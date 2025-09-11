Games
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Οικονομία

Αμετάβλητα τα επιτόκια της ΕΚΤ, πιο αισιόδοξες οι προβλέψεις για την οικονομία

Αμετάβλητα τα επιτόκια της ΕΚΤ, πιο αισιόδοξες οι προβλέψεις για την οικονομία Φωτογραφία: AP
Ο ρυθμός ανάπτυξης της οικονομίας αναμένεται να φτάσει το 1,2% το επόμενο έτος.

Η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα διατήρησε σήμερα αμετάβλητα τα επιτόκια του ευρώ, εκπέμποντας το μήνυμα ότι η μάχη με τον πληθωρισμό βαίνει προς το τέλος της. Την ίδια στιγμή, η οικονομία της ευρωζώνης δείχνει μεγαλύτερη ανθεκτικότητα από ό,τι αρχικά εκτιμούταν, με τις προβλέψεις για το 2025 να αναθεωρούνται ανοδικά.

Όπως ανακοίνωσε η πρόεδρος της ΕΚΤ Κριστίν Λαγκάρντ, ο ρυθμός ανάπτυξης της οικονομίας αναμένεται να φτάσει το 1,2% το επόμενο έτος, υψηλότερα από το 0,9% που είχε προβλεφθεί τον Ιούνιο. Για το 2026 η ανάπτυξη υπολογίζεται στο 1%, έναντι 1,1% της προηγούμενης πρόβλεψης, ενώ το 2027 θα διαμορφωθεί στο 1,3%.

Κατά την καθιερωμένη συνέντευξη Τύπου μετά τη συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου, η Λαγκάρντ τόνισε ότι οι νέες προβλέψεις αντικατοπτρίζουν την ανθεκτικότητα της εγχώριας ζήτησης και τη σταδιακή ενίσχυση τόσο του τομέα των υπηρεσιών όσο και της μεταποίησης. Σημείωσε ότι οι δημόσιες δαπάνες θα στηρίξουν τις επενδύσεις, ενώ η μείωση των εμπορικών αβεβαιοτήτων και η εξασθένιση των αντίθετων πιέσεων, όπως οι υψηλοί δασμοί και η ισχυρή ισοτιμία του ευρώ, δημιουργούν προϋποθέσεις για μια πιο ισορροπημένη πορεία ανάπτυξης. Παράλληλα, υπογράμμισε ότι για να ενισχυθεί διαρθρωτικά η οικονομία απαιτείται εφαρμογή των συστάσεων της έκθεσης Ντράγκι.

Σε ό,τι αφορά τον πληθωρισμό, η ΕΚΤ δεν προχώρησε σε σημαντικές αλλαγές σε σχέση με τον Ιούνιο. Ο γενικός πληθωρισμός προβλέπεται να διαμορφωθεί κατά μέσο όρο σε 2,1% το 2025, να υποχωρήσει σε 1,7% το 2026 και να φτάσει στο 1,9% το 2027. Για τον πυρήνα του πληθωρισμού, χωρίς την ενέργεια και τα τρόφιμα, οι προβολές κάνουν λόγο για 2,4% το 2025, 1,9% το 2026 και 1,8% το 2027. Η Λαγκάρντ δήλωσε ότι η διαδικασία αποκλιμάκωσης των τιμών έχει ολοκληρωθεί, τονίζοντας ότι οι μισθολογικές πιέσεις βαίνουν προς αποκλιμάκωση και το ισχυρότερο ευρώ θα λειτουργήσει ως ανάχωμα στις ανοδικές τιμές. Ωστόσο, επεσήμανε πως οι προοπτικές παραμένουν πιο αβέβαιες από το συνηθισμένο, καθώς οι συναλλαγματικές ισοτιμίες μπορούν να επηρεάσουν καθοριστικά τον πληθωρισμό.

Σημαντικό μήνυμα αποτέλεσε και η απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου να διατηρήσει αμετάβλητα τα βασικά επιτόκια. Τα επιτόκια καταθέσεων, κύριας αναχρηματοδότησης και οριακής χρηματοδότησης παραμένουν στα 2,00%, 2,15% και 2,40% αντίστοιχα. Σύμφωνα με την πρόεδρο της ΕΚΤ, η απόφαση ήταν ομόφωνη και αντανακλά την εκτίμηση ότι ο πληθωρισμός κινείται κοντά στον μεσοπρόθεσμο στόχο του 2%. Η ΕΚΤ επανέλαβε ότι δεν δεσμεύεται σε προκαθορισμένη πορεία επιτοκίων και θα λαμβάνει αποφάσεις με βάση τα διαθέσιμα οικονομικά και χρηματοπιστωτικά στοιχεία.

