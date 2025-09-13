3ος Πανελλήνιος Γραπτός ΑΣΕΠ - Όσα πρέπει να ξέρετε από τώρα

Μια αναλυτική ματιά στους δύο μεγαλύτερους γραπτούς διαγωνισμούς του ΑΣΕΠ 2Γ/2022 και 1Γ/2025. Δες πώς εξελίχθηκαν οι εξετάσεις, τι άλλαξε στην εξεταστέα ύλη, πόσοι συμμετείχαν, πώς βαθμολογήθηκαν οι υποψήφιοι και ποια ήταν τα μεγάλα «στοιχήματα» που καθόρισαν το μέλλον των προσλήψεων στο Δημόσιο.

Ο πανελλήνιος γραπτός διαγωνισμός του ΑΣΕΠ αποτελεί μία από τις σημαντικότερες διαδικασίες πρόσληψης προσωπικού στο δημόσιο, με στόχο την αξιοκρατική επιλογή υποψηφίων βάσει γνώσεων και δεξιοτήτων. Τα τελευταία χρόνια έχουν πραγματοποιηθεί δύο μεγάλης κλίμακας διαγωνισμοί.

Ο διαγωνισμός του ΑΣΕΠ 2Γ/2022 ήταν ο πρώτος μεγάλης κλίμακας γραπτός διαγωνισμός του ΑΣΕΠ που πραγματοποιήθηκε με το νέο θεσμικό πλαίσιο ο οποίος θεσπίστηκε με τον νόμο 4765/2021. Αφορούσε θέσεις Πανεπιστημιακής (ΠΕ) και Τεχνολογικής (ΤΕ) Εκπαίδευσης, κυρίως σε διοικητικά αντικείμενα. Οι εξετάσεις διεξήχθησαν με παραδοσιακή γραπτή μορφή το Σάββατο 4 Μαρτίου 2023 και δήλωσαν υποψηφιότητα 108.229 άτομα από τους οποίους εν τέλει συμμετείχαν οι 77.073 υποψήφιοι σε τουλάχιστον ένα μάθημα.

Η εξεταστέα ύλη χωριζόταν σε δύο κύριες δοκιμασίες/μαθήματα:

Εξέταση Γνώσεων (οι θεματικές ενότητες περιλάμβαναν Σύνταγμα, Θεμελιώδη Δικαιώματα, Όργανα του Κράτους, Πολιτικά Όργανα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, Δημόσια Πολιτική, Λειτουργία της δημόσιας Διοίκησης, Ορισμούς Ανοικτών Δεδομένων, Μακροοικονομικά μεγέθη και Εθνικοί Λογαριασμοί, Δημοσιονομική Πολιτική και Οικονομική Ανάπτυξη και Μεγέθυνση).

Δοκιμασία Δεξιοτήτων και Εργασιακής Αποτελεσματικότητας όπου αφορούσε στην αξιολόγηση των ικανοτήτων που σχετίζονται με την καθημερινή λειτουργία στο δημόσιο, όπως: γλωσσικός συλλογισμός, αριθμητικός συλλογισμός και σενάρια εργασιακής αποτελεσματικότητας.

Η βαθμολογία της γραπτής δοκιμασίας οριζόταν σε κλίμακα 1-100 και η βάση της βαθμολογίας καταρχάς ήταν πενήντα πέντε (55) μονάδες για κάθε μάθημα/δοκιμασία κάτω της οποίας ο υποψήφιος θεωρούνταν μη επιτυχών, κατόπιν έγινε πενήντα (50) μονάδες.

