Ηλεκτρική διασύνδεση Ελλάδας - Κύπρου: Ποιος θα καλύψει τα 250 εκατ. ευρώ του ΑΔΜΗΕ

Το έργο της ηλεκτρικής διασύνδεσης Ελλάδας και Κύπρου (Great Sea Interconnector) παραμένει σε αδιέξοδο, με το κεντρικό ερώτημα πλέον να αφορά στο ποιος θα επωμιστεί το κόστος των 250 εκατ. ευρώ που έχει ήδη καταβάλει ο ΑΔΜΗΕ.

Η ελληνική πλευρά θεωρεί ότι η Κύπρος πρέπει να τηρήσει τις δεσμεύσεις της, καταβάλλοντας τα 25 εκατ. ευρώ που έχει συμφωνηθεί, ώστε να συνεχιστεί η υλοποίηση. Η Λευκωσία από την άλλη επισημαίνει ότι οι πληρωμές της συνδέονται με την πρόοδο των εργασιών και συγκεκριμένα με την έναρξη των ερευνών για την πόντιση του καλωδίου.

Η οικονομική πίεση είναι έντονη και για τις εμπλεκόμενες εταιρείες. Η προκαταβολή που έλαβε η Nexans τον Ιούνιο κάλυψε τις ανάγκες έως τον Αύγουστο, ενώ η απουσία νέας δόσης από τον ΑΔΜΗΕ ενισχύει το ενδεχόμενο αναστολής εργασιών. Ο ΑΔΜΗΕ έχει ήδη διαθέσει σημαντικά κεφάλαια, με αποτέλεσμα η κάλυψη ή μη του κόστους να αποκτά κρίσιμη σημασία για τη βιωσιμότητά του. Σε περίπτωση που η Κύπρος δεν αναλάβει το μερίδιό της, η ελληνική πλευρά θα χρειαστεί να εξετάσει ακόμη και τη δικαστική οδό για να διεκδικήσει τα ποσά.

Το ερώτημα ποιος θα επωμιστεί το κόστος των 250 εκατ. ευρώ που έχει ήδη καταβάλει ο ΑΔΜΗΕ παραμένει χωρίς απάντηση και δεν αναμένεται να απαντηθεί ούτε κατά τη σημερινή συνάντηση των υπουργών Ενέργειας Ελλάδας και Κύπρου στο Μιλάνο, στο περιθώριο του Gastech Forum.

Πάντως σε επίπεδο πολιτικών ηγεσιών οι τόνοι παραμένουν χαμηλοί. Ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης επανέλαβε την πρόθεση της Ελλάδας να ολοκληρωθεί το έργο, ζητώντας όμως από την Κύπρο να συμβάλει οικονομικά. Ο πρόεδρος της Κύπρου Νίκος Χριστοδουλίδης διαβεβαίωσε ότι η Λευκωσία θα τηρήσει τις δεσμεύσεις της, αφήνοντας ανοικτό το ενδεχόμενο συμμετοχής μέσω συνεργασίας με την εταιρεία TAQA από τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα.