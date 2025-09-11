Αμετάβλητα τα επιτόκια της ΕΚΤ, πιο αισιόδοξες οι προβλέψεις για την οικονομία

Ο ρυθμός ανάπτυξης της οικονομίας αναμένεται να φτάσει το 1,2% το επόμενο έτος.

Η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα διατήρησε σήμερα αμετάβλητα τα επιτόκια του ευρώ, εκπέμποντας το μήνυμα ότι η μάχη με τον πληθωρισμό βαίνει προς το τέλος της. Την ίδια στιγμή, η οικονομία της ευρωζώνης δείχνει μεγαλύτερη ανθεκτικότητα από ό,τι αρχικά εκτιμούταν, με τις προβλέψεις για το 2025 να αναθεωρούνται ανοδικά.

Όπως ανακοίνωσε η πρόεδρος της ΕΚΤ Κριστίν Λαγκάρντ, ο ρυθμός ανάπτυξης της οικονομίας αναμένεται να φτάσει το 1,2% το επόμενο έτος, υψηλότερα από το 0,9% που είχε προβλεφθεί τον Ιούνιο. Για το 2026 η ανάπτυξη υπολογίζεται στο 1%, έναντι 1,1% της προηγούμενης πρόβλεψης, ενώ το 2027 θα διαμορφωθεί στο 1,3%.

Κατά την καθιερωμένη συνέντευξη Τύπου μετά τη συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου, η Λαγκάρντ τόνισε ότι οι νέες προβλέψεις αντικατοπτρίζουν την ανθεκτικότητα της εγχώριας ζήτησης και τη σταδιακή ενίσχυση τόσο του τομέα των υπηρεσιών όσο και της μεταποίησης. Σημείωσε ότι οι δημόσιες δαπάνες θα στηρίξουν τις επενδύσεις, ενώ η μείωση των εμπορικών αβεβαιοτήτων και η εξασθένιση των αντίθετων πιέσεων, όπως οι υψηλοί δασμοί και η ισχυρή ισοτιμία του ευρώ, δημιουργούν προϋποθέσεις για μια πιο ισορροπημένη πορεία ανάπτυξης. Παράλληλα, υπογράμμισε ότι για να ενισχυθεί διαρθρωτικά η οικονομία απαιτείται εφαρμογή των συστάσεων της έκθεσης Ντράγκι.

Σε ό,τι αφορά τον πληθωρισμό, η ΕΚΤ δεν προχώρησε σε σημαντικές αλλαγές σε σχέση με τον Ιούνιο. Ο γενικός πληθωρισμός προβλέπεται να διαμορφωθεί κατά μέσο όρο σε 2,1% το 2025, να υποχωρήσει σε 1,7% το 2026 και να φτάσει στο 1,9% το 2027. Για τον πυρήνα του πληθωρισμού, χωρίς την ενέργεια και τα τρόφιμα, οι προβολές κάνουν λόγο για 2,4% το 2025, 1,9% το 2026 και 1,8% το 2027. Η Λαγκάρντ δήλωσε ότι η διαδικασία αποκλιμάκωσης των τιμών έχει ολοκληρωθεί, τονίζοντας ότι οι μισθολογικές πιέσεις βαίνουν προς αποκλιμάκωση και το ισχυρότερο ευρώ θα λειτουργήσει ως ανάχωμα στις ανοδικές τιμές. Ωστόσο, επεσήμανε πως οι προοπτικές παραμένουν πιο αβέβαιες από το συνηθισμένο, καθώς οι συναλλαγματικές ισοτιμίες μπορούν να επηρεάσουν καθοριστικά τον πληθωρισμό.

Σημαντικό μήνυμα αποτέλεσε και η απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου να διατηρήσει αμετάβλητα τα βασικά επιτόκια. Τα επιτόκια καταθέσεων, κύριας αναχρηματοδότησης και οριακής χρηματοδότησης παραμένουν στα 2,00%, 2,15% και 2,40% αντίστοιχα. Σύμφωνα με την πρόεδρο της ΕΚΤ, η απόφαση ήταν ομόφωνη και αντανακλά την εκτίμηση ότι ο πληθωρισμός κινείται κοντά στον μεσοπρόθεσμο στόχο του 2%. Η ΕΚΤ επανέλαβε ότι δεν δεσμεύεται σε προκαθορισμένη πορεία επιτοκίων και θα λαμβάνει αποφάσεις με βάση τα διαθέσιμα οικονομικά και χρηματοπιστωτικά στοιχεία.

Παράλληλα, τα χαρτοφυλάκια του προγράμματος αγοράς στοιχείων ενεργητικού (APP) και του έκτακτου προγράμματος λόγω πανδημίας (PEPP) συνεχίζουν να μειώνονται με ελεγχόμενο ρυθμό, καθώς δεν επανεπενδύονται πλέον τα ποσά από τίτλους που λήγουν. Το Διοικητικό Συμβούλιο επανέλαβε την ετοιμότητά του να προσαρμόσει όλα τα εργαλεία που διαθέτει για να διασφαλίσει τη σταθερότητα των τιμών και την εύρυθμη μετάδοση της νομισματικής πολιτικής, κάνοντας ειδική μνεία στο μέσο για την προστασία της μετάδοσης (TPI).