Ο αριθμητικός συλλογισμός που δεν ήταν πλέον πρακτική αριθμητική όπως συνήθως εφάρμοζε το ΑΣΕΠ σε παλαιότερους γραπτούς διαγωνισμούς, βασιζόταν αποκλειστικά και μόνο στον εντοπισμό της μαθηματικής σχέσης μεταξύ αριθμών. Η εν λόγω μαθηματική σχέση πρόκυπτε από απλές πράξεις (πρόσθεση, αφαίρεση, πολλαπλασιασμό, διαίρεση). Αυτό σήμαινε ότι δεν απαιτούνταν γνώση μαθηματικών τύπων οποιουδήποτε είδους εκ μέρους των υποψηφίων ενώ ταυτόχρονα επισημαινόταν από το ΑΣΕΠ ότι οι ερωτήσεις αριθμητικού λογισμού δεν είχαν τον χαρακτήρα εξέτασης γνώσεων σχετικά με μαθηματικές έννοιες, άλγεβρα και γεωμετρία.

Παρακάτω ακολουθούν τρία παραδείγματα αριθμητικού συλλογισμού όπως είχαν αναρτηθεί από το ΑΣΕΠ για τον πρώτο πανελλήνιο διαγωνισμό:

Εδώ η μαθηματική σχέση μεταξύ αριθμών ήταν να προσθέτουμε 5 μονάδες για να βρούμε τον επόμενο αριθμό.

Εδώ η μαθηματική σχέση πρόκυπτε από τα τρίγωνα που δεν είχαν το ερωτηματικό, αφού βρίσκαμε τη σχέση στο πρώτο τρίγωνο, την επιβεβαιώναμε και στα επόμενα δύο και χρησιμοποιούσαμε την ίδια σχέση στο ερωτηματικό. Παρατηρούμε σε κάθε τρίγωνο ότι προσθέτοντας τους τρεις αριθμούς που βρίσκονται γύρω από το μεσαίο εσωτερικό τριγωνάκι και πολλαπλασιάζοντας με τον αριθμό 100 βρίσκουμε το ερωτηματικό.

Και εδώ κάνουμε τον ίδιο μαθηματικό συλλογισμό, για να βρούμε το ερωτηματικό και τη σχέση που έχει με τους αριθμούς που βρίσκονται κάθετα, βρίσκουμε πρώτα από όλα την ίδια σχέση στις υπόλοιπες μαθηματικές σχέσεις και αφού καταλήξουμε σε μία που εφαρμόζεται παντού τότε την εφαρμόζουμε και στο ερωτηματικό μας. Συγκεκριμένα εδώ, προσθέτουμε τους πάνω αριθμούς και πολλαπλασιάζοντας με το 10 βρίσκουμε τον κάτω αριθμό.

Ο γλωσσικός συλλογισμός αφορούσε μία από τις δοκιμασίες δεξιοτήτων και δεν μετρούσε γνώση συγκεκριμένων μαθημάτων όπως γραμματική και συντακτική θεωρία, αλλά ικανότητα στην

κατανόηση, χρήση και επεξεργασία της γλώσσας με τρόπο λογικό. Συγκεκριμένα, αφορούσε ερωτήσεις που δοκίμαζαν συνώνυμα, αντώνυμα, ιεράρχηση, αιτία και αποτέλεσμα κ.λπ. Το ΑΣΕΠ είχε εκδώσει ανακοινώσεις με οδηγίες και παραδείγματα για τη συγκεκριμένη δοκιμασία, ειδικότερα:

Εδώ είχαμε ένα ζεύγος λέξεων στο πάνω μέρος «Καπετάνιος-Πλοίο» και μία λέξη από κάτω συνοδευόμενη με ερωτηματικό όπου έπρεπε να βρούμε την δεύτερη λέξη, ωστόσο, με την ίδια λογική σχέση του πρώτου ζεύγους. Εδώ η σχέση έχει να κάνει με τον ρόλο που έχει κάποιος και το μέσο ευθύνης οπότε, όπως ο καπετάνιος είναι υπεύθυνος για τη διεύθυνση, πλοήγηση και ασφάλεια του πλοίου έτσι και ο πιλότος είναι υπεύθυνος για τη διεύθυνση, πλοήγηση και ασφάλεια του αεροπλάνου. Δηλαδή «ο καπετάνιος σχετίζεται με το πλοίο όπως ο πιλότος σχετίζεται με το αεροπλάνο».

