Σε κλίμα συγκίνησης και άφατης θλίψης τελέστηκε νωρίς το μεσημέρι η κηδεία της Σύλβας Ακρίτα. Η νεκρώσιμη ακολουθία έλαβε χώρα στην Αίθουσα Τελετών του Α' Νεκροταφείο Αθηνών με πλήθος κόσμου και πολιτικών να δίνει το παρών στο ύστατο χαίρε της 97χρονης μητέρας της Έλενας Ακρίτα, πρώην υπουργού και ιστορικού στελέχους του ΠΑΣΟΚ.

Το τελευταίο αντίο στη Σύλβα Ακρίτα

Η Σύλβα Ακρίτα, γνωστή και ως Καίτη Ακρίτα, έφυγε από τη ζωή το βράδυ της προηγούμενης Τρίτης, σε ηλικία 97 ετών. Υπήρξε πρώην υπουργός και ιδρυτικό στέλεχος του ΠΑΣΟΚ, ανήκοντας στη γενιά εκείνη που συνέδεσε το όνομά της με την ίδρυση και την πορεία του κόμματος στα πρώτα, καθοριστικά χρόνια της Μεταπολίτευσης. Η πολιτική της διαδρομή χαρακτηρίστηκε από έντονη παρουσία, ιδεολογική συνέπεια και συμμετοχή σε κρίσιμες περιόδους για τη διαμόρφωση του σύγχρονου πολιτικού σκηνικού.

Σε ανάρτησή του ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ Σωκράτης Φάμελλος την αποχαιρέτησε τονίζοντας ότι το έργο της θα μείνει παρακαταθήκη. Όπως σημείωσε « Αποχαιρετήσαμε σήμερα μία σπουδαία γυναίκα, μία σημαντική Ελληνίδα. Η Σύλβα Ακρίτα άφησε ανεξίτηλο αποτύπωμα στον δημόσιο βίο της πατρίδας μας. Στάθηκε όρθια στα δύσκολα, δεν έσκυψε το κεφάλι, αγωνίστηκε για τη Δημοκρατία και για τον Ελληνικό Λαό. Για τη Σύλβα Ακρίτα η πολιτική ήταν τρόπος ζωής, πίστη και συνέπεια σε αξίες, διαρκής προσφορά και επαγρύπνηση.

Χάραξε νέους δρόμους, έδωσε το δικό της νόημα στην προοδευτική πολιτική και τις σοσιαλιστικές προτάσεις. Αποχαιρετώντας τη σήμερα, σε μια περίοδο κρίσης για την πολιτική και τη Δημοκρατία, κρατάμε ως πολύτιμη παρακαταθήκη όλη της τη ζωή. Γιατί για εμάς έτσι πρέπει να είναι η πολιτική για την οποία αξίζει να συμμετέχεις και να αγωνίζεσαι. Θα τη θυμόμαστε με σεβασμό και ευγνωμοσύνη.»