Παράλληλα, τα χαρτοφυλάκια του προγράμματος αγοράς στοιχείων ενεργητικού (APP) και του έκτακτου προγράμματος λόγω πανδημίας (PEPP) συνεχίζουν να μειώνονται με ελεγχόμενο ρυθμό, καθώς δεν επανεπενδύονται πλέον τα ποσά από τίτλους που λήγουν. Το Διοικητικό Συμβούλιο επανέλαβε την ετοιμότητά του να προσαρμόσει όλα τα εργαλεία που διαθέτει για να διασφαλίσει τη σταθερότητα των τιμών και την εύρυθμη μετάδοση της νομισματικής πολιτικής, κάνοντας ειδική μνεία στο μέσο για την προστασία της μετάδοσης (TPI).

Δες όλες τις ειδήσεις και τα νέα τη στιγμή που συμβαίνουν

# TAGS

Ταλαιπωρείσαι από συχνοουρία και ενοχλήσεις; Υπάρχει μια φυσική λύση στα προβλήματα του προστάτη

Ταλαιπωρείσαι από συχνοουρία και ενοχλήσεις; Υπάρχει μια φυσική λύση στα προβλήματα του προστάτη

Qualco Intelligent Finance: Επένδυση στο μέλλον της νέας γενιάς και της καινοτομίας

Qualco Intelligent Finance: Επένδυση στο μέλλον της νέας γενιάς και της καινοτομίας

ΣΑΕΚ ΑΛΦΑ: Ανώτερες Σπουδές με άμεση επαγγελματική εξέλιξη

ΣΑΕΚ ΑΛΦΑ: Ανώτερες Σπουδές με άμεση επαγγελματική εξέλιξη

Είναι στο χέρι μας να μην είναι στο χέρι τους

Είναι στο χέρι μας να μην είναι στο χέρι τους

Πέντε «αθώες» τροφές χωρίς ζάχαρη που καταστρέφουν τα δόντια μας - Οδοντίατροι προειδοποιούν

Πέντε «αθώες» τροφές χωρίς ζάχαρη που καταστρέφουν τα δόντια μας - Οδοντίατροι προειδοποιούν

Πρώτο κουδούνι με 714 σχολεία «φαντάσματα»

Πρώτο κουδούνι με 714 σχολεία «φαντάσματα»

Πρόεδρος της ΔΟΕ: Ποδαρικό στα σχολεία με περισσότερα από 10.000 κενά

Πρόεδρος της ΔΟΕ: Ποδαρικό στα σχολεία με περισσότερα από 10.000 κενά

Ποιοι συνταξιούχοι θα λάβουν αύξηση 1,17% το 2026 - Παραδείγματα

Ποιοι συνταξιούχοι θα λάβουν αύξηση 1,17% το 2026 - Παραδείγματα

Φοροελαφρύνσεις με ημερομηνία λήξης: Το κρυφό κόστος της μη τιμαριθμοποίησης της φορολογικής κλίμακας

Φοροελαφρύνσεις με ημερομηνία λήξης: Το κρυφό κόστος της μη τιμαριθμοποίησης της φορολογικής κλίμακας

Καιρός: Ισχυρές βροχές και καταιγίδες από σήμερα - Οι περιοχές που θα «χτυπήσει» η κακοκαιρία

Καιρός: Ισχυρές βροχές και καταιγίδες από σήμερα - Οι περιοχές που θα «χτυπήσει» η κακοκαιρία

Eurostat: Το νέο προσδόκιμο ζωής σε Ελλάδα και Ευρώπη

Eurostat: Το νέο προσδόκιμο ζωής σε Ελλάδα και Ευρώπη

Κορωνοϊός: 235 νέες εισαγωγές, ένας θάνατος – Έκθεση ΕΟΔΥ

Κορωνοϊός: 235 νέες εισαγωγές, ένας θάνατος – Έκθεση ΕΟΔΥ

«Κατάρρευση» καταγγέλλουν οι εργαζόμενοι στα νοσοκομεία Πρέβεζας και Νεάπολης Κρήτης

«Κατάρρευση» καταγγέλλουν οι εργαζόμενοι στα νοσοκομεία Πρέβεζας και Νεάπολης Κρήτης

Είναι στο χέρι μας να μην είναι στο χέρι τους

Είναι στο χέρι μας να μην είναι στο χέρι τους

Ηλεκτρική ενέργεια: Ανεβαίνει η χονδρική τιμή τον Σεπτέμβριο – Ανησυχία για τα τιμολόγια Οκτωβρίου

Ηλεκτρική ενέργεια: Ανεβαίνει η χονδρική τιμή τον Σεπτέμβριο – Ανησυχία για τα τιμολόγια Οκτωβρίου

Chevron – HelleniQ Energy: Τι σηματοδοτεί η είσοδος του αμερικανικού κολοσσού στις έρευνες υδρογονανθράκων

Chevron – HelleniQ Energy: Τι σηματοδοτεί η είσοδος του αμερικανικού κολοσσού στις έρευνες υδρογονανθράκων

Metlen: Ιστορικές επιδόσεις στον κλάδο ενέργειας με αιχμή ΑΠΕ και εμπορία

Metlen: Ιστορικές επιδόσεις στον κλάδο ενέργειας με αιχμή ΑΠΕ και εμπορία

Eurelectric: Ώρα για αντλησιοταμίευση μεγάλης κλίμακας στην Ευρώπη

Eurelectric: Ώρα για αντλησιοταμίευση μεγάλης κλίμακας στην Ευρώπη

Παράταση στα έργα ΑΠΕ με PPAs – Αύξηση 10% στις εγγυητικές

Παράταση στα έργα ΑΠΕ με PPAs – Αύξηση 10% στις εγγυητικές

ΕΣΠΑ και Ταμείο Ανάκαμψης: Τα προγράμματα που ανοίγουν το 2025 – Οι ενισχύσεις του 2026

ΕΣΠΑ και Ταμείο Ανάκαμψης: Τα προγράμματα που ανοίγουν το 2025 – Οι ενισχύσεις του 2026

Σχετικά Άρθρα

Κυριάκος Πιερρακάκης: «Μέρισμα δικαιοσύνης» τα έσοδα από τη φοροδιαφυγή

Κυριάκος Πιερρακάκης: «Μέρισμα δικαιοσύνης» τα έσοδα από τη φοροδιαφυγή

Οικονομία
Άνοιγμα σχολείων: Με αγιασμό η πρεμιέρα στις τάξεις - Τα νέα μαθήματα και οι αλλαγές που τίθενται σε ισχύ

Άνοιγμα σχολείων: Με αγιασμό η πρεμιέρα στις τάξεις - Τα νέα μαθήματα και οι αλλαγές που τίθενται σε ισχύ

Παιδεία
Νέο μοντέλο εποπτείας από την ΕΚΤ: Λιγότερη γραφειοκρατία, μεγαλύτερη ανθεκτικότητα

Νέο μοντέλο εποπτείας από την ΕΚΤ: Λιγότερη γραφειοκρατία, μεγαλύτερη ανθεκτικότητα

Οικονομία
Αδύναμη η απασχόληση στις ΗΠΑ, ενισχύονται τα σενάρια για μείωση επιτοκίων από τη Fed

Αδύναμη η απασχόληση στις ΗΠΑ, ενισχύονται τα σενάρια για μείωση επιτοκίων από τη Fed

Οικονομία

NETWORK

Δήμος Κοζάνης: Πρόσκληση για συνδιοργάνωση Έκθεσης Ηλεκτροκίνησης για την Ευρωπαϊκή Εβδομάδα Κινητικότητας 2025

Δήμος Κοζάνης: Πρόσκληση για συνδιοργάνωση Έκθεσης Ηλεκτροκίνησης για την Ευρωπαϊκή Εβδομάδα Κινητικότητας 2025

ienergeia.gr
Αρναούτογλου: Καύσωνες χωρίς όρια – Η Ευρώπη οφείλει να προστατεύσει ζωές, όχι κέρδη

Αρναούτογλου: Καύσωνες χωρίς όρια – Η Ευρώπη οφείλει να προστατεύσει ζωές, όχι κέρδη

ienergeia.gr
Εμβόλιο RSV: Προστατεύει τους άνω των 60 από νοσηλεία λόγω καρδιοαναπνευστικών επιπλοκών

Εμβόλιο RSV: Προστατεύει τους άνω των 60 από νοσηλεία λόγω καρδιοαναπνευστικών επιπλοκών

healthstat.gr
Κορωνοϊός: 235 νέες εισαγωγές, ένας θάνατος – Έκθεση ΕΟΔΥ

Κορωνοϊός: 235 νέες εισαγωγές, ένας θάνατος – Έκθεση ΕΟΔΥ

healthstat.gr
Eurostat: Το νέο προσδόκιμο ζωής σε Ελλάδα και Ευρώπη

Eurostat: Το νέο προσδόκιμο ζωής σε Ελλάδα και Ευρώπη

healthstat.gr
Π. Μαρινάκης: Η Ελλάδα βάζει γερά θεμέλια για την ενεργειακή της αυτάρκεια και αξιοποιεί τη γεωπολιτική της θέση

Π. Μαρινάκης: Η Ελλάδα βάζει γερά θεμέλια για την ενεργειακή της αυτάρκεια και αξιοποιεί τη γεωπολιτική της θέση

ienergeia.gr
Energean: Ρεκόρ παραγωγής τον Αύγουστο, ενίσχυση καθαρής κερδοφορίας στο 6μηνο

Energean: Ρεκόρ παραγωγής τον Αύγουστο, ενίσχυση καθαρής κερδοφορίας στο 6μηνο

ienergeia.gr
Tesco: Ανακαλούνται υγρά μαντηλάκια καθαρισμού για το πρόσωπο

Tesco: Ανακαλούνται υγρά μαντηλάκια καθαρισμού για το πρόσωπο

healthstat.gr