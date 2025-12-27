Οι εκπρόσωποι συναντήθηκαν στην Επανομή Θεσσαλονίκης.

Εκπρόσωποι 18 αγροτικών μπλόκων από όλη τη χώρα πραγματοποίησαν συνάντηση στην Επανομή ζητώντας άμεση επίλυση των προβλημάτων τους και ουσιαστικό διάλογο με την κυβέρνηση.

Στην ανακοίνωση που εξέδωσαν μετά τη συνάντηση τους στην Επανομή τονίζουν ότι «η κατάσταση που επικρατεί κατά κοινή ομολογία μίας ολόκληρης ελληνικής κοινωνίας και όχι μόνο αυτής των αγροτών επιβάλλει την άμεση επίλυση προβλημάτων ζωτικής σημασίας, όπως αυτά έχουν παρουσιαστεί σήμερα στην κυβέρνηση». Διαφάνηκε, όπως τονίζουν στην ανακοίνωση, η αναγκαιότητα της έναρξης ενός ουσιαστικού διαλόγου με την κυβέρνηση για το παρόν και το μέλλον της ελληνικής γεωργίας και κτηνοτροφίας.

«Μακριά από σκοπιμότητες και μεθοδεύσεις», συνεχίζουν στην ανακοίνωση, «όπως αυτές προωθούνται από την πλευρά της κυβέρνησης, στοχοποιώντας και καταστρέφοντας αναίτια γνήσιους αγρότες συναδέλφους, μεταφέρουμε το μήνυμα μακριά από στείρες αντιπαραθέσεις σε ένα γόνιμο- ουσιαστικό- και με γνώμονα το καλό μιας ολόκληρης εθνικής οικονομίας διάλογο».

«Σε αυτόν τον αγώνα δεν περισσεύει κανείς», τονίζουν χαρακτηριστικά, καλώντας και τους υπόλοιπους αγρότες- συναδέλφους τους «για κοινή κάθοδο και συμπόρευση στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων».

Η απόφαση από το μπλόκο της Νίκαιας

Νωρίτερα, τις επόμενες κινήσεις τους, έως την Πρωτοχρονιά αποφάσισαν οι αγρότες που συμμετέχουν στο μπλόκο της Νίκαιας έξω από τη Λάρισα, στη σύσκεψη που έγινε λίγο μετά τις 12:00 το μεσημέρι του Σαββάτου (27/12).

Όπως αναφέρει το onlarissa, αύριο Κυριακή (28/12) στις 12:00 το πρωί θα μεταβούν στα διόδια του Μακρυχωρίου και θα σηκώσουν τις μπάρες επιτρέποντας την ελεύθερη διέλευση των οχημάτων για πέντεώρες.

Τη Δευτέρα (29/12) ωστόσο, στις 04:00 το μεσημέρι θα κλείσουν όλες οι παρακαμπτήριες οδοί για τρεις ώρες, τόσο στο ρεύμα προς Αθήνα, όσο και προς Θεσσαλονίκη. «Δε θα περάσει τίποτε, ούτε προς Θεσσαλονίκη, ούτε και προς την Αθήνα» είπε χαρακτηριστικά ο πρόεδρος της Ενωτικής Ομοσπονδίας Αγροτικών Συλλόγων νομού Λάρισας Ρίζος Μαρούδας.

{https://www.youtube.com/watch?v=Umq6KdqTNog}

Την ίδια ημέρα, τα τρακτέρ θα βρεθούν και πάλι στο κέντρο της Λάρισας με τους αγρότες να μοιράζουν φυλλάδια όπου θα εξηγούν στους πολίτες για ποιο λόγο είναι στο δρόμο.

Ο κ. Μαρούδας επιτέθηκε στην κυβέρνηση λέγοντας πως «γυρίζει μπούμερανγκ κάθε προσπάθειά της να στρέψει τον ελληνικό λαό απέναντί μας. Όλα τα στρώματα της κοινωνίας μας στηρίζουν».

Την κατηγόρησε επίσης πως «δεσμεύει λογαριασμούς αγροτών επειδή βρίσκονται στα μπλόκα. Κάποιοι δεν κάνουν ούτε καν δηλώσεις ΟΣΔΕ. Δεν πρόκειται να μας φοβίσουν αυτές οι πρακτικές σε καμία περίπτωση. Η απόφασή μας είναι αγώνας επιβίωσης και η επιβίωσή μας είναι η κόκκινη γραμμή στην οποία δεν κάνουμε πίσω».

Ο Λαρισαίος αγροτοσυνδικαλιστής απάντησε στα περί ικανοποίησης των περισσοτέρων αιτημάτων που υποστηρίζει η κυβέρνηση, λέγοντας χαρακτηριστικά πως «στείλαμε 14 αιτήματα στη σύσκεψη της Νίκαιας, από τα 14 αιτήματα δεν έχει ικανοποιηθεί ούτε ένα. Ούτε αυτά τα αιτήματα που δεν απαιτούν να ξοδευτεί ούτε ένα ευρώ».

Όπως έγινε γνωστό, αποφασίστηκε η πανελλαδική σύσκεψη των αγροτών να πραγματοποιηθεί με τη νέα χρονιά, σε ημερομηνία και τοποθεσία που θα καθοριστούν το προσεχές διάστημα, με στόχο τον περαιτέρω συντονισμό των κινητοποιήσεων.