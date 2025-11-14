Ξεκίνησε σήμερα η υποβολή αιτήσεων για 141 μόνιμες προσλήψεις στον ΑΔΜΗΕ. Οι θέσεις εργασίας αφορούν υποχηφίου κατηγορίας ΠΕ και ΤΕ.
Τελική ημέρα υποβολής δικαιολογητικών έχει οριστεί η Κυριακή 30η Νοεμβρίου 2025, 19:00
Θέσεις ανά κατηγορία
Α’ Κατηγορία Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης (ΠΕ), εβδομήντα πέντε (75) θέσεις
ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΥΧΟΙ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ ΠΕ – τριάντα μία (31) θέσεις
ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΥΧΟΙ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ ΠΕ -τρεις (3) θέσεις
ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΥΧΟΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ ΠΕ – δύο (2) θέσεις
ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΥΧΟΙ ΠΟΛΙΤΙΚΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ ΠΕ- τέσσερις (4) θέσεις
ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΥΧΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΠΕ- δύο (2) θέσεις
ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΥΧΟΙ ΑΓΡΟΝΟΜΟΙ ΤΟΠΟΓΡΑΦΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ ΠΕ- μία (1) θέση
ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΥΧΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΠΕ – τέσσερις (4) θέσεις
ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΥΧΟΙ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΟΙ & ΑΕΡΟΝΑΥΠΗΓΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ ΠΕ- μία (1) θέση
ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΥΧΟΙ ΜΕΤΑΛΛΕΙΟΛΟΓΟΙ ΜΕΤΑΛΛΟΥΡΓΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ ΠΕ – τρεις (3) θέσεις
ΠΤΥΧΙΟΥΧΟΙ ΦΥΣΙΚΟΙ ΠΕ – τέσσερις (4) θέσεις
ΠΤΥΧΙΟΥΧΟΙ ΓΕΩΛΟΓΟΙ ΠΕ-δύο (2) θέσεις
ΠΤΥΧΙΟΥΧΟΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΠΕ- δεκατέσσερις (14) θέσεις
ΠΤΥΧΙΟΥΧΟΙ ΧΗΜΙΚΟΙ ΠΕ- μία (1) θέση
ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΥΧΟΙ ΠΟΛΙΤΙΚΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ ΠΕ ή ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΥΧΟΙ ΑΓΡΟΝΟΜΟΙ ΤΟΠΟΓΡΑΦΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ ΠΕ ή ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΥΧΟΙ ΧΗΜΙΚΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ ΠΕ τρεις (3) θέσεις
Β’ Κατηγορία Τεχνολογικής Εκπαίδευσης (ΤΕ), εξήντα έξι (66) θέσεις
ΠΤΥΧΙΟΥΧΟΙ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ TΕ – τριάντα τέσσερις (34) θέσεις
ΠΤΥΧΙΟΥΧΟΙ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ ΤΕ – τρεις (3) θέσεις
ΠΤΥΧΙΟΥΧΟΙ ΤΟΠΟΓΡΑΦΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ ΤΕ – μία (1) θέση
ΠΤΥΧΙΟΥΧΟΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΙ ΤΕ – τέσσερις (4) θέσεις
ΠΤΥΧΙΟΥΧΟΙ ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΟΥ ΤΕ- δύο (2) θέσεις
ΠΤΥΧΙΟΥΧΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ ΔΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΤΕ– τρεις (3) θέσεις
ΠΤΥΧΙΟΥΧΟΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΤΕ-έντεκα (11) θέσεις
ΠΤΥΧΙΟΥΧΟΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΤΕ – δύο (2) θέσεις
ΠΤΥΧΙΟΥΧΟΙ ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ ΤΕ- μία (1) θέση
ΠΤΥΧΙΟΥΧΟΙ ΓΡΑΦΙΚΩΝ ΤΕΧΝΩΝ ΤΕ – μία (1) θέση
ΠΤΥΧΙΟΥΧΟΙ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΤΕ ή ΠΤΥΧΙΟΥΧΟΙ ΕΠΙΣΚΕΠΤΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΤΕ – τέσσερις (4) θέσεις
Απαραίτητα προσόντα
- Αντίστοιχος τίτλος σπουδών (ή ισοτιμία αλλοδαπής)
- Άδεια άσκησης επαγγέλματος, όπου απαιτείται
- Γνώση ξένης γλώσσας σύμφωνα με την προκήρυξ
- Σχετική εμπειρία (όπου ζητείται)
- Πιστοποιήσεις από επαγγελματικούς φορείς όταν αναφέρονται ως υποχρεωτικές