Εδώ, η σχέση «βάτραχος-γυρίνος» αφορά τη βιολογική εξέλιξη και μεταμόρφωση ενός οργανισμού. Συγκεκριμένα, ο γυρίνος είναι το πρώιμο στάδιο ζωής ενός βατράχου που κατά την ανάπτυξή του, ο γυρίνος μεταμορφώνεται σταδιακά σε βάτραχο. Από κάτω έχουμε τη λέξη «πεταλούδα» και ερωτηματικό και ψάχνουμε την ίδια παραπάνω λογική σχέση. Πράγματι, η κάμπια είναι το προνυμφικό στάδιο της πεταλούδας. Συνεπώς, ο γυρίνος είναι το στάδιο που προηγείται του βατράχου και η κάμπια είναι το στάδιο που προηγείται της πεταλούδας.

Εδώ έχουμε έναν άλλο τύπο του συγκεκριμένου γλωσσικού συλλογισμού, καθώς υπάρχουν πολλά είδη και για αριθμητικό αλλά και για γλωσσικό συλλογισμό τα οποία θα τα αναφέρουμε σταδιακά στις επόμενες αναρτήσεις μας και με αυτόν τον τρόπο θα είσαστε πλήρως ενημερωμένοι μέχρι τον επόμενο πανελλήνιο γραπτό διαγωνισμό που θα διενεργηθεί από το ΑΣΕΠ λογικά το 2028 αφού και οι θέσεις του 2027 είναι δοσμένες στους επιτυχόντες του 2ου Πανελλήνιου Γραπτού Διαγωνισμού.

Στο συγκεκριμένο ερώτημα έχουμε ένα ζεύγος στο πάνω μέρος «καμινάδα-καπνός» και από κάτω τώρα έχουμε δύο ερωτηματικά, μας λείπει δηλαδή ολόκληρο το κάτω ζεύγος που θα πρέπει να έχει την ίδια λογική σχέση με το πάνω ζεύγος. Η σχέση καμινάδα-καπνός και όπλο-σφαίρα είναι σχέση αιτίας-αποτελέσματος. Η καμινάδα είναι η πηγή βγαίνει ο καπνός και το όπλο είναι το μέσο από το οποίο εκτοξεύεται η σφαίρα. Και στις δύο περιπτώσεις υπάρχει η ίδια σχέση, το πρώτο στοιχείο είναι μέσο ή πηγή, ενώ το δεύτερο είναι αποτέλεσμα ή προϊόν αυτής της πηγής.

Τέλος, τα σενάρια εργασιακής αποτελεσματικότητας (ή ερωτήσεις αξιολόγησης υποθετικών καταστάσεων) αξιολογούσαν τον τρόπο σκέψης του υποψηφίου όταν καλούνταν να αντιμετωπίσει μια υποθετική κατάσταση που θα μπορούσε να αποτελεί μέρος της εργασιακής καθημερινότητας ενός υπαλλήλου σε δημόσια υπηρεσία. Σε κάθε ερώτηση ο υποψήφιος, αφού διαβάσει προσεχτικά την περιγραφή και τα δεδομένα της υποθετικής κατάστασης, καλείται να επιλέξει μεταξύ τεσσάρων εναλλακτικών απαντήσεων (Α, Β, Γ, Δ) για την αντιμετώπιση του προβλήματος. Κριτήριο της απάντησης που θα επιλεγεί θα πρέπει να είναι η, κατά την κρίση του υποψηφίου, πιο αποτελεσματική και σφαιρική αντιμετώπιση της υποθετικής κατάστασης. Ωστόσο, μία από αυτές αντιμετωπίζει το πρόβλημα που αποτυπώνεται σε κάθε ερώτηση πιο αποτελεσματικά και σφαιρικά σε σχέση με τις υπόλοιπες.

