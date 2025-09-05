Συντάξεις Οκτωβρίου: Οι ημερομηνίες πληρωμής για δημόσιο, ΙΚΑ, ΟΑΕΕ, ΝΑΤ

Αν και είναι οι πρώτες ημέρες του Σεπτέμβριου υπάρχει μεγάλο ενδιαφέρον για τις ημέρες πληρωμής των συντάξεων Οκτωβρίου.

Και αυτό το μήνα, ο ΕΦΚΑ θα ακολουθήσει το πλάνο με τις δύο δόσεις για τις συντάξεις Οκτωβρίου 2025. Επίσημη ημερομηνία από τον e-ΕΦΚΑ δεν έχει δοθεί ακόμα, ωστόσο όπως φαίνεται και από τις προηγούμενες πληρωμές, προκύπτουν οι ημερομηνίες στις οποίες αναμένεται να γίνουν οι καταβολές στους συνταξιούχους.

Οι πρώτοι που πληρώνονται τις συντάξεις Οκτωβρίου 2025 είναι οι μη μισθωτοί συνταξιούχοι. Το δεύτερο κύμα πληρωμών αφορά τους μισθωτούς συνταξιούχους. Σε δύο φάσεις θα γίνει η καταβολή και των επικουρικών συντάξεων.

Οι πληρωμές στις συντάξεις Οκτωβρίου 2025 ανά ταμείο

Την Πέμπτη 25 Σεπτεμβρίου 2025 αναμένεται να γίνει η πληρωμή για τις συντάξεις Οκτωβρίου 2025 στους συνταξιούχους των τέως ταμείων:

ΟΑΕΕ

ΟΓΑ

ΕΤΑΑ

Την ίδια ημέρα παίρνουν χρήματα και οι νέοι συνταξιούχοι, όσοι δηλαδή έκαναν αίτηση για συνταξιοδότηση από την 1η Ιανουαρίου 2017 και μετά, βάσει του νόμου 4387/2016. Επίσης, την Πέμπτη 25 Σεπτεμβρίου μπαίνουν οι επικουρικές συντάξεις στον ιδιωτικό τομέα, ανεξαρτήτως αν πρόκειται για μισθωτούς συνταξιούχους ή μη μισθωτούς.

Τη Δευτέρα 29 Σεπτεμβρίου 2025 αναμένεται να γίνει η πληρωμή των συντάξεων Οκτωβρίου 2025 των τέως ταμείων: