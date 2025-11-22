Η διαδικασία θα συνδυαστεί με την είσοδο νέων ξένων επενδυτών, με τρόπο που το Δημόσιο να διατηρήσει τον έλεγχο της εταιρείας και τα δικαιώματα καταστατικής μειοψηφίας.

Η κυβέρνηση προετοιμάζει σχέδιο αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου στον ΑΔΜΗΕ, με στόχο την ενίσχυση της χρηματοδοτικής του επάρκειας και την επιτάχυνση των μεγάλων έργων ηλεκτρικών διασυνδέσεων.

Η διαδικασία θα συνδυαστεί με την είσοδο νέων ξένων επενδυτών, με τρόπο που το Δημόσιο να διατηρήσει τον έλεγχο της εταιρείας και τα δικαιώματα καταστατικής μειοψηφίας. Παράλληλα, λαμβάνονται υπόψη οι γεωπολιτικές ισορροπίες και οι διεθνείς πιέσεις για περιορισμό της κινεζικής επιρροής σε κρίσιμες υποδομές, δεδομένης της συμμετοχής της State Grid με ποσοστό 24% και αυξημένα δικαιώματα διοίκησης.

Το επενδυτικό πρόγραμμα του ΑΔΜΗΕ για την περίοδο 2024-2033, ύψους 5,994 δισ. ευρώ, περιλαμβάνει τις ηλεκτρικές διασυνδέσεις των νησιών του Αιγαίου με το ηπειρωτικό σύστημα και την αναβάθμιση της διεθνούς διασύνδεσης με την Ιταλία. Για την υλοποίηση αυτών των έργων, ο Διαχειριστής έχει καταστεί σαφές ότι απαιτείται κεφαλαιακή ενίσχυση τουλάχιστον 1 δισ. ευρώ.

Οι συζητήσεις με ενδιαφερόμενους επενδυτές έχουν ενταθεί, με το ενδιαφέρον να επικεντρώνεται κυρίως από αμερικανικά κεφάλαια. Στην κυβέρνηση επικρατεί η εκτίμηση ότι η κινεζική πλευρά δεν θα μπλοκάρει τις διαδικασίες, παρά τα ισχυρά δικαιώματα που έχει εξασφαλίσει από τη συμφωνία του 2017 για θέματα όπως η αύξηση μετοχικού κεφαλαίου, η οποία απαιτεί αυξημένες απαρτίες στη γενική συνέλευση.

Οι αποφάσεις για τη δομή, το ύψος και το χρονοδιάγραμμα της αύξησης κεφαλαίου αναμένεται να ληφθούν από τη γενική συνέλευση των μετόχων το προσεχές διάστημα, με βασικό στόχο τη διασφάλιση της υλοποίησης των έργων και την προστασία του δημόσιου συμφέροντος.