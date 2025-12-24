Τα μηνύματα των πολιτικών για την απώλεια της Σύλβας Ακρίτα.

«Με βαθιά θλίψη» αποχαιρετά ο πρόεδρος της Βουλής, Νικήτας Κακλαμάνης, τη Σύλβα Ακρίτα, «μία ιστορική μορφή του κοινοβουλευτισμού που υπηρέτησε την πολιτική και τον συνάνθρωπο με ήθος και συνέπεια, παραμένοντας ενεργή και αφοσιωμένη στα δικαιώματα των ευάλωτων ομάδων».

Σε δήλωσή του για τον θάνατό της πρώην βουλευτή και υφυπουργού, ο πρόεδρος της Βουλής αναφέρει ότι «ως η πρώτη γυναίκα βουλευτής του ΠΑΣΟΚ» - εξελέγη για πρώτη φορά το 1974 - η Σύλβα Ακρίτα «πορεύθηκε στον δημόσιο βίο με υψηλό αίσθημα ευθύνης». Το 1981 εξελέγη εκ νέου βουλευτής, «συγκεντρώνοντας τις περισσότερες ψήφους από κάθε άλλη γυναίκα υποψήφια. Στις εκλογές του 1989, πέτυχε την επανεκλογή της στη Β' Αθηνών, αποτελώντας τη μοναδική γυναίκα που εξελέγη στη συγκεκριμένη περιφέρεια, ενώ το 1993 εξελέγη βουλευτής Επικρατείας, εκπροσωπώντας τη χώρα και ως μέλος του Συμβουλίου της Ευρώπης».

Όπως τονίζει ο κ. Κακλαμάνης, η Σύλβα Ακρίτα «υπήρξε υπόδειγμα αγωνιστικότητας με σημαντική αντιδικτατορική δράση. Κατά την κοινοβουλευτική της διαδρομή και από τη θέση ευθύνης της υφυπουργού Υγείας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων το 1986, άφησε το θετικό της αποτύπωμα στον εκσυγχρονισμό της Πρόνοιας, στηρίζοντας έμπρακτα τους πρόσφυγες, τα ΑμεΑ και θεσμοθετώντας μεταρρυθμίσεις για την υιοθεσία».

Κλείνοντας τη δήλωσή του, ο πρόεδρος της Βουλής εκφράζει τα ειλικρινή συλλυπητήριά του στην κόρη της Σύλβας Ακρίτα, Έλενα, στην οικογένεια και τους οικείους της.

Συλλυπητήρια δήλωση Νίκου Ανδρουλάκη

Έφυγε σήμερα από τη ζωή η Σύλβα - Καίτη Ακρίτα πρώην υφυπουργός και βουλευτής του ΠΑΣΟΚ, μητέρα της βουλευτού του ΣΥΡΙΖΑ ΠΣ Έλενας Ακρίτα.

Με βαθύ σεβασμό αποχαιρετώ τη Σύλβα Ακρίτα μια σπουδαία προσωπικότητα της Δημοκρατικής Παράταξης, αναφέρει στη συλλυπητήρια δήλωσή του ο Νίκος Ανδρουλάκης πρόεδρος τοιυ ΠΑΣΟΚ-Κινήματος Αλλαγής.

«Μια μαχητική γυναίκα που αγωνίστηκε με θάρρος απέναντι στη χούντα, που διεκδίκησε με πείσμα τα δικαιώματα των γυναικών, που με όραμα και βαθιά κοινωνική ευαισθησία υπερασπίστηκε τη μείωση των ανισοτήτων και τη δημοκρατική λογοδοσία.

Παρούσα στην ιδρυτική διακήρυξη της 3ης του Σεπτέμβρη και πρώτη γυναίκα βουλευτής του ΠΑΣΟΚ.

Η Σύλβα Ακρίτα δεν συμβιβάστηκε ποτέ με την πολιτική ως απλή διαχείριση, αλλά την υπηρέτησε με πάθος για να ανοίξουν δρόμοι κοινωνικής δικαιοσύνης και προόδου.

Το απέδειξε με το νομοσχέδιο για την «Απόσβεση Χρεών Προσφύγων» που εκκρεμούσε για πολλές δεκαετίες, τον εκσυγχρονισμό της Πρόνοιας και μια σειρά απο πρωτοπόρες παρεμβάσεις για την οικογένεια, τα άτομα με αναπηρία, τους πιο ηλικιωμένους.

Τα ειλικρινή μου συλλυπητήρια στην οικογένειά της» αναφέρει ο Νίκος Ανδρουλάκης.

