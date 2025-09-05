Τι αλλάζει για συνταξιούχους, εργαζόμενους και δημοσίους υπαλλήλους

Μέτρα για μισθωτούς, δημοσίους υπαλλήλους και συνταξιούχους αναμένεται να ανακοινωθούν αύριο στη ΔΕΘ από τον πρωθπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη.

Έτοιμος να ανακοινώσει μέτρα αύξησεις σε μισθούς για δημόσιους και ιδιωτικούς υπαλλήλους και συνταξιούχους είναι ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης στο πλαίσιο της ΔΕΘ.

Όσον αφορά τους συνταξιούχους, στο τραπέζι είναι η κατάργηση ή «ψαλίδι» 50% στη προσωπική διαφορά. Εφόσον ανακοινωθεί το εν λόγω μέτρο, χιλιάδες συνταξιούχοι για γίνουν δικαιούχοι των ετήσιων αυξήσεων που κάνει στις συντάξεις η κυβέρνηση.

Ρεαλιστικά, προβλέπεται ονομαστική αύξηση 2,6%–2,8% στις κύριες συντάξεις, όμως το τελικό όφελος στο εισόδημα θα είναι μικρότερο, ειδικά για όσους έχουν «προσωπική διαφορά».

Όσον αφορά τον κατώτατο μισθό θα συνεχίσει να αυξάνεται ώστε να φτάσει τα 950 ευρώ το 2027. Για το 2026 αναμένεται να διαμορφωθεί στα 915–920 ευρώ, δηλαδή αύξηση 4%–4,5%. Αυτό σημαίνει πραγματικό όφελος για περίπου 550.000 εργαζόμενους.

Τέλος, όσον αφορά τους δημοσίους υπαλλήλους, ο «κανόνας» του 2026 είναι να υπάρξει μια οριζόντια αύξηση της τάξεως των 35-40 ευρώ. Ετσι, αν ο κατώτατος μισθός «κλειδώσει» στα 920 ευρώ από τον Απρίλιο του 2026 και μετά, από τον ίδιο μήνα θα αυξηθεί οριζόντια και ο μισθός όλων των δημοσίων υπαλλήλων. Επειδή το ποσό των 40 ευρώ θα είναι οριζόντιο, αυτοί που θα δουν αυξήσεις στο όριο του πληθωρισμού θα είναι οι χαμηλόμισθοι. Αντιθέτως, όσοι έχουν μεικτές αποδοχές άνω των 1.200-1.300 ευρώ, οι ονομαστικές αυξήσεις που θα λάβουν, δεν θα καλύπτουν τη μεταβολή του κόστους ζωής.