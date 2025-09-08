Παιχνίδι με τις λέξεις για τις αυξήσεις στις συντάξεις και την προσωπική διαφορά

Η προσωπική διαφορά για τους συνταξιούχους μειώνεται κατά 50% το 2026 και μηδενίζεται το 2027. Είναι καθαρό λοιπόν ότι η αύξηση των συντάξεων το 2026 δεν θα αφορά 471.000 συνταξιούχους, από τους 671.000 που έχουν προσωπική διαφορά.

Σε ένα παιχνίδι με τις λέξεις για τις συντάξεις και την προσωπική διαφορά προχώρησε ο υπουργός Οικονομικών Κυριάκος Πιερρακάκης. Αρχικά δημιουργήθηκε η εντύπωση ότι οι συνταξιούχοι που έχουν προσωπική διαφορά θα πάρουν τη μισή αύξηση για το 2026... Ωστόσο κάτι τέτοιο δεν ισχύει.

Η προσωπική διαφορά για τους συνταξιούχους μειώνεται κατά 50% το 2026 και μηδενίζεται το 2027. Είναι καθαρό λοιπόν ότι η αύξηση των συντάξεων το 2026 δεν θα αφορά 471.000 συνταξιούχους, από τους 671.000 που έχουν προσωπική διαφορά.

Ο κ. Πιερρακάκης είπε πως οι συνταξιούχοι θα λάβουν για μια χρονιά τη μισή αύξηση που προκύπτει. Μάλιστα ανέφερε ένα παράδειγμα: με 14.000 ευρώ φορολογητέο εισόδημα και μηνιαίο καθαρό 1080 ευρώ ένα συνταξιούχος λαμβάνει για το έτος:

263 ευρώ από αύξηση βάσει ΑΕΠ,

250 ευρώ από ενίσχυση Νοεμβρίου

και 80 ευρώ από τη μείωση του φόρου εισοδήματος.

Αν έχει προσωπική διαφορά θα πάρει τα μισά

Ειδικότερα αν έχει προσωπική διαφορά δεν θα πάρει τα 263 ευρώ από την αύξηση στις συντάξεις το 2026. Θα πάρει τα 80 ευρώ από τη μείωση του φόρου εισοδήματος και θα πάρει το επίδομα 250 ευρώ, μόνο αν τα δικαιούται, καθώς δεν τα δικαιούνται όλοι οι συνταξιούχοι.

Σύμφωνα με το παράδειγμα του υπουργού:

593 ευρώ είναι η ετήσια ενίσχυση για έναν συνταξιούχο των 1080 ευρώ χωρίς προσωπική διαφορά

343 ευρώ είναι η ετήσια ενίσχυση ΑΝ λαμβάνει και το επίδομα 250 ευρώ

80 ευρώ είναι η ενίσχυση αν δεν δικαιούται τα 250 ευρώ

Τελικά ο συγκεκριμένος συνταξιούχος μπορεί να βρεθεί ΜΟΝΟ με τα 80 ευρώ το χρόνο από τη μείωση της φορολογικής κλίμακας...

Παραδείγματα

Συνταξιούχος με 10.000 ευρώ φορολογητέο εισόδημα και μηνιαίο καθαρό εισόδημα 823 ευρώ θα λάβει 214 ευρώ καθαρά από την αύξηση βάση ΑΕΠ και πληθωρισμού και 250 ευρώ από την ενίσχυση του Νοεμβρίου, σύνολο 464 ευρώ καθαρά. Αν υπόκειται σε προσωπική διαφορά θα λάβει 357 ευρώ καθαρά. Συνταξιούχος με 14.000 ευρώ φορολογητέο εισόδημα και μηνιαίο καθαρό εισόδημα 1080 ευρώ θα λάβει 263 ευρώ καθαρά από την αύξηση βάση ΑΕΠ και πληθωρισμού, 250 ευρώ από την ενίσχυση του Νοεμβρίου και 80 ευρώ μείωση φόρου εισοδήματος, σύνολο 593 ευρώ καθαρά. Αν υπόκειται σε προσωπική διαφορά θα λάβει 462 ευρώ καθαρά. Συνταξιούχος με 20.000 ευρώ φορολογητέο εισόδημα και μηνιαίο καθαρό εισόδημα 1460 ευρώ θα λάβει 376 ευρώ καθαρά από την αύξηση βάση ΑΕΠ και πληθωρισμού και 200 ευρώ μείωση φόρου εισοδήματος, σύνολο 576 ευρώ καθαρά. Αν υπόκειται σε προσωπική διαφορά θα λάβει 388 ευρώ καθαρά. Συνταξιούχος με 24.000 ευρώ φορολογητέο εισόδημα και μηνιαίο καθαρό εισόδημα 1693 ευρώ θα λάβει 417 ευρώ καθαρά από την αύξηση βάση ΑΕΠ και πληθωρισμού και 280 ευρώ μείωση φόρου εισοδήματος, σύνολο 697 ευρώ καθαρά. Αν υπόκειται σε προσωπική διαφορά θα λάβει 489 ευρώ καθαρά.

