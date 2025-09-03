ΑΣΕΠ: Μόνιμες προσλήψεις στη ΡΑΑΕΥ - Οι θέσεις εργασίας

Στο ΕΤ η προκήρυξη ΑΣΕΠ 5Κ/2025 για μόνιμες προσλήψεις στο δημόσιο.

Απεστάλη στο Εθνικό Τυπογραφείο για δημοσίευση η 5Κ/2025 Προκήρυξη του ΑΣΕΠ, η οποία αφορά στην πλήρωση με σειρά προτεραιότητας είκοσι (20) θέσεων προσωπικού με σχέση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Αορίστου Χρόνου Πανεπιστημιακής, Τεχνολογικής και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης στη Ρυθμιστική Αρχή Αποβλήτων, Ενέργειας και Υδάτων (ΡΑΑΕΥ) σύμφωνα με το άρθρο 28 του ν. 4765/2021.

Η Ρ.Α.Α.Ε.Υ. ενισχύει το ανθρώπινο δυναμικό της με στόχο την αποτελεσματικότερη λειτουργία στους τομείς Αποβλήτων, Ενέργειας και Υδάτων, τομείς που αποτελούν κρίσιμους πυλώνες για την ανάπτυξη και τη βιώσιμη πορεία της χώρας.

Οι ειδικότητες καλύπτουν διαφορετικά γνωστικά πεδία, ώστε να καλυφθούν οι αυξανόμενες ανάγκες της Αρχής.