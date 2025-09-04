Αίτημα για κατάργηση του ΕΦΚ στον καφέ

Η Ένωση υπογραμμίζει ότι ο φόρος αυτός πλήττει ακόμη περισσότερο τα νοικοκυριά.

Την άμεση κατάργηση του Ειδικού Φόρου Κατανάλωσης στον καφέ ζητά με επιστολή της προς τον Πρωθυπουργό η Ελληνική Ένωση Καφέ, ενόψει των επικείμενων κυβερνητικών εξαγγελιών στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης.

Οι εκπρόσωποι της αγοράς καλούν την κυβέρνηση να συμπεριλάβει στα μέτρα ανακούφισης είτε την πλήρη άρση του φόρου είτε τουλάχιστον μια σημαντική μείωσή του, καθώς –όπως τονίζουν– η επιβολή του από την 1η Ιανουαρίου 2017 έχει επιβαρύνει τόσο τις επιχειρήσεις όσο και τους καταναλωτές.

Η Ένωση υπογραμμίζει ότι ο φόρος αυτός πλήττει ακόμη περισσότερο τα νοικοκυριά σε μια περίοδο παρατεταμένης ακρίβειας στα τρόφιμα, την ώρα που οι διεθνείς τιμές του καφέ έχουν εκτιναχθεί σε ιστορικά υψηλά επίπεδα, τα υψηλότερα των τελευταίων πέντε δεκαετιών. Η άνοδος αποδίδεται σε συνδυασμό παραγόντων όπως η κλιματική αλλαγή και οι μειωμένες σοδειές στις βασικές παραγωγικές χώρες, αλλά και οι γεωπολιτικές εντάσεις, οι νέοι κανονισμοί της ΕΕ για την προστασία των δασών, οι εμπορικοί δασμοί και η αυξανόμενη ζήτηση από αναδυόμενες αγορές όπως η Κίνα.

Μόνο τον Αύγουστο, η τιμή της ποικιλίας Arabica κατέγραψε άνοδο 35,86% στο χρηματιστήριο της Νέας Υόρκης, ενώ η Robusta σημείωσε αύξηση 49,72% στο Λονδίνο, οδηγώντας και την ελληνική αγορά σε πρωτόγνωρα επίπεδα τιμών.

Ως παράδειγμα πολιτικής παρέμβασης, η Ένωση αναφέρει τη Δανία, η οποία πρόσφατα ανακοίνωσε την κατάργηση των φόρων στον καφέ και τη σοκολάτα, με στόχο να ανακουφίσει τα νοικοκυριά από τις πιέσεις της ακρίβειας.