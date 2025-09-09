Στρατηγικός διάλογος για LNG και ναυπηγική βιομηχανία με την Ουάσιγκτον

H επίσκεψη του Μπέργκαμ επικεντρώνεται σε δύο άξονες.

Η Αθήνα βρίσκεται στο επίκεντρο της πρώτης επίσκεψης του υπουργού Εσωτερικών των ΗΠΑ Νταγκ Μπέργκαμ στο εξωτερικό, με την ιδιότητα του επικεφαλής του Συμβουλίου Ενεργειακής Κυριαρχίας του Λευκού Οίκου.

H επίσκεψη του Μπέργκαμ επικεντρώνεται σε δύο άξονες. Ο πρώτος αφορά την ενίσχυση των εξαγωγών αμερικανικού υγροποιημένου φυσικού αερίου (LNG) προς την Ευρώπη, με έμφαση στην Ελλάδα ως βασικό κόμβο. Στόχος είναι η διεύρυνση της συνεργασίας στο πλαίσιο της συμφωνίας που υπεγράφη το καλοκαίρι μεταξύ ΗΠΑ και Ε.Ε. και προβλέπει ενεργειακές αγορές ύψους 750 δισ. δολαρίων έως το 2028. Ο δεύτερος άξονας συνδέεται με τη ναυπηγική βιομηχανία και την αναζήτηση συνεργασιών με ελληνικά ναυπηγεία και εφοπλιστές, ώστε να αξιοποιηθεί η τεχνογνωσία τους για την ανασυγκρότηση της αμερικανικής ναυπηγικής βάσης.

Την Πέμπτη, ο Αμερικανός υπουργός αναμένεται να επισκεφθεί τα Ναυπηγεία Ελευσίνας, συνοδευόμενος από τον υπουργό Ναυτιλίας Βασίλη Κικίλια. Στη συνέχεια θα έχει διαβουλεύσεις για τρόπους ενίσχυσης της συνεργασίας, σε μια συγκυρία όπου οι ΗΠΑ επιδιώκουν να περιορίσουν την εξάρτησή τους από ξένα ναυτιλιακά συμφέροντα και να αναχαιτίσουν την κινεζική επιρροή στη διεθνή ναυπηγική.

Η Ελλάδα, με τον μεγαλύτερο εμπορικό στόλο παγκοσμίως και στρατηγική γεωγραφική θέση στην Ανατολική Μεσόγειο, θεωρείται από αμερικανικής πλευράς πολύτιμος εταίρος. Ο ελληνόκτητος στόλος, που ελέγχει περίπου το 20% της παγκόσμιας χωρητικότητας και το 29,2% της αγοράς δεξαμενοπλοίων, προσφέρει όχι μόνο επιχειρησιακή εμπειρία αλλά και βαθιά γνώση του διεθνούς ρυθμιστικού πλαισίου και των ροών θαλάσσιου εμπορίου.