Επίδομα 250 ευρώ: Αλλαγές στο παραπέντε για δικαιούχους και κριτήρια

Με ιδιαίτερη αγωνία περιμένουν οι συνταξιούχοι να δουν τις ανακοινώσεις του πρωθυπουργού αύριο στη ΔΕΘ.

Διευρύνεται ο κύκλος των δικαιούχων που θα λάβουν το επίδομα 250 ευρώ, σύμφωνα με τις ανακοινώσεις που αναμένεται να κάνει ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης στη φετινή ΔΕΘ. Η κυβέρνηση εξετάζει τρόπους ώστε το μέτρο να καλύψει περισσότερους συνταξιούχους, προσφέροντας ανακούφιση ενόψει του αυξημένου κόστους διαβίωσης.

Συγκεκριμένα, το επίδομα των 250 ευρώ ενδέχεται να επεκταθεί είτε μέσω μείωσης του ηλικιακού ορίου, από τα 65 έτη που ισχύει σήμερα στα 62, είτε με αύξηση των εισοδηματικών κριτηρίων, ώστε να μην το λάβουν αποκλειστικά οι χαμηλοσυνταξιούχοι αλλά και όσοι διαθέτουν μέτριο εισόδημα.

Υπενθυμίζεται ότι τα τρέχοντα κριτήρια για την καταβολή της ενίσχυσης είναι:

Συμπλήρωση του 65ου έτους ηλικίας.

Ετήσιο εισόδημα έως 14.000 ευρώ για άγαμο και έως 26.000 ευρώ για έγγαμο.

Αξία ακίνητης περιουσίας έως 200.000 ευρώ για άγαμο και έως 300.000 ευρώ για έγγαμο.

Η διεύρυνση των δικαιούχων αναμένεται να ωφελήσει σημαντικό αριθμό συνταξιούχων, οι οποίοι δυσκολεύονται να ανταποκριθούν στις αυξημένες ανάγκες της καθημερινότητας. Η τελική μορφή του μέτρου θα ανακοινωθεί επισήμως στη ΔΕΘ, με στόχο να αποτελέσει μια στοχευμένη στήριξη απέναντι στις οικονομικές πιέσεις που αντιμετωπίζει η τρίτη ηλικία.

Ποιοι δικαιούνται 250 ευρώ

Όσοι έλαβαν σύνταξη τον Σεπτέμβριο του 2025 θα λάβουν την οικονομική ενίσχυση των 250 ευρώ. Σύμφωνα με τα σημερινά δεδομένα θεσπίστηκε ετήσια οικονομική ενίσχυση ύψους 250 ευρώ για τους συνταξιούχους του ΕΦΚΑ, στους οποίους καταβλήθηκε κύρια σύνταξη γήρατος ή θανάτου κατά τον μήνα Σεπτέμβριο εκάστου έτους αναφοράς, καθώς και για όσους λαμβάνουν σύνταξη σύμφωνα με την παρ. 3 του άρθρου 4 του ν. 4387/2016 (Α' 85), περί υπαγωγής στον ενιαίο Φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης των υπαλλήλων, λειτουργών του Δημοσίου καθώς και των στρατιωτικών, εφόσον πληρούν σωρευτικά τις ακόλουθες προϋποθέσεις:

α) Έχουν συμπληρώσει το 65ο έτος της ηλικίας τους στις 31 Δεκεμβρίου του προηγούμενου έτους από το έτος αναφοράς,

β) το ετήσιο συνολικό οικογενειακό εισόδημά τους, ανεξαρτήτως της πηγής προέλευσης, φορολογούμενο και απαλλασσόμενο, πραγματικό και τεκμαρτό, δεν υπερβαίνει για το εκάστοτε προηγούμενο φορολογικό έτος το ποσό των 14.000 ευρώ για τον άγαμο και των 26.000 ευρώ για τον έγγαμο ή για το μέρος συμφώνου συμβίωσης.

γ) το σύνολο της αξίας της ακίνητης περιουσίας υπόχρεου, συζύγου ή μέρους συμφώνου συμβίωσης και εξαρτώμενων τέκνων δεν υπερβαίνει, με βάση την πράξη διοικητικού προσδιορισμού Ενιαίου Φόρου Ιδιοκτησίας Ακινήτων (ΕΝ.Φ.Ι.Α.) εκάστου έτους αναφοράς, το ποσό των 200.000 ευρώ για τον άγαμο και των 300.000 ευρώ για τον έγγαμο ή για το μέρος συμφώνου συμβίωσης.

