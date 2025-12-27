Χωρίς να αποκλείει το κόμμα του Αλέξη Τσίπρα.

Ο Νικόλας Φαραντούρης ήταν ο μόνος ίσως από τους βουλευτές και τους ευρωβουλευτές των νυν κομμάτων που με συνέντευξή του (ραδιόφωνο «Παραπολιτικών») καλωσόρισε τυχόν κόμμα Καρυστιανού και είχε πολύ καλές κουβέντες για την ίδια, με την οποία προηγουμένως είχε διοργανώσει εκδήλωση στο Στρασβούργο.

Τα δημοσιεύματα έκτοτε επιμένουν ότι υπάρχει φλερτ του ευρωβουλευτή του ΣΥΡΙΖΑ με το κόμμα Καρυστιανού. Και όσο δεν διαψεύδονται, τόσο αυτά -και σωστά- επιμένουν.

Τι λένε οι πληροφορίες της στήλης;

Ο Νικόλας Φαραντούρης φλερτάρει έντονα με το κόμμα Καρυστιανού χωρίς να αποκλείει όμως και το κόμμα του Αλέξη Τσίπρα.

Αν κάτι δύσκολα υπάρχει στον σχεδιασμό του είναι ο ...ΣΥΡΙΖΑ.

Β.Σκ.