Συλλυπητήρια δήλωση Σωκράτη Φάμελλου

Αποχαιρετούμε με θλίψη και σεβασμό τη Σύλβα Ακρίτα, μια σπουδαία Ελληνίδα που αφήνει ανεξίτηλο σημάδι στην ιστορία του τόπου μας, αναφέρει στην συλλυπητήρια δήλωσή του ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ, Σωκράτης Φάμελλος, για την απώλεια της Σύλβας Ακρίτα.

«Αγωνίστρια της Δημοκρατίας από τα χρόνια της δικτατορίας, δεν υπολόγισε και δεν λύγισε σε στρατοδικεία και φυλακές.

Υπηρέτησε με συνέπεια και αξιοπρέπεια το Κοινοβούλιο για πολλές θητείες με το βλέμμα στραμμένο πάντα στις ανάγκες της κοινωνίας», αναφέρει ο Σ.Φάμελλος.

Το μήνυμα του ΚΚΕ

«Το ΚΚΕ εκφράζει τη θλίψη του για την απώλεια της Σύλβας Ακρίτα, αγωνίστριας του αντιδικτατορικού αγώνα και του κινήματος των γυναικών, πρώην βουλευτή και υπουργού. Συλλυπητήρια στην κόρη της Έλενα Ακρίτα και σε όλους τους οικείους της».

Νέα Αριστερά: Ιστορική μορφή της δημοκρατικής παράταξης

Η Νέα Αριστερά αποχαιρετά με σεβασμό και συγκίνηση τη Σύλβα Ακρίτα, «μια ιστορική μορφή της δημοκρατικής παράταξης».

«Η πολιτική της διαδρομή σφραγίστηκε από το θάρρος και τη συνέπεια. Μετά τον θάνατο του συζύγου της, Λουκή Ακρίτα, υπήρξε το 1967 η μοναδική γυναίκα υποψήφια βουλευτής της Ένωσης Κέντρου σε όλη τη χώρα. Από τους πρώτους μήνες της δικτατορίας εντάχθηκε ενεργά στον αντιδικτατορικό αγώνα, οργανωμένη στο Πατριωτικό Μέτωπο. Συνελήφθη και καταδικάστηκε από στρατοδικείο σε πολυετή κάθειρξη. Το 1974 εκλέχθηκε βουλεύτρια με το ΠΑΣΟΚ και το 1981 επανεκλέχθηκε πρώτη σε ψήφους από όλες τις υποψήφιες γυναίκες.

»Η Σύλβα Ακρίτα υπήρξε πολιτικός με βαθιά κοινωνική συνείδηση, αγωνίστρια της Δημοκρατίας, γυναίκα που άνοιξε δρόμους σε εποχές δύσκολες και άνισες. Η παρακαταθήκη της συνδέεται άρρηκτα με το κοινωνικό κράτος, τα δικαιώματα και τη γυναικεία παρουσία στην πολιτική. Η μνήμη και το έργο της Σύλβας Ακρίτα θα παραμένουν ζωντανά ως μέρος της δημοκρατικής και κοινωνικής ιστορίας του τόπου.

»Η Νέα Αριστερά εκφράζει τα ειλικρινή της συλλυπητήρια στους οικείους της και ιδιαίτερα στην κόρη της, Έλενα Ακρίτα», αναφέρει η ανακοίνωση της Νέας Αριστεράς.

Το συλλυπητήριο μήνυμα τού ΜέΡΑ25

Το ΜέΡΑ25 αποχαιρετά την αγωνίστρια της δημοκρατίας Σύλβα Ακρίτα: «Με ιδιαίτερη θλίψη και συγκίνηση πληροφορηθήκαμε τον θάνατο της δημοκράτισσας, αγωνίστριας εναντίον της χούντας, και επί χρόνια βουλεύτριας του ΠΑΣΟΚ, Σύλβας Ακρίτα. Πνεύμα ελεύθερο, ευρυμαθές, κοφτερό, οξύ, καυστικό, υπήρξε καθόλη τη διάρκεια της ζωής της, άνθρωπος που σήκωνε το ανάστημα της με θάρρος, όπως στην περίοδο της δικτατορίας όπου συνελήφθη και καταδικάστηκε σε δέκα χρόνια κάθειρξη. Μόνη υποψήφια γυναίκα βουλεύτρια με την Ένωση Κέντρου σε όλη τη χώρα, μόνη εκλεγμένη γυναίκα βουλεύτρια με το ΠΑΣΟΚ του οποίου υπήρξε ιδρυτικό μέλος, στην πρώτη εκλογική του κάθοδο το 1974.