Η οικονομική ενίσχυση καταβάλλεται επίσης:

α) Στους συνταξιούχους του e-Ε.Φ.Κ.Α., στους οποίους καταβλήθηκε κύρια σύνταξη αναπηρίας κατά τον μήνα Σεπτέμβριο εκάστου έτους αναφοράς.

β) Στους δικαιούχους:

βα) σύνταξης ανασφάλιστων υπερηλίκων του ν. 1296/1982 (Α’ 128),

ββ) επιδόματος κοινωνικής αλληλεγγύης ανασφάλιστων υπερήλικων του άρθρου 93 του ν. 4387/2016,

βγ) των προνοιακών παροχών σε χρήμα της περ. ε) της παρ. 1 του άρθρου 4 του ν. 4520/2018 (Α’ 30), περί παροχών και υπηρεσιών, οι οποίες χορηγούνται από τον Οργανισμό Προνοιακών Επιδομάτων και Κοινωνικής Αλληλεγγύης (Ο.Π.Ε.Κ.Α.) σε άτομα με αναπηρία,

βδ) του επιδόματος απολύτου αναπηρίας για συνταξιούχους του πρώην Οργανισμού Γεωργικών Ασφαλίσεων (πρώην ΟΓΑ) που λαμβάνουν μόνον τη βασική σύνταξη του πρώην ΟΓΑ, αν έχουν εφ’ όρου ζωής ποσοστό αναπηρίας εκατό τοις εκατό (100%), της παρ. 2 του άρθρου 4 του π.δ. 334/1988 (Α’ 154), περί ποσοστού αναπηρίας,

βε) του επιδόματος νόσου και ανικανότητας των συνταξιούχων του Δημοσίου, του άρθρου 54 του π.δ. 169/2007 (Α’ 210),

βστ) του εξωιδρυματικού επιδόματος του άρθρου 42 του ν. 1140/1981 (Α’ 68), τα οποία επιδόματα των υποπερ. Βδ’, βε’ και βστ’ χορηγούνται από τον e-Ε.Φ.Κ.Α., και

βζ) των επιδομάτων των άρθρων 54Α του π.δ. 169/2007 (Α΄210), 100 έως 103 του π.δ. 168/2007 (Α’ 209), τα οποία καταβάλλονται από το Δημόσιο.

γ) Στα άτομα με αναπηρία που κρίνεται ότι δικαιούνται αναδρομικής καταβολής της προνοιακής παροχής σε χρήμα της υποπερ. βγ) της περ. β) για τον μήνα Νοέμβριο εκάστου έτους αναφοράς, μετά την τακτική καταβολή της μηνιαίας προνοιακής παροχής του μήνα αυτού.

δ) Στους ανάδοχους γονείς ατόμων ενταγμένων σε γενικά ή ειδικά αναπηρικά προνοιακά προγράμματα, οι οποίοι λαμβάνουν οικονομική ενίσχυση, σύμφωνα με το δεύτερο εδάφιο της παρ. 5 του άρθρου 12 του ν. 4538/2018 (Α’ 85), περί παροχών και διευκολύνσεων σε ανάδοχους γονείς.

Η ετήσια οικονομική ενίσχυση:

α) καταβάλλεται μέχρι την 30η Νοεμβρίου κάθε έτους,

β) είναι αφορολόγητη, ανεκχώρητη και ακατάσχετη στα χέρια του δημοσίου ή τρίτων, κατά παρέκκλιση κάθε αντίθετης διάταξης, δεν δεσμεύεται και δεν συμψηφίζεται με βεβαιωμένα χρέη προς τη φορολογική διοίκηση και το δημόσιο εν γένει, τα νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου, τους Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης και τα νομικά τους πρόσωπα, τα ασφαλιστικά ταμεία ή τα πιστωτικά ιδρύματα και

γ) δεν υπόκειται σε οποιοδήποτε τέλος, εισφορά ή άλλη κράτηση υπέρ του Δημοσίου ή του e-Ε.Φ.Κ.Α. Πρόσωπα που εμπίπτουν σε περισσότερες κατηγορίες λαμβάνουν την ετήσια οικονομική ενίσχυση για τη μία από τις κατηγορίες αυτές.