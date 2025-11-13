Η Αθήνα ποντάρει σε κεφάλαια της Αμερικανικής Αναπτυξιακής Τράπεζας (DFC) μπαίνοντας στο μετοχικό σχήμα μέσω του ΑΔΜΗΕ. Η Λευκωσία ποντάρει σε αντίστοιχα κεφάλαια των Αραβικών Εμιράτων που θα μετέχουν από κοινού στο σχήμα με την Κυπριακή κυβέρνηση.

Να ενεργοποιήσει ξανά το project του ηλεκτρικού καλωδίου Ελλάδας - Κύπρου επιχειρεί η κυβέρνηση σε νέα βάση. Έργο, που έχει μπει στον «πάγο» από τον Ιούλιο του 2024, όταν η Τουρκία αμφισβήτησε στο πεδίο το δικαίωμα της Ελλάδας να ποντίσει καλώδιο ανοιχτά της Κάσου.

«Ένα ιταλικό πλοίο, που προσπάθησε να εισέλθει σε θαλάσσια ζώνη τουρκικής δικαιοδοσίας στο νότιο Αιγαίο» ήταν το προκλητικό μήνυμα, που εξέπεμψε τότε το τουρκικό υπουργείο Άμυνας στέλνοντας επί τόπου πολεμικά πλοία.

Στο «πάγο» το έργο από την εμπλοκή στην Κάσο

Η ελληνοτουρκική κρίση των 40 ωρών, που λίγο έλειψε να προκαλέσει θερμό επεισόδιο, έληξε τελικά εν μέσω διαβημάτων και αντεγκλήσεων. Κι ενώ η κυβέρνηση επέμενε, ότι δεν υπήρξε υπαναχώρηση, γεγονός είναι, ότι έκτοτε το πλοίο δεν ξαναβγήκε για πόντιση με την Αθήνα να αναβάλλει επ’ αόριστο το έργο. Από τότε μέχρι τώρα λύση δεν έχει βρεθεί, αφού η Τουρκία έχει ξεκαθαρίσει, ότι χωρίς την δική της έγκριση, δεν θα επιτρέψει καμία παρέμβαση στην Ανατολική Μεσόγειο.

Και παρότι έχουν προκύψει και άλλες εμπλοκές, με τη Λευκωσία να έχει στυλώσει τα πόδια, θέτοντας θέμα κόστους και βιωσιμότητας του έργου, το πρόβλημα παραμένει στον πυρήνα του γεωπολιτικό και όχι οικονομικό.

Ψάχνουν «ισχυρά» αναχώματα απέναντι στις Τουρκικές απειλές

Τώρα, η Αθήνα ψάχνει εναγωνίως κάποιον ισχυρό «μπροστινό» για να ανακόψει την οργή της Άγκυρας. Και η ευκαιρία δόθηκε με αφορμή τις μεγάλες ενεργειακές συμφωνίες, που έκλεισε η Ελλάδα με τις ΗΠΑ αναβαθμίζοντας τον ρόλο της στην περιοχή (Chevron, Exxon Mobil και ως βασικός κόμβος μεταφοράς του Αμερικανικού LNG στην Ευρώπη).

Σύμφωνα με πληροφορίες του Dnews, πίσω από κλειστές πόρτες στην διακυβερνητική Διάσκεψη Ελλάδας - Κύπρου που πραγματοποιήθηκε χθες στο Μαξίμου με τη συμμετοχή του Ν. Χριστοδουλίδη και 10 Κυπρίων βουλευτών συζητήθηκε η επανεργοποίηση του έργου με την συμμετοχή νέων ισχυρών παικτών, ώστε να δημιουργηθεί μία ισχυρή «ομπρέλα προστασίας», που θα επιτρέψει την υλοποίηση του έργου παρά τις τουρκικές απειλές.

Το σχέδιο για Αμερικανικά και Αραβικά κεφάλαια

Σύμφωνα με το σχέδιο που μελετάται, η Ελλάδα θα «παντρευτεί» με Αμερικανικά κεφάλαια και η Κύπρος με κεφάλαια χωρών του Κόλπου δίνοντας λύση στο οικονομικό και γεωπολιτικό αδιέξοδο για την υλοποίηση ενός έργου μεγάλης στρατηγικής σημασίας, τόσο για την Ευρώπη, όσο και για την Κύπρο, αφού θα ανοίξει ενεργειακό διάδρομο, που θα συνδέει την Ανατολή με την Ευρώπη αποκλείοντας ταυτόχρονα την Τουρκία.