»Δώδεκα χρόνια αργότερα τοποθετείται απο τον Ανδρέα Παπανδρέου υφυπουργός υγείας πρόνοιας και κοινωνικών ασφαλίσεων, όπου αφοσιώθηκε με στοχοπροσήλωση στην ίδρυση βρεφονηπιακων σταθμών, στο σχέδιο αναδιοργάνωσης της προνοιας, στη δημιουργία του ΠΙΚΠΑ για τα άτομα με αναπηρία και στην προστασία ευάλωτων και απομονωμένων ομάδων. Υπήρξε από τις πρώτες που πάλεψαν για την ευαισθητοποίηση γύρω από τους ασθενείς με AIDS. Άοκνη, ανήσυχη, με βαθιά καλλιέργεια ήταν από αυτή η στόφα των γυναικών των πέντε δεκαετιών μετά τον πόλεμο, που δίχως να προκρίνουν τον επαναστατικό φεμινισμό, άνοιγαν δρόμους και έδιναν παράδειγμα για ισότητα και κοινωνική χειραφέτηση. Η Σύλβα Ακρίτα μέχρι τέλους είχε μεγάλη δίψα για μάθηση και γνώση, δίχως συμπλέγματα και ναρκισσισμούς, διατηρώντας τη διαύγεια της και τον μοναδικό της αυτοσαρκασμό. Στη λάσπη που πέταξε το 2023 ο Αχιλλέας Μπέος, ισχυριζόμενος ότι η ίδια έχει πεθάνει και η κόρη της εισπράττει τη σύνταξή της έγραψε στον προσωπικό της λογαριασμό: "Καλή ψυχή Αχιλλέα Μπέο. Είμαι εδώ στη πύλη με τον Άγιο Πέτρο και σας υποδεχόμαστε αν συμφωνεί και ο ύψιστος!".

»Το ΜέΡΑ5 εκφράζει τα ειλικρινή του συλλυπητήρια στους οικείους της και στην αγαπημένη της κόρη, Έλενα Ακρίτα».

Το μήνυμα του Νίκου Παπανδρέου

Ο ευρωβουλευτής του ΠΑΣΟΚ – ΚΙΝΑΛ, Νίκος Παπανδρέου προχώρησε στην ακόλουθη δήλωση για τον θάνατο της Σύλβας Ακρίτα:

«Με θλίψη πληροφορήθηκα τον θάνατο της Σύλβας Ακρίτα, μιας γυναίκας, που με τη δράση και τους αγώνες της για τη Δημοκρατία και την Ισότητα κέρδισε επάξια μια θέση τιμής και αναγνώρισης στη σύγχρονη ιστορία της χώρας μας. Είχα την τύχη να με τιμήσει με τη φιλία της και έτσι να γνωρίσω από κοντά την αγωνιστικότητά και το δημοκρατικό της πνεύμα, που την έκανε να ξεχωρίζει. Θερμά συλλυπητήρια στους οικείους της»

Το μήνυμα του Γαβριήλ Σακελλαρίδη

«Η Σύλβα Ακρίτα υπήρξε μία πρωτοπόρος γυναίκα στην εποχής της. Το αξιοθαύμαστο όμως σε όλη της την πορεία ήταν η σταθερή προσήλωσή της στις αξίες και τις αρχές της, χωρίς εκπτώσεις, χωρίς δεύτερες σκέψεις, χωρίς πισωγυρίσματα. Ηταν ένας άνθρωπος της συνείδησης. Είχε την πολυτέλεια να έχει κάνει άλλες επιλογές στη ζωή της, να τα έχει καλά με όλους, και να κάνει δημόσιες σχέσεις. Στο τέλος της διαδρομής όμως το αποτύπωμα που αφήνουμε σε αυτό τον κόσμο είναι αυτό που μετράει.

