Η εμπορική συμφωνία κέρδισε την απαιτούμενη ειδική πλειοψηφία, παρόλο που Γαλλία, Πολωνία, Αυστρία, Ιρλανδία και Ουγγαρία ήταν αντίθετες.

Μια ειδική πλειοψηφία των κρατών μελών της ΕΕ ενέκρινε την υπογραφή της εμπορικής συμφωνίας του μπλοκ με τις χώρες της Mercosur, δήλωσαν τέσσερις διπλωμάτες της ΕΕ, σύμφωνα με το Politico.

Η Γαλλία, η Πολωνία, η Αυστρία, η Ιρλανδία και η Ουγγαρία εξέφρασαν την αντίθεσή τους, ενώ το Βέλγιο απείχε. Οι πρωτεύουσες της ΕΕ έχουν τώρα προθεσμία μέχρι τις 5 μ.μ. της Παρασκευής για να υποβάλουν τυχόν αντιρρήσεις.

Πρόσθετες διασφαλίσεις για την αγορά γεωργικών προϊόντων, που θα τεθούν σε ισχύ σε περίπτωση αύξησης των εισαγωγών από τη Βραζιλία, την Αργεντινή, την Παραγουάη και την Ουρουγουάη, έλαβαν επίσης την έγκριση των πρεσβευτών της ΕΕ, δήλωσαν οι διπλωμάτες, υπό τον όρο της ανωνυμίας.

Η συμφωνία θα πρέπει στη συνέχεια να υποβληθεί στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο για επικύρωση μέσα στις επόμενες εβδομάδες.

Η πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν, πρόκειται να ταξιδέψει στην Παραγουάη την επόμενη εβδομάδα για να υπογράψει τη συμφωνία.

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

για να ξεκινήσετε τη μέρα σας. * Με την εγγραφή σας στο newsletter του Dnews, αποδέχεστε τους σχετικούς όρους χρήσης

Μετά την υπογραφή της συμφωνίας το κείμενο θα ψηφιστεί από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Ορισμένα τμήματα της συμφωνίας που υπερβαίνουν την εμπορική πολιτική θα πρέπει επίσης να ψηφιστούν στα εθνικά κοινοβούλια της ΕΕ.

Αρχικά η πρόεδρος της Επιτροπής ευελπιστούσε ότι η υπογραφή θα μπορούσε να πραγματοποιηθεί ήδη από τις 20 Δεκεμβρίου, όμως η διαδικασία ανεστάλη, όταν στη Σύνοδο Κορυφής του Δεκεμβρίου η Ιταλίδα πρωθυπουργός, ευθυγραμμιζόμενη με το Γάλλο Πρόεδρο, ζήτησε μερικές εβδομάδες παράταση προκειμένου να εξασφαλίσει πρόσθετες εγγυήσεις για τον αγροτικό τομέα.

Την περασμένη Τετάρτη 7 Δεκεμβρίου, στο Συμβούλιο Υπουργών Γεωργίας της ΕΕ, η Ρώμη δήλωσε ικανοποιημένη από τις διασφαλίσεις που έλαβε, αφήνοντας να εννοηθεί ότι θα ψηφίσει υπέρ της εξουσιοδότησης προς την Πρόεδρο της Επιτροπής για την υπογραφή της συμφωνίας με τις χώρες της Mercosur (Αργεντινή, Βραζιλία, Παραγουάη, Ουρουγουάη).

Τι αλλάζει

Οι επικριτές της συμφωνίας εκφράζουν φόβους ότι θα διαταράξει την ευρωπαϊκή γεωργία με την είσοδο στην ΕΕ φθηνότερων προϊόντων που δεν συμμορφώνονται απαραίτητα με τα περιβαλλοντικά πρότυπα της ΕΕ, λόγω ανεπαρκών ελέγχων. Αντίθετα, οι υποστηρικτές της, όπως η Γερμανία και η Ισπανία, υποστηρίζουν ότι η συμφωνία θα μπορούσε να τονώσει μια ευρωπαϊκή οικονομία που δοκιμάζεται από τον αυξανόμενο κινεζικό ανταγωνισμό και τους αμερικανικούς δασμούς.

Η συμφωνία Mercosur προβλέπεται να δημιουργήσει μια ζώνη ελεύθερων συναλλαγών με περισσότερους από 700 εκατομμύρια καταναλωτές. Με την κατάργηση μεγάλου μέρους των δασμών, αναμένεται να ενισχυθούν οι ευρωπαϊκές εξαγωγές αυτοκινήτων, μηχανημάτων, κρασιού και τυριού.

Από την άλλη πλευρά, θα διευκολυνθεί η εισαγωγή στην Ευρώπη βοείου κρέατος, πουλερικών, ρυζιού, ζάχαρης, μελιού και σόγιας από τη Νότια Αμερική, μέσω ποσοστώσεων αδασμολόγητων προϊόντων που προκαλούν ανησυχία στους πληττόμενους τομείς.

Oι Γερμανοί βιομήχανοι χαιρετίζουν την έγκριση της συμφωνίας

Ως «σημαντική επιτυχία για τη γερμανική και την ευρωπαϊκή οικονομία» χαιρετίζουν οι Γερμανοί βιομήχανοι την έγκριση της συμφωνίας Mercosur από την Ευρωπαϊκή Ένωση, σύμφωνα με το ΑΠΕ-ΜΠΕ.

«Η υιοθέτηση της συμφωνίας Mercosur αποτελεί σημαντική επιτυχία για τη γερμανική και την ευρωπαϊκή οικονομία. Η Ευρωπαϊκή Ένωση αποδεικνύει την ικανότητά της να ενεργεί και στέλνει ένα ισχυρό μήνυμα υπέρ του ελεύθερου εμπορίου. Η συμφωνία αποδεικνύει ότι η ΕΕ μπορεί να αποτελέσει σημαντικό γεωστρατηγικό παράγοντα», δήλωσε η διευθύνουσα σύμβουλος της Ένωσης Γερμανικών Βιομηχανιών (BDI) Τάνια Γκένερ και επισήμανε ως συγκεκριμένα πλεονεκτήματα της συμφωνίας την κατάργηση των εμπορικών εμποδίων και την εξοικονόμηση περίπου τεσσάρων δισεκατομμυρίων ευρώ ετησίως από δασμούς.

«Με περισσότερους από 750 εκατομμύρια ανθρώπους, δημιουργείται μία από τις μεγαλύτερες αγορές στον κόσμο. Η πρόσβαση π.χ. σε κρίσιμες πρώτες ύλες όπως το λίθιο και ο χαλκός είναι ιδιαίτερα σημαντική για την ηλεκτροκίνηση και τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας», ανέφερε η κυρία Γκένερ και τόνισε ότι η Ευρώπη «παραμένει υπό πίεση, καθώς οι ΗΠΑ και η Κίνα επεκτείνουν συστηματικά τις σφαίρες επιρροής τους». Η Mercosur «μπορεί επομένως να είναι μόνο η αρχή», υπογράμμισε η διευθύνουσα σύμβουλος του BDI και πρόσθεσε ότι «και η ΕΕ πρέπει να διαφοροποιήσει περαιτέρω τις στρατηγικές της συνεργασίες και να αναπτύξει νέες αγορές και αυτό περιλαμβάνει τις εμπορικές συμφωνίες με την Ινδία και την Ινδονησία».