Το παράδειγμα που δόθηκε από το ΑΣΕΠ ήταν το παρακάτω:

Αντίθετα, ο διαγωνισμός του ΑΣΕΠ 1Γ/2025 εισήγαγε σημαντικές καινοτομίες, με κυριότερη τη μετάβαση στην ηλεκτρονική εξέταση, που εξασφάλισε ταχύτερη βαθμολόγηση, μεγαλύτερη διαφάνεια και καλύτερη διαχείριση του μεγάλου όγκου συμμετοχών. Ο αριθμός των συμμετεχόντων σχεδόν εκτοξεύτηκε, φτάνοντας τις 47.410, από τους οποίους συμμετείχαν, σύμφωνα με επίσημα στοιχεία, 43.080 υποψήφιοι δηλαδή ποσοστό συμμετοχής 90,86%!

Οι διαθέσιμες θέσεις για διορισμό εκτιμάται κάθε φορά ότι είναι περίπου 15.000 μέσα στα επόμενα δύο χρόνια. Ωστόσο, στον 1ο Πανελλήνιο Γραπτό Διαγωνισμό από τις προκηρύξεις 1ΓΒ, 2ΓΒ και 3ΓΒ που εκδόθηκαν στη συνέχεια έχουν διοριστεί μέχρι και σήμερα περίπου 5.500 άτομα, για να γνωρίζετε περίπου τι να περιμένετε και στη συνέχεια.

Πάμε τώρα στην εξεταστέα ύλη και στη διαδικαστική διαδικασία. Η εξεταστέα ύλη για τον διαγωνισμό ΑΣΕΠ 1Γ/2025 περιλάμβανε μία δοκιμασία γνώσεων με 400 ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής που αντλούνταν από το «Μητρώο Θεμάτων» του ΑΣΕΠ για κάθε φάση του διαγωνισμού (ήτοι 3 φάσεις, δύο στην Αθήνα και μία στην Θεσσαλονίκη), και κάλυπταν επτά (7) θεματικές ενότητες: συνταγματικό δίκαιο, διοικητικό δίκαιο, ευρωπαϊκούς θεσμούς και δίκαιο,

οικονομικές επιστήμες, δημόσια διοίκηση και διαχείριση ανθρώπινου δυναμικού, πληροφορική και ψηφιακή διακυβέρνηση και σύγχρονη ιστορία της Ελλάδας (1875-σήμερα). Πέρα από τις «γνώσεις» υπήρχε και δεύτερη δοκιμασία που αξιολογούσε:

Επαγωγικό Συλλογισμό

Εργασιακές συμπεριφορές (αξιολόγηση).

Η συνολική βαθμολόγηση της εξέτασης ήταν 50% γνώσεων και 50% δεξιοτήτων/εργασιακής αποτελεσματικότητας ενώ δεν υπήρχε πλέον βάση, όλοι θεωρούνται επιτυχόντες αλλά όχι εν τέλει διοριστέοι, μέχρι να ανακοινωθούν οι θέσεις των ετών 2026 και 2027.

Το πρώτο μέρος της δοκιμασίας δηλαδή οι γνώσεις ήταν πολύ εύκολο, οι υποψήφιοι είχαν να διαβάσουν από 400 ερωτήσεις από τις οποίες διαγωνίστηκαν σε 25 τυχαίες από αυτές διαφορετικές για κάθε υποψήφιο καθώς δεν έδωσε κανένας ούτε στον ίδιο υπολογιστή ούτε και την ίδια ώρα και ημέρα.

Το δεύτερο μέρος στο οποίο εισήγαγαν τους επαγωγικούς συλλογισμούς σε μεγάλη κλίμακα, καθώς είχαν ήδη εισαχθεί από δύο γραπτούς του 2024 αλλά σε πολύ μικρή κλίμακα 100 ατόμων, αποτέλεσε σημαντική αλλαγή, καθώς μέχρι τον 2Γ/2022 υπήρχε μόνο η αξιολόγηση γλωσσικού και αριθμητικού συλλογισμού.