Και μιλώντας για αποτυπώματα, την Σύλβα Ακρίτα θα την θυμόμαστε για όλες αυτές τις μάχες που έδωσε για την κοινωνική δικαιοσύνη, την αλληλεγγύη και τα ανθρώπινα δικαιώματα. Και μάλιστα για μάχες που έδωσε από διαφορετικά μετερίζια, όχι απαραίτητα στις πρώτες γραμμές της δημοσιότητας, αλλά στις πρώτες γραμμές του αγώνα απέναντι στο βαθύ σκοτάδι δύσκολων καιρών, όπως και των σημερινών. Είχα την τιμή να την γνωρίσω στη Διεθνή Αμνηστία (της οποίας ήταν ιδρυτικό μέλος), ως κομμάτι μίας γενιάς ανθρώπων για τους οποίους η έννοια της υπεράσπισης των ανθρώπινων δικαιωμάτων και του κράτους δικαίου, πήγαινε πολύ μακρύτερα από κομματικές εντάξεις και πολιτικές διαφωνίες. Η φωνή της για τα δικαιώματα των μεταναστών και των προσφύγων -ένα θέμα για το οποίο και οι πιο δυνατές φωνές δυστυχώς μπορεί και να κομπάσουν- ήταν στεντόρεια. Και αυτό σημαίνει πολλά για την ουσία και το μέταλλο από το οποίο ήταν φτιαγμένη η Σύλβα Ακρίτα. Περισσότερα καταλαβαίνεις από αυτό, παρά από ολόκληρο το βιογραφικό της. Θερμά και ειλικρινά συλλυπητήρια στην Έλενα, τον Γιώργο και τον γιο τους, καθώς και στους οικείους τους».

Η πρώτη γυναίκα βουλευτής του ΠΑΣΟΚ

Η Σύλβα - Καίτη Ακρίτα γεννήθηκε στην Θεσσαλονίκη το 1928 και ήταν κόρη του Κωνσταντίνου Γιαβάσογλου, γερουσιαστή του Ελευθερίου Βενιζέλου ο οποίος διετέλεσε υφυπουργός Κοινωνικής Πρόνοιας την περίοδο 1954-1955.

Το 1967, κατά τη διάρκεια της απριλιανής δικτατορίας οργανώθηκε στην αντιδικτατορική οργάνωση Πατριωτικό Μέτωπο. Για τη δράση της αυτή συνελήφθη από το καθεστώς των συνταγματαρχών και καταδικάστηκε σε 10 χρόνια κάθειρξη.

Το 1974, υπήρξε ιδρυτικό μέλος του ΠΑΣΟΚ, ενώ εξελέγη και για πρώτη φορά βουλευτής Β' Αθήνας με το ψηφοδέλτιο του Κινήματος.

Το 1984, εξελέγη μέλος της Κεντρικής Επιτροπής του ΠΑΣΟΚ. Στις 30 Ιουλίου 1989, η ΚΟ του ΠΑΣΟΚ την εξέλεξε γραμματέα στον Κοινοβουλευτικό Τομέα Εργασίας του υπουργείου Πολιτισμού.

Στις 4 Σεπτεμβρίου 1989, εξελέγη μέλος (αναπληρωτής γραμματέας) του προεδρείου της ΚΟ του ΠΑΣΟΚ και στις 29 Νοεμβρίου στη ψηφοφορία που έγινε από τη ΚΟ του ΠΑΣΟΚ που προέκυψε από τις εκλογές της 5ης Νοεμβρίου, επανεξελέγη μέλος του προεδρείου της νέας Κοινοβουλευτικής Ομάδας του κόμματος.

Στις 18 Δεκεμβρίου 1989, ως μέλος του προεδρείου της ΚΟ του ΠΑΣΟΚ, ορίστηκε επικεφαλής του Τομέα Κοινωνικών Υποθέσεων με αρμοδιότητα στα υπουργεία Υγείας-Πρόνοιας, Εργασίας και Μεταφορών.

Στις 24 Σεπτεμβρίου 1990, στο 2ο Συνέδριο του ΠΑΣΟΚ, επανεξελέγη μέλος της Κεντρικής Επιτροπής, αλλά την 1η Νοεμβρίου δεν κατάφερε να εκλεγεί μέλος του Εκτελεστικού Γραφείου, αν και υποδείχθηκε από τον πρόεδρο του κόμματος, Ανδρέα Παπανδρέου.

Στις 17 Απριλίου 1994, στο 3ο Συνέδριο του ΠΑΣΟΚ, επανεξελέγη μέλος της Κεντρικής Επιτροπής του κόμματος.

Διετέλεσε υφυπουργός Υγείας Πρόνοιας & Κοιν. Ασφαλίσεων από τις 31 Οκτωβρίου 1986 έως τις 22 Ιουνίου 1988.

Εξελέγη βουλευτής στις εκλογές 17/11/1974, 18/10/1981, 02/06/1985, 18/06/1989, 05/11/1989, 08/04/1990 και 10/10/1993.