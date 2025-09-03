Games
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Οικονομία

ΑΣΕΠ: Μόνιμες προσλήψεις στη ΡΑΑΕΥ - Οι θέσεις εργασίας

eurokinissi eurokinissi
Στο ΕΤ η προκήρυξη ΑΣΕΠ 5Κ/2025 για μόνιμες προσλήψεις στο δημόσιο.

Απεστάλη στο Εθνικό Τυπογραφείο για δημοσίευση η 5Κ/2025 Προκήρυξη του ΑΣΕΠ, η οποία αφορά στην πλήρωση με σειρά προτεραιότητας είκοσι (20) θέσεων προσωπικού με σχέση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Αορίστου Χρόνου Πανεπιστημιακής, Τεχνολογικής και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης στη Ρυθμιστική Αρχή Αποβλήτων, Ενέργειας και Υδάτων (ΡΑΑΕΥ) σύμφωνα με το άρθρο 28 του ν. 4765/2021.

Η Ρ.Α.Α.Ε.Υ. ενισχύει το ανθρώπινο δυναμικό της με στόχο την αποτελεσματικότερη λειτουργία στους τομείς Αποβλήτων, Ενέργειας και Υδάτων, τομείς που αποτελούν κρίσιμους πυλώνες για την ανάπτυξη και τη βιώσιμη πορεία της χώρας.

Οι ειδικότητες καλύπτουν διαφορετικά γνωστικά πεδία, ώστε να καλυφθούν οι αυξανόμενες ανάγκες της Αρχής.

Δες όλες τις ειδήσεις και τα νέα τη στιγμή που συμβαίνουν

# TAGS

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

2Γ/2025 ΑΣΕΠ - Δημόσιο δίκαιο (πηγές δικαίου - ιεραρχία των κανόνων δικαίου)

2Γ/2025 ΑΣΕΠ - Δημόσιο δίκαιο (πηγές δικαίου - ιεραρχία των κανόνων δικαίου)

Οικονομία
Συντάξεις: Ελεύθεροι επαγγελματίες με 40 χρόνια ασφάλισης για 800 ευρώ

Συντάξεις: Ελεύθεροι επαγγελματίες με 40 χρόνια ασφάλισης για 800 ευρώ

ΔΥΠΑ: Απλήρωτοι χιλιάδες δικαιούχοι - Τι θα γίνει με την πληρωμή της επιδότησης 17.000 ευρώ

ΔΥΠΑ: Απλήρωτοι χιλιάδες δικαιούχοι - Τι θα γίνει με την πληρωμή της επιδότησης 17.000 ευρώ

Ενοίκια στα ύψη: Πατάρια καταστημάτων έγιναν διαμερίσματα - Πόσο νοικιάζονται

Ενοίκια στα ύψη: Πατάρια καταστημάτων έγιναν διαμερίσματα - Πόσο νοικιάζονται

Εξωδικαστικός: Η οικονομία αναπτύσσεται, αλλά οι ρυθμίσεις σκοντάφτουν

Εξωδικαστικός: Η οικονομία αναπτύσσεται, αλλά οι ρυθμίσεις σκοντάφτουν

ΟΠΕΚΕΠΕ: Προβληματισμός για το σενάριο ποινικών διώξεων «γαλάζιων» βουλευτών, ενόψει ΔΕΘ

ΟΠΕΚΕΠΕ: Προβληματισμός για το σενάριο ποινικών διώξεων «γαλάζιων» βουλευτών, ενόψει ΔΕΘ

Public: «Όλα για το σχολείο σε ένα μέρος – ποικιλία, ευκολία και ευελιξία»

Public: «Όλα για το σχολείο σε ένα μέρος – ποικιλία, ευκολία και ευελιξία»

Θέλεις σπιτικό φαγητό κάθε μέρα χωρίς να σπαταλάς ώρες στην κουζίνα; Σου έχω τη λύση!

Θέλεις σπιτικό φαγητό κάθε μέρα χωρίς να σπαταλάς ώρες στην κουζίνα; Σου έχω τη λύση!

Κυκλάδες, Επτάνησα και Πελοπόννησος: Όταν η ενδεχόμενη απαγόρευση μπορεί να θρυμματίσει τo συναισθηματικό αποτύπωμα εν πλω

Κυκλάδες, Επτάνησα και Πελοπόννησος: Όταν η ενδεχόμενη απαγόρευση μπορεί να θρυμματίσει τo συναισθηματικό αποτύπωμα εν πλω

Πέντε «αθώες» τροφές χωρίς ζάχαρη που καταστρέφουν τα δόντια μας - Οδοντίατροι προειδοποιούν

Πέντε «αθώες» τροφές χωρίς ζάχαρη που καταστρέφουν τα δόντια μας - Οδοντίατροι προειδοποιούν

Παίζεις μπάσκετ, ποδόσφαιρο ή βόλεϊ με την παρέα σου;

Παίζεις μπάσκετ, ποδόσφαιρο ή βόλεϊ με την παρέα σου;

Αλτσχάιμερ και Πάρκινσον: Ελλείψεις σε βιταμίνες και πεπτικές διαταραχές αυξάνουν τον κίνδυνο

Αλτσχάιμερ και Πάρκινσον: Ελλείψεις σε βιταμίνες και πεπτικές διαταραχές αυξάνουν τον κίνδυνο

Τζελ νυχιών: Απόφαση της ΕΕ απαγορεύει πλήρως την χρήση της ουσίας TPO

Τζελ νυχιών: Απόφαση της ΕΕ απαγορεύει πλήρως την χρήση της ουσίας TPO

Ογκολόγος: Τα 6 «αθώα» συμπτώματα του καρκίνου που δεν πρέπει ποτέ να αγνοούν οι άνδρες