Η εμπειρία των υποψηφίων ήταν μεικτή, κάποιοι βρήκαν την ενότητα αυτή ενδιαφέρουσα και πιο «αντικειμενική», ενώ άλλοι την περιέγραψαν ως «δύσκολη» ή «παγίδα» και ότι δεν υπήρξε αρκετή διαφάνεια. Στόχος των επαγωγικών συλλογισμών ήταν να μετρηθεί η ικανότητα ανάλυσης και κατανόησης μοτίβων καθώς και η ικανότητα επίλυσης προβλημάτων.

Ωστόσο, αυτό που δεν υπήρξε ήταν η εκπαίδευση των υποψηφίων πριν την εξέταση για παράδειγμα μέσω βίντεο από την επίσημη σελίδα του ΑΣΕΠ στο YouTube όπως είχε ήδη προηγηθεί για τους παραγωγικούς συλλογισμούς το 2024, παράλληλα έλειπαν περισσότερα επίσημα παραδείγματα, προκειμένου να κάνουν τις ανάλογες αναζητήσεις στο διαδίκτυο οι υποψήφιοι και να μπορέσουν να προετοιμαστούν με επιτυχία για τη δοκιμασία αυτή. Τέλος, το άγχος του αγνώστου πιθανότατα να επηρέασε τις επιδόσεις.

Αν το ΑΣΕΠ συνεχίσει να χρησιμοποιεί επαγωγικούς συλλογισμούς ίσως στο μέλλον να θελήσει να κάνει καλύτερη προετοιμασία, με δημοσιεύσεις περισσότερων παραδειγμάτων και επεξηγηματικών οδηγών, ενώ ταυτόχρονα οι υποψήφιοι θα έχουν μέχρι τότε εξοικειωθεί περισσότερο, όπως έγινε δύο χρόνια τώρα με τον αριθμητικό και γλωσσικό συλλογισμό που τελικά δεν συμπεριλήφθηκαν στην αξιολογική διαδικασία του 2ου Πανελλήνιου Γραπτού Διαγωνισμού. Η ενότητα αυτή μπορεί να γίνει στην πορεία ένα σημαντικό κριτήριο αξιολόγησης για θέσεις που απαιτούν στρατηγική σκέψη και ανάλυση.

Μια άλλη καινοτομία στον εν λόγω διαγωνισμό ήταν ότι οι ερωτήσεις των επαγωγικών συλλογισμών διαφοροποιούνταν ανά υποψήφιο με βάση τη μεθοδολογία των τεστ προσαρμοστικού τύπου (CAT). Αυτό σήμαινε ότι η μεθοδολογία αυτή στηριζόταν σε μαθηματικά μοντέλα να προσαρμόζει, σε πραγματικό χρόνο, το επίπεδο δυσκολίας των ερωτήσεων που εξετάστηκαν στην επίδοση του/της εξεταζόμενου/ης, εμφανίζοντας δηλαδή διαφορετικές ερωτήσεις στον/στην κάθε υποψήφιο/α ανάλογα με το πόσο εύστοχα απάντησε στις προηγούμενες ερωτήσεις.

Επιπλέον, οι ερωτήσεις που παρουσιάζονταν σε μορφή εικόνων περιείχαν πληθώρα σχημάτων, γραμμών και μοτίβων, χαρακτηριστικών που καθιστούσαν δυσχερή την απομνημόνευση και αναπαραγωγή των ερωτήσεων καθώς και των διδόμενων απαντήσεων, σύμφωνα με ανακοίνωση του ΑΣΕΠ. Ομοίαζαν προς το σκεπτικό της διαγωνιστικής διαδικασίας της ιστοσελίδας της EPSO, δηλαδή της υπηρεσίας προσλήψεων για τους οργανισμούς της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Τα παραδείγματα που έδωσε το ΑΣΕΠ για τους επαγωγικούς συλλογισμούς ήταν:

