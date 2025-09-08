«Κουβέντα» για επιταγή ακρίβειας και επιδόματα ΟΠΕΚΑ

Τα σενάρια για τα επιδόματα ΟΠΕΚΑ ήταν δύο. Το πρώτο ήθελε την κυβέρνηση να προχωρούσε ξανά στην εξαγγελία για αυξήσεις ενώ το δεύτερο σενάριο ήθελε την κυβέρνηση να ανακοινώνει επιταγή ακρίβειας προς τους δικαιούχους των επιδομάτων, καθώς δεν υπήρχε ο απαιτούμενος δημοσιονομικός χώρος για μόνιμα μέτρα.
Αντ' αυτού η κυβέρνηση δεν έκανε τίποτα από τα δύο και οι δικαιούχοι επιδομάτων θα μείνουν με την τωρινή τους κατάσταση. Μάλιστα, ρεπορτάζ των τελευταίων ημερών ήθελαν την κυβέρνηση να έχει βγάλει από το κάρδο το επίδομα στέγασης στις αυξήσεις καθώς τον Νοέμβριο επίκειται επιστροφή ενοικίου σε χιλιάδες δικαιούχους - ενοικιαστές.
Εντίπωση έκανε η απουσία οποιασδήποτε αναφοράς στην επιταγή ακρίβειας. Σε μια περίοδο που η ακρίβεια «γονατίζει» τα νοικοκυριά, η κυβέρνηση επέλεξε να μην προχωρήσει σε έκτακτο επίδομα γύρω στα Χριστούγεννα.
Έτσι, ενώ η κοινωνία εξακολουθεί να δοκιμάζεται από το αυξημένο κόστος ζωής, οι μόνιμες αυξήσεις στα επιδόματα και η επιστροφή της επιταγής ακρίβειας μένουν για ακόμη μια φορά εκτός ατζέντας, αφήνοντας αναπάντητα ερωτήματα για το μέλλον της κοινωνικής πολιτικής.
Σύμφωνα με τις εξαγγελίες που είχαν γίνει το περασμένο Σεπτέμβριο και αναζητούνται πόροι από το οικονομικό επιτελείο για την εφαρμογή τους, οι αλλαγές στο επίδομα παιδιού είναι οι εξής:
- Αύξηση από 70 σε 75 ευρώ του επιδόματος της πρώτης κλίμακας και σε 45 ευρώ για τη δεύτερη, ενώ, η τρίτη εισοδηματική κλίμακα του επιδόματος παιδιού θα ενοποιηθεί με τη δεύτερη.
- Αύξηση του επιδόματος της τρίτης κλίμακας από τα 28 ευρώ ανά τέκνο σε 45 ανά τέκνο και 90 ευρώ για τρίτο παιδί και επόμενα. Η αύξηση είναι 60,7% για όσους ήταν στην τρίτη εισοδηματική κλίμακα και θα πάνε στη δεύτερη. Για παράδειγμα, όσοι ήταν στην τρίτη εισοδηματική κατηγορία και έπαιρναν επίδομα 28 ευρώ τον μήνα για ένα παιδί τώρα θα παίρνουν 45 ευρώ.