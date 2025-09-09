Πρόγραμμα SAFE: Εγκρίθηκαν δάνεια 787,67 εκατ. προς την Ελλάδα

Η Κομισιόν ενέκρινε προσωρινό ποσό χρηματοδότησης στο πλαίσιο του προγράμματος SAFE.

Δάνεια προς την Ελλάδα ύψους 787,67 εκατομμυρίων ευρώ στο πλαίσιο του προγράμματος SAFE, για την ενίσχυση της άμυνας, ενέκρινε η Κομισιόν.

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έδωσε το «πράσινο φως» σε προσωρινό ποσό χρηματοδότησης από τα συνολικά 150 δισεκατομμύρια ευρώ του προγράμματος SAFE, για την ευρωπαϊκή άμυνα. Το πρόγραμμα έχει σχεδιαστεί προκειμένου τα κράτη- μέλη να αντιμετωπίσουν κενά, αλλά και για από κοινού αγορές εξοπλισμών.

Συνολικά 19 χώρες έχουν καταθέσει αίτηση για δάνεια μέσω του SAFE: η Ελλάδα, η Κύπρος, το Βέλγιο, η Βουλγαρία, η Τσεχία, η Εσθονία, η Ισπανία, η Γαλλία, η Κροατία, η Ιταλία, η Λετονία, τη Λιθουανία, η Ουγγαρία, η Πολωνία, η Πορτογαλία, η Ρουμανία, η Σλοβακία, η Φινλανδία και η Δανία.

Το πρόγραμμα SAFE θα παρέχει χαμηλότοκα μακροπρόθεσμα δάνεια για να βοηθήσει τα κράτη μέλη να προμηθεύονται τον αμυντικό εξοπλισμό που απαιτείται επειγόντως. Επίσης, το πρόγραμμα θα επιτρέψει στην ΕΕ να στηρίξει περαιτέρω την Ουκρανία. Το πρόγραμμα περιλαμβάνει δεκαετή περίοδο χάριτος για την αποπληρωμή του δανείου, ανταγωνιστικά επιτόκια και επιλογές για διμερείς συμφωνίες με τρίτες χώρες για τη διεύρυνση της επιλεξιμότητας.

Η Κομισιόν τονίζει ότι τα κράτη μέλη μπορούν πλέον να καταρτίσουν τα εθνικά επενδυτικά τους σχέδια, στα οποία θα περιγράφεται η χρήση της πιθανής χρηματοδοτικής συνδρομής και τα οποία θα υποβληθούν έως το τέλος Νοεμβρίου 2025. Στη συνέχεια, θα αξιολογηθούν τα εθνικά σχέδια, με στόχο οι πρώτες εκταμιεύσεις να γίνουν στις αρχές του 2026.

«Το SAFE αποτελεί ιστορική επιτυχία για την ΕΕ. Με τη Λευκή Βίβλο για την αμυντική ετοιμότητα, δεσμευτήκαμε να στηρίξουμε τις προσπάθειες επανεξοπλισμού των κρατών μελών και της Ουκρανίας. Λιγότερο από έξι μήνες αργότερα, αυτό είναι πλέον πραγματικότητα», δήλωσε ο επίτροπος Άμυνας, Άντριους Κουμπίλιους.

«Αυτό το σημαντικό ποσό θα συμβάλει στην αποτροπή των εχθρών μας και στην ενίσχυση της ευρωπαϊκής άμυνας. Στο εξής, θα συνεργαζόμαστε στενά με τα κράτη μέλη μας για να διασφαλίσουμε ότι η χρηματοδότηση αυτή χρησιμοποιείται για τη βελτίωση της διαλειτουργικότητας, την ανάπτυξη της ευρωπαϊκής βιομηχανικής βάσης στον τομέα της άμυνας και την ενίσχυση των συλλογικών αμυντικών ικανοτήτων μας», συμπλήρωσε.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