Από την αλληλουχία των σχημάτων που μας δίνεται στην εικόνα στο πάνω μέρος, μπορούμε να διακρίνουμε το ακόλουθο μοτίβο (ξεκινώντας από την αριστερή πλευρά, προς τα δεξιά): τόσο τα αστέρια όσο και οι μαύρες κουκίδες αυξάνονται κατά ένα, ανά σχήμα. Επομένως, αναμένουμε ότι στο αμέσως επόμενο σχήμα στην ακολουθία, οι μαύρες κουκίδες θα είναι πέντε (5) συν μία (1), άρα έξι (6).

Όπως και στον άλλο τύπο επαγωγικού συλλογισμού όπου ψάχνουμε να βρούμε κανόνες/μοτίβα το ίδιο κάνουμε κι εδώ, ψάχνουμε να βρούμε τις σχέσεις που υπάρχουν ανάμεσα στα σχήματα που βρίσκονται μέσα σε κάθε εικόνα. Στο παραπάνω πίνακα σχημάτων παρατηρούμε ότι σε κάθε εικόνα περιλαμβάνονται λευκά και μαύρα τετράγωνα, λευκοί και μαύροι κύκλοι καθώς και γραμμές που ενώνουν τα σχήματα. Ψάχνουμε κι εδώ ένα μοτίβο ή κανόνα. Σύμφωνα με το ΑΣΕΠ το μοτίβο εδώ είναι ότι οι οριζόντιες γραμμές ισούται σε κάθε εικόνα με τα μαύρα τετράγωνα. Οπότε, η Α απάντηση μας κάνει επειδή περιέχει δύο οριζόντιες γραμμές και δύο μαύρα τετράγωνα. Η Β απάντηση εξαλείφεται καθώς δεν έχει καμία οριζόντια γραμμή ενώ έχει τρία μαύρα τετράγωνα. Η Γ απάντηση εξαλείφεται καθώς περιέχει μία οριζόντια γραμμή και δύο μαύρα τετράγωνα. Η Δ απάντηση εξαλείφεται καθώς περιέχει δύο οριζόντιες γραμμές αλλά κανένα μαύρο τετράγωνο. Η Ε απάντηση εξαλείφεται καθώς περιέχει ένα μαύρο τετράγωνο αλλά καμία οριζόντια γραμμή. Τέλος, εδώ παρατηρούμε ότι όλα τα σχήματα σε κάθε εικόνα αποτελούν ένα μοτίβο που πρέπει να βρούμε.

Τέλος, σύμφωνα με τις οδηγίες του ΑΣΕΠ για το ερωτηματολόγιο εργασιακών συμπεριφορών, θα παρουσιάζονταν εβδομήντα έξι (76) τριάδες συμπεριφορικών δηλώσεων και οι υποψήφιοι θα έπρεπε να επιλέξουν για κάθε τριάδα, ποια από τις δηλώσεις τους αντιπροσωπεύει περισσότερο. Έπειτα, θα επέλεγαν ποια από τις δύο (2) δηλώσεις, που απέμειναν τους αντιπροσωπεύε περισσότερο. Κατά αυτόν τον τρόπο οι υποψήφιοι κλήθηκαν να ιεραρχήσουν την κάθε τριάδα δηλώσεων με βάση το πόσο αντιπροσωπευτική ήταν για εκείνους.

