των εδαφών παραμένει «ανεπίλυτο».

Οι πολυαναμενόμενες συνομιλίες διήρκεσαν δυόμισι ώρες, και αυτό από μόνο του αποτελεί επίτευγμα. Οι πρόεδροι Τραμπ και Ζελένσκι δεν είχαν ποτέ στο παρελθόν περάσει τόσο χρόνο μαζί στο ίδιο δωμάτιο, διαπραγματευόμενοι.

Στη συνέχεια, η αισιοδοξία ήταν εμφανής στο Μαρ-α-Λάγκο. Ήταν μια «εξαιρετική συνάντηση», σύμφωνα με τον Ντόναλντ Τραμπ. Ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι συμφώνησε, περιγράφοντάς τη ως μια «σπουδαία συνάντηση» με «σπουδαίες συζητήσεις για όλα τα θέματα».

Όμως, ακόμη κι αν οι δύο πρόεδροι ακούγονται πιο αισιόδοξοι από πριν, για ακόμη μία φορά δεν ακούσαμε καμία ουσιαστική ένδειξη προόδου – όπως ακριβώς και μετά από όλες τις προηγούμενες συνομιλίες που πραγματοποιήθηκαν φέτος.

Ο Τραμπ λέει ότι σημειώθηκε πρόοδος στις συνομιλίες για την Ουκρανία, αλλά παραμένουν «ακανθώδη ζητήματα».

Εξακολουθεί να μην υπάρχει απάντηση στο βασικό ερώτημα του αν η Ουκρανία θα πρέπει να παραχωρήσει εδάφη με αντάλλαγμα μια υπόσχεση ειρήνης. Αυτό αποτελεί ένα από τα κύρια αιτήματα που έχει διατυπώσει η Ρωσία και φέρεται να υποστηρίζεται από τις ΗΠΑ, οπότε το γεγονός ότι ο Ζελένσκι δεν το έχει αποδεχθεί – τουλάχιστον δημόσια – συνιστά θετικό νέο για την Ουκρανία. Ωστόσο, φάνηκε να αφήνει ανοιχτό το ενδεχόμενο εδαφικών παραχωρήσεων, λέγοντας ότι ενδέχεται να διεξαχθεί δημοψήφισμα για την έγκριση οποιασδήποτε συμφωνίας τερματισμού του πολέμου.

Δεν υπάρχει όμως ουσιαστική εξέλιξη και σε ένα ακόμη κρίσιμο ζήτημα: τις εγγυήσεις ασφαλείας. Παρότι ο πρόεδρος Ζελένσκι δηλώνει ότι συμφωνήθηκαν «100%» με τις ΗΠΑ, δεν γνωρίζουμε ποιες είναι ούτε αν θα ήταν επαρκείς για να αποτρέψουν τη Ρωσία από το να επιτεθεί ξανά στην Ουκρανία.

Εξίσου σημαντικό είναι ότι, ανεξαρτήτως των συμφωνιών στις οποίες μπορεί να κατέληξαν οι πρόεδροι Τραμπ και Ζελένσκι, δεν υπάρχει λόγος να υποθέσει κανείς ότι η Ρωσία θα τις αποδεχθεί. Αντιθέτως, το Κρεμλίνο έχει ήδη απορρίψει βασικές ιδέες που διατυπώθηκαν αμέσως πριν από τις συνομιλίες στη Φλόριντα: την κήρυξη κατάπαυσης του πυρός και την ανάπτυξη πολυεθνικής δύναμης στην Ουκρανία για την επιτήρησή της.

Και αυτό θέτει το ερώτημα τι είναι διατεθειμένος να κάνει ο Ντόναλντ Τραμπ σε περίπτωση που η Ρωσία απορρίψει τους όρους που εκείνος συμφώνησε με τον Βολοντίμιρ Ζελένσκι.

Μέχρι στιγμής, ο ουκρανός ηγέτης είναι εκείνος που έχει δεχθεί το μεγαλύτερο βάρος της πίεσης, της ενόχλησης και του θυμού του.

Τα καλά λόγια του Ντόναλντ Τραμπ για τον Βλαντίμιρ Πούτιν (για τον οποίο ο αμερικανός πρόεδρος δήλωσε σήμερα ότι είναι «σοβαρός» ως προς την ειρήνη και «θέλει να δει την Ουκρανία να πετυχαίνει») υποδηλώνει ότι αυτό δύσκολα θα αλλάξει.

Στο τέλος της ημέρας, όλα αυτά σημαίνουν ότι, παρά την αισιοδοξία του Ντόναλντ Τραμπ και του Βολοντίμιρ Ζελένσκι, έχουμε δει ελάχιστες ενδείξεις ότι η διαρκής ειρήνη θα επικρατήσει στην Ουκρανία στο άμεσο μέλλον.