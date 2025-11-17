Αίτημα άμεσης συνάντησης με το τεχνικό προσωπικό της ΑΑΔΕ για τις εκκρεμότητες στην επιστροφή ΕΦΚ πετρελαίου.

Με επιστολή της προς την ΑΑΔΕ και την πολιτική ηγεσία του υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων η Εθνική Ένωση Αγροτικών Συνεταιρισμών (ΕΘΕΑΣ) απευθύνει αίτημα άμεσης συνάντησης με το τεχνικό προσωπικό της Αρχής σχετικά με τις εκκρεμότητες στην επιστροφή ΕΦΚ πετρελαίου.

Στην επιστολή επισημαίνεται ότι «Σύμφωνα με την ενημέρωση του Αντιπρόεδρου της κυβέρνησης, κ. Κωστή Χατζηδάκη, έχουν πληρωθεί 113.000 μοναδιαία ΑΦΜ, συνεπώς υπολείπονται άλλοι 161.000 αγρότες οι οποίοι όπως φαίνεται, δεν έχουν εισπράξει τον ΕΦΚ που δικαιούνται, ενώ έχει ολοκληρωθεί η ετήσια καλλιεργητική περίοδος».

«Είναι η πρώτη φορά που γίνεται η προσπάθεια αυτόματης πληρωμής του ΕΦΚ πετρελαίου και αντιλαμβανόμαστε ότι είναι λογικό να υπάρχουν κάποιες τεχνικές αστοχίες. Ωστόσο, καθώς οδεύουμε στο τέλος του έτους και, όντας σε εκκρεμότητα μόλις δύο από τις πέντε (5) συνολικά πληρωμές, είναι πλέον εμφανής και αδιαμφισβήτητη, η δυσχερής θέση στην οποία έχουν περιέλθει οι δικαιούχοι αγρότες», υπογραμμίζει η ΕΘΕΑΣ και τονίζει πως «Θα ήταν ιδιαίτερα σημαντικό, η συνάντηση να πραγματοποιηθεί εντός του τρέχοντος μήνα, ώστε οι απαραίτητες διορθώσεις να ολοκληρωθούν πριν την 4η πληρωμή που αναμένεται να γίνει εντός του επόμενου μήνα και έως τις 30/12/25».

Αναλυτικά η επιστολή:

«Αξιότιμοι Κύριοι,

Επανερχόμενοι στην επιστολή μας με αριθμ. πρωτ. 143/4.8.2025 και θέμα «Προβλήματα με την επιστροφή Ε.Φ.Κ. πετρελαίου στους επαγγελματίες αγρότες μετά και την 2η τμηματική καταβολή – Άμεση συνάντηση για την επίλυση τους» και με την παρούσα επιστολή, αναγνωρίζοντας τις προκλήσεις που αντιμετωπίζουν οι Συνεταιρισμοί και οι παραγωγοί – μέλη μας, θα θέλαμε να επανέλθουμε στο φλέγον ζήτημα της επιστροφής Ειδικού Φόρου Κατανάλωσης πετρελαίου στους επαγγελματίες αγρότες.

Η οριστική κατάσταση που έχει σταλεί από το ΜΑΑΕ του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, περιλαμβάνει 274.000 επαγγελματίες αγρότες. Σύμφωνα με την ενημέρωση του Αντιπρόεδρου της κυβέρνησης, κ. Κωστή Χατζηδάκη, έχουν πληρωθεί 113.000 μοναδιαία ΑΦΜ, συνεπώς υπολείπονται άλλοι 161.000 αγρότες οι οποίοι όπως φαίνεται, δεν έχουν εισπράξει τον ΕΦΚ που δικαιούνται, ενώ έχει ολοκληρωθεί η ετήσια καλλιεργητική περίοδος.

Έπειτα από ενδελεχή έρευνα και επικοινωνία με πρατηριούχους, τους λογιστές τους, καθώς και με τους λογιστές των αγροτών, διαπιστώσαμε ότι το πρόβλημα εντοπίζεται στην αδυναμία συσχέτισης του καυσίμου (Diesel) από την ΑΑΔΕ, χωρίς όμως να μπορούμε να γνωρίζουμε ποιοι είναι οι λόγοι της αδυναμίας αυτής που οδηγεί στο να μην περιλαμβάνονται στις λίστες πληρωμών δικαιούχοι που πληρούν τις προϋποθέσεις.

Ως θεσμικός φορέας και στο πλαίσιο της υποχρέωσής μας για την προάσπιση των συμφερόντων των αγροτών ζητούμε συνάντηση μαζί σας, με την παρουσία των τεχνικών της ΑΑΔΕ που είναι αρμόδιοι για το ζήτημα της πληρωμής του ΕΦΚ πετρελαίου κίνησης στους αγρότες, καθώς και όσων άλλων προσώπων κρίνετε εσείς απαραίτητο να παρευρίσκονται.

Σκοπός και στόχος μας είναι να εντοπίσουμε που βρίσκεται το πρόβλημα και να προχωρήσουμε από κοινού στην άμεση ενημέρωση των εμπλεκομένων, ώστε να επιλυθεί.

Είναι η πρώτη φορά που γίνεται η προσπάθεια αυτόματης πληρωμής του ΕΦΚ πετρελαίου και αντιλαμβανόμαστε ότι είναι λογικό να υπάρχουν κάποιες τεχνικές αστοχίες. Ωστόσο, καθώς οδεύουμε στο τέλος του έτους και, όντας σε εκκρεμότητα μόλις δύο από τις πέντε (5) συνολικά πληρωμές, είναι πλέον εμφανής και αδιαμφισβήτητη, η δυσχερής θέση στην οποία έχουν περιέλθει οι δικαιούχοι αγρότες.

Θα ήταν ιδιαίτερα σημαντικό, η συνάντηση να πραγματοποιηθεί εντός του τρέχοντος μήνα, ώστε οι απαραίτητες διορθώσεις να ολοκληρωθούν πριν την 4η πληρωμή που αναμένεται να γίνει εντός του επόμενου μήνα και έως τις 30/12/25. Με τον τρόπο αυτό, θα καταστεί εφικτή η καταβολή της επιστροφής του ΕΦΚ πετρελαίου και στους λοιπούς δικαιούχους παραγωγούς.

Παράλληλα, θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε ότι προετοιμαζόμαστε και για ξεχωριστή συνάντηση, η οποία θα αφορά το ζήτημα των ψηφιακών δελτίων αποστολής, όσον αφορά τους γεωργούς και κτηνοτρόφους στους οποίους δημιουργεί εκ του προβλεπόμενου τρόπου εφαρμογής, σημαντικότατα γραφειοκρατικά προβλήματα και πιστεύουμε ότι αποτελεί ένα θέμα που απαιτεί περαιτέρω διερεύνηση, πριν την εφαρμογή του.

Ευχαριστούμε εκ των προτέρων, ενώ αναμένοντας τον ορισμό της συνάντησης για το ζήτημα που σας θέσαμε, παραμένουμε στη διάθεσή σας για οποιαδήποτε πληροφορία ή διευκρίνιση χρειαστείτε, προσδοκώντας τη θετική σας ανταπόκριση».