Ο πρόεδρος των Αθηναϊκών Θεάτρων Α.Ε. και της Ένωσης Θεατρικών Παραγωγών κάλεσε τον ΣΕΗ σε διάλογο στις 12 Ιανουαρίου.

Με αφορμή την απεργία που έχει προκηρύξει για σήμερα, Σάββατο 27 Δεκεμβρίου, το Σωματείο Ελλήνων Ηθοποιών, με αίτημα την υπογραφή Συλλογικής Σύμβασης Εργασίας, ο πρόεδρος των Αθηναϊκών Θεάτρων Α.Ε. και της Ένωσης Θεατρικών Παραγωγών, Διονύσης Παναγιωτάκης, προχώρησε σε δημόσια τοποθέτηση, αναφερόμενος στις επαφές που έχουν προηγηθεί με την ηγεσία του Σ.Ε.Η., στο ζήτημα της Συλλογικής Σύμβασης Εργασίας, αλλά και στα γεγονότα που σημειώθηκαν έξω από το Θέατρο Λαμπέτη.

Στη δήλωσή του υπογραμμίζει τη στήριξή του στον θεσμικό διάλογο, τονίζει τον σεβασμό του στο δικαίωμα της απεργίας, αλλά παράλληλα ξεκαθαρίζει ότι δεν θα ανεχθεί παρεμβάσεις που, όπως επισημαίνει, θίγουν την επαγγελματική του δραστηριότητα και την αξιοπρέπεια των εργαζομένων στις θεατρικές του επιχειρήσεις.

Ολόκληρη η δήλωση του κ. Παναγιωτάκη:

«Έχω συναντηθεί με τον Πρόεδρο του Σ.Ε.Η. Νίκο Καραγιώργη και τα μέλη, Θοδωρή Σκυφτούλη, Σπύρο Μπιμπίλα και Δημήτρη Φραγκιόγλου. Επίσης μέλη της ΕΝ.ΘΕ.ΠΑ. έχουν συναντηθεί και με τον Χάρη Τζωρτζάκη.

Έχω σχηματίσει την εντύπωση ότι μοιραζόμαστε έναν κοινό στόχο: Να λειτουργεί το θέατρο με κανόνες και με Συλλογική Σύμβαση Εργασίας.

Η Ένωση Θεατρικών Παραγωγών, της οποίας έχω την τιμή να είμαι Πρόεδρος, έχει καλέσει τη Δευτέρα 12 Ιανουαρίου σε ανοικτή συνέντευξη Τύπου όλα τα ΜΜΕ, καθώς και όσους έχουν σχέση με το θέατρο, είτε ως ηθοποιοί είτε ως παραγωγοί, για να καταθέσουν τις απόψεις τους.

Το δικαίωμα στην απεργία είναι ΑΠΟΛΥΤΑ δημοκρατικό.

Όμως δεν θα επιτρέψω σε κανέναν να εμποδίζει το δικαίωμά μου να εργάζομαι και να επιχειρώ, στη δουλειά μου, στον επαγγελματικό μου χώρο, στο σπίτι μου.

240 οικογένειες ζουν από τις θεατρικές μου επιχειρήσεις.

Δεν επιτρέπω σε κανέναν να διαπομπεύει ή να λοιδορεί την αξιοπρέπεια της δουλειάς μου και της επιχείρησής μου.

Εικόνες όπως αυτές της Παρασκευής 26 Δεκεμβρίου έξω από το Θέατρο Λαμπέτη, με ανθρώπους να φωνάζουν ψευδώς ότι δεν τηρώ την εργατική νομοθεσία, δεν μπορούν να γίνουν ανεκτές.

Θα ασκήσω κάθε νόμιμο δικαίωμά μου.

Θέλω Ανοικτό διάλογο με επιχειρήματα.

Και αν πραγματικά θέλουμε το θέατρο να λειτουργεί σωστά, με διαφάνεια και σεβασμό στους κανόνες, ας είμαστε όλοι παρόντες στις 12 Ιανουαρίου.

Ανοικτές πόρτες – Ανοικτός διάλογος ώστε να δούμε ποιοι θέλουν πραγματικά τη Συλλογική Σύμβαση και πώς μπορεί να εφαρμοστεί στην πράξη.

Διονύσης Παναγιωτάκης

Πρόεδρος ΑΘΗΝΑΙΚΩΝ ΘΕΑΤΡΩΝ Α.Ε.»