Οικονομία

Αντίστροφη μέτρηση για το Κοινωνικό Τιμολόγιο: Οι προϋποθέσεις που σε πετάνε εκτός

Οι αιτήσεις του ΚΟΤ ελέγχονται βάσει της φορολογικής δήλωσης 2024, όσον αφορά εισοδήματα και σύνθεση νοικοκυριού, και βάσει της τελευταίας εκκαθάρισης ΕΝΦΙΑ (2024), όσον αφορά την ακίνητη περιουσία.

Μέχρι τις 22 Σεπτεμβρίου έχουν προθεσμία οι δικαιούχοι ΚΟΤ προκειμένου να υποβάλλουν εκ νέου αίτηση για να κατοχυρώσουν την παραμονή τους στο κοινωνικό τιμολόγιο ρεύματος.

Η πλατφόρμα της ΗΔΙΚΑ παραμένει ανοιχτή, ενώ μετά την καταληκτική ημερομηνία, όσοι δεν έχουν υποβάλει αίτηση θα αφαιρεθούν αυτόματα από το πρόγραμμα και θα χρεώνονται με τις αυξημένες τιμές που ισχύουν για τους υπόλοιπους καταναλωτές.

Σημειώνεται πως αιτήσεις μπορούν να υποβάλλονται καθ’ όλη τη διάρκεια του έτους, αλλά η αυτόματη διαγραφή σημαίνει ότι οι καταναλωτές δεν θα επωφελούνται από τις μειωμένες τιμές μέχρι να υποβάλουν νέα αίτηση. Αυτό ισχύει και για τους νέους δικαιούχους, οι οποίοι, αν υποβάλουν αίτηση έγκαιρα, θα εξασφαλίσουν τη μέγιστη διάρκεια συμμετοχής στο πρόγραμμα, μέχρι τον επόμενο κύκλο αιτήσεων.

Οι πολίτες οι οποίοι υπέβαλαν αίτηση από την 22/07/2025, και πριν την ολοκλήρωση της εκκαθάρισης ΕΝΦΙΑ 2025 και οι οποίοι έχουν μεταβολές στην ακίνητη περιουσία τους μέσα στο 2024 (εκκαθάριση ΕΝΦΙΑ 2025), μπορούν αν θέλουν, να κάνουν νέα αίτηση, η οποία θα ελεγχθεί, όσον αφορά την ακίνητη περιουσία, βάσει της τελευταίας εκκαθάρισης ΕΝΦΙΑ (2025).

Το Κοινωνικό Οικιακό Τιμολόγιο (ΚΟΤ) διαθέτε τρεις κατηγορίες: ΚΟΤ-Α, ΚΟΤ-Β, και ΚΟΤ-Γ, με την τελευταία να αφορά πολύτεκνες οικογένειες και να διαθέτει διευρυμένα εισοδηματικά κριτήρια.

Προϋποθέσεις Ένταξης στο ΚΟΤ

Για αιτήσεις ΚΟΤ-Α απαιτείται να έχετε εγκεκριμένη αίτηση ΚΕΑ. Δεν ισχύει πλέον η απαίτηση επικαιροποιημένης αίτησης ΚΕΑ το τελευταίο δίμηνο. Αρκεί να υπάρχει ενεργή εγκεκριμένη αίτηση.

Οι δικαιούχοι του ΚΟΤ-Β πρέπει να πληρούν τα εξής κριτήρια:

Ετήσιο εισόδημα που κυμαίνεται από 9.000 έως 27.000 ευρώ, ανάλογα με τη σύνθεση του νοικοκυριού.

  • Μονοπρόσωπο νοικοκυριό: 9.000 ευρώ
  • Νοικοκυριό αποτελούμενο από δύο ενήλικα μέλη ή μονογονεϊκή οικογένεια με ένα ανήλικο μέλος: 13.500 ευρώ
  • Νοικοκυριό αποτελούμενο από δύο ενήλικα μέλη και ένα ανήλικο μέλος ή μονογονεϊκή οικογένεια με δύο ανήλικα μέλη: 15.750 ευρώ
  • Νοικοκυριό αποτελούμενο από τρία ενήλικα μέλη ή δύο ενήλικα και δύο ανήλικα μέλη ή μονογονεϊκή οικογένεια με τρία ανήλικα μέλη: 18.000 ευρώ
  • Νοικοκυριό αποτελούμενο από τρία ενήλικα και ένα ανήλικο μέλος ή δύο ενήλικα και τρία ανήλικα μέλη ή μονογονεϊκή οικογένεια με τέσσερα ανήλικα μέλη: 24.750 ευρώ
  • Νοικοκυριό αποτελούμενο απότέσσερα ενήλικα μέλη ή δύο ενήλικα και τέσσερα ανήλικα μέλη ή μονογονεϊκή οικογένεια με πέντε ανήλικα μέλη: 27.000 ευρώ.

Για νοικοκυριό που στη σύνθεση του περιλαμβάνει και άτομο ή άτομα με αναπηρία εξήντα επτά τοις εκατό (67%) και άνω τα παραπάνω εισοδηματικά όρια αυξάνονται κατά οκτώ χιλιάδες (8.000) ευρώ.

Για νοικοκυριό που στη σύνθεση του περιλαμβάνει και άτομο ή άτομα που έχουν ανάγκη μηχανικής υποστήριξης με χρήση ιατρικών συσκευών, η οποία παρέχεται κατ' οίκον και είναι απαραίτητη για τη ζωή τους, τα παραπάνω εισοδηματικά όρια αυξάνονται κατά δεκαπέντε χιλιάδες (15.000) ευρώ.

Συνολική αξία ακίνητης περιουσίας έως 120.000 ευρώ για μονοπρόσωπα νοικοκυριά, με ανώτατο όριο τα 180.000 ευρώ για πολυπρόσωπα.

Τα μέλη του νοικοκυριού να μην εμπίπτουν σε πολυτελή διαβίωση ή να δηλώνουν δαπάνες για πολυτελείς υπηρεσίες.

Για τις αιτήσεις ΚΟΤ-Γ, απαιτείται να έχετε πιστοποιητικό της Ανώτατης Συνομοσπονδίας Πολυτέκνων Ελλάδας και πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης.

Διαδικασία Υποβολής Αίτησης

  • Επιβεβαιώστε τον ΑΜΚΑ και συναινέστε στην επεξεργασία των απαραίτητων στοιχείων.
  • Επιλέξτε την κατηγορία του ΚΟΤ για την οποία κάνετε αίτηση.
  • Εισαγάγετε τον αριθμό παροχής ηλεκτρικού ρεύματος και τα στοιχεία επικοινωνίας.
  • Για το ΚΟΤ-Α απαιτείται εγκεκριμένη αίτηση ΚΕΑ, ενώ για το ΚΟΤ-Β απαιτείται η συγκατάθεση των φιλοξενούμενων ατόμων.
  • Αν πληροίτε τα κριτήρια, θα λάβετε ενημέρωση για την κατανάλωση και τα δικαιώματα σας.