Η Αθήνα ποντάρει σε κεφάλαια της Αμερικανικής Αναπτυξιακής Τράπεζας (DFC) μπαίνοντας στο μετοχικό σχήμα μέσω του ΑΔΜΗΕ. Η Λευκωσία ποντάρει σε αντίστοιχα κεφάλαια των Αραβικών Εμιράτων, που θα μετέχουν από κοινού στο σχήμα με την Κυπριακή κυβέρνηση.

Τα γεωπολιτικά και οικονομικά οφέλη

Το όφελος από την είσοδο αυτών των δύο ισχυρών παικτών στο project ηλεκτρικής διασύνδεσης Ελλάδας- Κύπρου, διπλό. Αφενός η Τουρκία θα έχει να κάνει πλέον όχι με την Ελλάδα αλλά με Αμερικανικά και Αραβικά οικονομικά συμφέροντα, αφού αυτοί θα εμφανίζονται στο «πεδίο» ως οι εργοδότες του έργου..Συμφέροντα τα οποία η Τουρκία δύσκολα θα επιχειρήσει να τα αμφισβητήσει. Με αυτόν τον τρόπο υπολογίζει η Ελλάδα να σβήσει από τον χάρτη και το παράνομο τουρκολιβυκό μνημόνιο με βάση, το οποίο επιχειρεί η Τουρκία να γκριζάρει το Αιγαίο.

Αφετέρου, στο έργο θα μπει νέο χρήμα που θα επιμερίσει ή τουλάχιστον δεν θα αυξήσει το κόστος του έργου (2 δισ.) σε βάρος των Ελλήνων και Κυπρίων καταναλωτών.

Με τις ευχές των ΗΠΑ και της Ε.Ε

Σύμφωνα με πληροφορίες, η Κυβέρνηση Τραμπ μπορεί να μην καίγεται γι’ αυτό καθ΄ αυτό το έργο, όμως, επειδή ξεκινάει ενεργειακά project μαμούθ στην Ανατολική Μεσόγειο, θέλει σε κάθε περίπτωση να έχει στην περιοχή απόλυτη ελευθερία κινήσεων και καθαρές υποδομές.

Η Ελλάδα ποντάρει και στην «σφραγίδα» της Ε.Ε αλλά και στις πιέσεις, που ασκούνται τώρα στην Άγκυρα από τις ΗΠΑ και την Ευρώπη να σταματήσει τα ενεργειακά παιχνίδια με το Ρωσικό αέριο.

Σε αυτήν την κατεύθυνση, κινήθηκε και η συνάντηση του Έλληνα υπουργού Ενέργειας Σταύρου Παπασταύρου με τον Κύπριο ομόλογο του και τον Ευρωπαίο Επίτροπο Ενέργειας το προηγούμενο 24ωρο στις Βρυξέλλες.

Η Ελλάδα κερδίζει κι άλλο χρόνο

Στο δια ταύτα, Κ. Μητσοτάκης και Ν. Χριστοδουλίδης στις δημόσιες δηλώσεις τους δεσμεύτηκαν να προχωρήσουν σε νέες οικονομικοτεχνικές μελέτες για το έργο. Μελέτες απαραίτητες για να καταστεί το έργο βιώσιμο και να γίνει η πρόσκληση ενδιαφέροντος σε ισχυρούς επενδυτές. Λίγοι εξάλλου πρόσεξαν, ότι από την διάσκεψη στο Μαξίμου έλειπε ο Κύπριος υπουργός Οικονομικών Κ. Κεραυνός, ο οποίος έχει διαφωνήσει δημόσια με το έργο χαρακτηρίζοντας το «μη βιώσιμο».

Ωστόσο, έμπειρος κυβερνητικός παράγοντας από όλες τις τελευταίες εξελίξεις το μόνο που συγκράτησε είναι ότι η Ελλάδα απλώς κερδίζει και άλλο χρόνο αναβάλλοντας τα δύσκολα του καλωδίου για το μέλλον...