Σε αυτό το είδος ερωτηματολογίων δεν υπήρχαν σωστές ή λανθασμένες απαντήσεις, ενώ από τον τρόπο ιεράρχησης, πρόκυπτε η διακρίβωση των εννέα (9) δεξιοτήτων του Ενιαίου Πλαισίου Δεξιοτήτων (προσανατολισμός στον πολίτη, ομαδικότητα, προσαρμοστικότητα, προσανατολισμός στο αποτέλεσμα, οργάνωση και προγραμματισμός, επίλυση προβλημάτων και δημιουργικότητα, επαγγελματισμός και ακεραιότητα, διαχείριση γνώσης και ηγετικότητα). Ο τελικός βαθμός είναι ο μέσος όρος των βαθμολογιών των εννέα δεξιοτήτων και καταδεικνύει πόσο «ταιριάζει» ο υποψήφιος στο επιθυμητό σύνολο συμπεριφορών για τον δημόσιο τομέα.

Οι υποψήφιοι του διαγωνισμού εξέφρασαν το γεγονός ότι οι ερωτήσεις δεν είχαν μεγάλη σχέση με το δημόσιο τομέα, αφορούσαν στις περισσότερες περιπτώσεις συμπεριφορικών δηλώσεων δεξιότητες του ιδιωτικού τομέα, ενώ παράλληλα υπήρχαν πολλές ερωτήσεις με τεχνολογία, που παρέπεμπε σε ψηφιακή διακυβέρνηση. Η χρονική διάρκεια της επιλογής αυτών των δηλώσεων ήταν 15 λεπτά από την εταιρεία που είχε δημιουργήσει τη δοκιμασία αυτή, ενώ το ΑΣΕΠ είχε δώσει σε όλους τους υποψήφιους άλλα 15 λεπτά για την ολοκλήρωσή της.

Για αυτήν την δοκιμασία δεν υπήρχε καμία προετοιμασία ούτε από το ΑΣΕΠ αλλά δεν υπήρχε καμία περίπτωση να βρει κάποιος και κάτι περισσότερο στο διαδίκτυο εκτός από κάποιες σκόρπιες δηλώσεις στα αγγλικά. Το ΑΣΕΠ έδωσε δύο από αυτά τα παραδείγματα δίχως περαιτέρω εξήγηση επίλυσής τους, ως ακοκούθως:

Συμπερασματικά, οι δύο μεγάλοι πανελλήνιοι διαγωνισμοί του ΑΣΕΠ, ήτοι 2Γ/2022 και 1Γ/2025, αποτέλεσαν κρίσιμα βήματα για το μέλλον των προσλήψεων στο Δημόσιο, φέρνοντας μαζί τους σημαντικές προκλήσεις. Το πρώτο μεγάλο στοίχημα ήταν η ψηφιοποίηση της διαδικασίας, καθώς η παραδοσιακή γραπτή εξέταση του 2Γ/2022 αντικαταστάθηκε από ηλεκτρονική εξέταση στον 1Γ/2025, με στόχο ταχύτερη και πιο διαφανή βαθμολόγηση. Το δεύτερο αφορούσε τη διαχείριση της μαζικής συμμετοχής, με τον αριθμό των υποψηφίων να εκτοξεύεται στον δεύτερο πανελλήνιο και να απαιτεί άψογη οργάνωση. Παράλληλα, η εισαγωγή νέων δοκιμασιών όπως οι επαγωγικοί συλλογισμοί και το ερωτηματολόγιο συμπεριφορικών δηλώσεων αποτέλεσαν το τρίτο στοίχημα, καθώς έπρεπε να αποδείξουν ότι αξιολογούν δίκαια δεξιότητες και όχι απλώς θεωρητικές γνώσεις. Τέλος, η ταχύτητα διορισμών είναι το τέταρτο μεγάλο ζητούμενο, αφού μετά τον 2Γ/2022 οι καθυστερήσεις προκάλεσαν δυσαρέσκεια, ενώ ο 1Γ/2025 δεσμεύεται για 15.000 διορισμούς εντός διετίας, κρίνοντας στην πράξη την αξιοπιστία του νέου συστήματος.

Όλα τα παραπάνω σχήματα και εικόνες πάρθηκαν από τις ανακοινώσεις το ΑΣΕΠ που βρίσκονται στην επίσημη ιστοσελίδα του.