Ποιοι συνταξιούχοι θα πάρουν τις αυξήσεις του 2026

Συνταξιούχοι με προσωπική διαφορά ως 30 ευρώ και σύνταξη άνω των 1.000 ευρώ θα ωφεληθούν το 2026 από την περικοπή κατά 50% της προσωπικής διαφοράς σύμφωνα με νομικούς της κοινωνικής ασφάλισης. Αυτό σημαίνει ότι οι ωφελούμενοι δεν θα ξεπεράσουν τους 200.000 συνταξιούχους ενώ εκτός θα μείνουν 471.000 συνταξιούχοι οι οποίοι έχουν μεγάλη προσωπική διαφορά και θα έχουν όφελος από την ολική κατάργηση της προσωπικής διαφοράς από το 2027.

Παράλληλα οι οργανώσεις των συνταξιούχων αναμένεται να ανακοινώσουν κινητοποιήσεις διαμαρτυρίας καθώς το πακέτο παροχών κατά της ακρίβειας δεν περιελάμβανε κάποιο μέτρο για την ανακούφιση τους.

Ο πρόεδρος της ΕΝΥΠΕΚΚ Αλέξης Μητρόπουλος ζητά την άμεση κατάργηση της «προσωπικής διαφοράς» χαρακτηρίζοντας αντισυνταγματική και άδικη την κυβερνητική πρόταση. Όπως αναφέρει «δημιουργούνται σοβαρές ανισότητες μεταξύ των συνταξιούχων, καθώς άλλοι θα διατηρήσουν μέρος της προσωπικής διαφοράς έως το 2027, ενώ άλλοι θα την ενσωματώσουν εξ ολοκλήρου στη σύνταξή τους το 2026».

Σημειώνοντας ότι αυτό θα προκαλέσει κύμα αγωγών «οι συνταξιούχοι δεν πρέπει να ξοδεύονται οικονομικά και να ταλαιπωρούνται ψυχικά στα δικαστήρια, ειδικά σε μια τόσο δύσκολη συγκυρία για την επιβίωσή τους» καλώντας την κυβέρνηση να αναλάβει άμεσα πρωτοβουλίες.

Η αλλαγή θα έρθει σε δύο δόσεις:

Το 2026 η προσωπική διαφορά θα μειωθεί κατά 50%, δίνοντας στους συνταξιούχους την αίσθηση ότι πλησιάζουν πλέον στο σημείο όπου οι αυξήσεις θα μπαίνουν στην τσεπη τους χωρίς όμως να τις λάβουν

Το 2027 η προσωπική διαφορά θα καταργηθεί οριστικά, ώστε όλοι οι συνταξιούχοι, ανεξαρτήτως πότε αποχώρησαν από την εργασία τους, να έχουν ίση μεταχείριση και πρόσβαση σε πραγματικές αυξήσεις.

Σύμφωνα με ανάλυση των στοιχείων του συστήματος ΗΛΙΟΣ για τον Ιούνιο, η κατανομή των κύριων συντάξεων στην Ελλάδα παρουσιάζει σημαντικές ανισότητες και έντονη συγκέντρωση χαμηλών εισοδημάτων.

Το σύνολο των συνταξιούχων ανέρχεται σε 2.507.298 άτομα. Από αυτούς, η πλειοψηφία λαμβάνει συντάξεις που βρίσκονται σε χαμηλά επίπεδα, γεγονός που υπογραμμίζει την οικονομική πίεση που αντιμετωπίζουν πολλοί ηλικιωμένοι.

Συγκεκριμένα, το 55,5% των συνταξιούχων (1.392.594 άτομα) λαμβάνει κύρια σύνταξη έως 940 ευρώ καθαρά (1.000 ευρώ μεικτά). Παράλληλα, η μέση κύρια σύνταξη στο σύνολο των συνταξιούχων περιορίζεται στα 784,57 ευρώ καθαρά (843,63 ευρώ μεικτά), υποδεικνύοντας ότι οι χαμηλές συντάξεις έχουν σημαντική επίδραση στον μέσο όρο.

Η κατανομή των χαμηλών συντάξεων είναι ιδιαίτερα έντονη: το 36,5% των συνταξιούχων (916.907 άτομα) λαμβάνει σύνταξη έως 658 ευρώ καθαρά (700 ευρώ μεικτά), ενώ περίπου 1 στους 5 συνταξιούχους (18,1% ή 454.154 άτομα) ζει με λιγότερα από 470 ευρώ καθαρά (500 ευρώ μεικτά). Αυτά τα στοιχεία καταδεικνύουν ότι ένα σημαντικό ποσοστό του ηλικιωμένου πληθυσμού αντιμετωπίζει σοβαρά οικονομικά προβλήματα και ζει με πολύ περιορισμένο εισόδημα.

Συνολικά, τα δεδομένα δείχνουν μια ασύμμετρη κατανομή των συντάξεων προς τα κάτω, με μεγάλο μέρος των συνταξιούχων να λαμβάνει ποσά πολύ χαμηλότερα από τον μέσο όρο, γεγονός που δημιουργεί προκλήσεις για την κοινωνική προστασία και την οικονομική ασφάλεια των ηλικιωμένων στην Ελλάδα.