Ογκολόγος: Τα 6 «αθώα» συμπτώματα του καρκίνου που δεν πρέπει ποτέ να αγνοούν οι άνδρες

Αιφνίδια βαρηκοϊα: Το πρόβλημα υγείας που αντιμετωπίζει ο Σάκης Κατσούλης

Αιφνίδια βαρηκοϊα: Το πρόβλημα υγείας που αντιμετωπίζει ο Σάκης Κατσούλης

Υψηλοί φόροι, χαμηλές πράσινες επενδύσεις- Οι ΜμΕ χωρίς στήριξη στην πράσινη μετάβαση

Υψηλοί φόροι, χαμηλές πράσινες επενδύσεις- Οι ΜμΕ χωρίς στήριξη στην πράσινη μετάβαση

Αλλάζουν από το 2026 οι ώρες αιχμής ζήτησης ρεύματος

Αλλάζουν από το 2026 οι ώρες αιχμής ζήτησης ρεύματος

Λογαριασμοί ρεύματος: Οι κυβερνητικές πιέσεις απέδωσαν- Μειώσεις, αλλά μικρότερες από τη «βουτιά» της χονδρικής

Λογαριασμοί ρεύματος: Οι κυβερνητικές πιέσεις απέδωσαν- Μειώσεις, αλλά μικρότερες από τη «βουτιά» της χονδρικής

Ψηφιακή αναβάθμιση στην περιβαλλοντική αδειοδότηση: Από τις 15 Σεπτέμβριο το νέο Ηλεκτρονικό Περιβαλλοντικό Μητρώο

Ψηφιακή αναβάθμιση στην περιβαλλοντική αδειοδότηση: Από τις 15 Σεπτέμβριο το νέο Ηλεκτρονικό Περιβαλλοντικό Μητρώο

Σαφές μήνυμα Μητσοτάκη: Η πτώση της χονδρικής να φανεί στους λογαριασμούς ρεύματος Σεπτεμβρίου

Σαφές μήνυμα Μητσοτάκη: Η πτώση της χονδρικής να φανεί στους λογαριασμούς ρεύματος Σεπτεμβρίου

Καύσωνας και τουρισμός ανέβασαν τη ζήτηση ρεύματος τον Ιούλιο – Κερδισμένοι και χαμένοι στη λιανική

Καύσωνας και τουρισμός ανέβασαν τη ζήτηση ρεύματος τον Ιούλιο – Κερδισμένοι και χαμένοι στη λιανική

Σχετικά Άρθρα

ΔΥΠΑ: Τα προσωρινά αποτελέσματα για τις προσλήψεις σε βρεφονηπιακούς

ΔΥΠΑ: Τα προσωρινά αποτελέσματα για τις προσλήψεις σε βρεφονηπιακούς

Οικονομία
2Γ/2025 ΑΣΕΠ - Δημόσιο δίκαιο (πηγές δικαίου - ιεραρχία των κανόνων δικαίου)

2Γ/2025 ΑΣΕΠ - Δημόσιο δίκαιο (πηγές δικαίου - ιεραρχία των κανόνων δικαίου)

Οικονομία
ΑΣΕΠ: Προκήρυξη το φθινόπωρο για τις θέσεις του γραπτού διαγωνισμού - Πότε οι διορισμοί

ΑΣΕΠ: Προκήρυξη το φθινόπωρο για τις θέσεις του γραπτού διαγωνισμού - Πότε οι διορισμοί

Οικονομία
«Ημέρες Καριέρας» στη Θεσσαλονίκη: 100 επιχειρήσεις με περισσότερες από 3.000 θέσεις εργασίας

«Ημέρες Καριέρας» στη Θεσσαλονίκη: 100 επιχειρήσεις με περισσότερες από 3.000 θέσεις εργασίας

Οικονομία

NETWORK

Τζελ νυχιών: Απόφαση της ΕΕ απαγορεύει πλήρως την χρήση της ουσίας TPO

Τζελ νυχιών: Απόφαση της ΕΕ απαγορεύει πλήρως την χρήση της ουσίας TPO

healthstat.gr
Αποτελέσματα Δημόσιας Διαβούλευσης από την ΡΑΑΕΥ

Αποτελέσματα Δημόσιας Διαβούλευσης από την ΡΑΑΕΥ

ienergeia.gr
Νέα Αριστερά: Υπάρχει σχέδιο μετατροπής της Ελλάδας σε εξαγωγέα υδρογόνου και ποια τα οφέλη για τους καταναλωτές;

Νέα Αριστερά: Υπάρχει σχέδιο μετατροπής της Ελλάδας σε εξαγωγέα υδρογόνου και ποια τα οφέλη για τους καταναλωτές;

ienergeia.gr
Αποτελέσματα Διαβούλευσης για τις δημοπρασίες κατανομής Μεταφορικής Ικανότητας στα Σημεία Διασύνδεσης και Εισόδου του ΕΣΜΦΑ

Αποτελέσματα Διαβούλευσης για τις δημοπρασίες κατανομής Μεταφορικής Ικανότητας στα Σημεία Διασύνδεσης και Εισόδου του ΕΣΜΦΑ

ienergeia.gr
ΣΠΑΡΤΑΚΟΣ: ΔΕΘ-Συλλογική διεκδίκηση για ένα καλύτερο αύριο

ΣΠΑΡΤΑΚΟΣ: ΔΕΘ-Συλλογική διεκδίκηση για ένα καλύτερο αύριο

ienergeia.gr
Ογκολόγος: Τα 6 «αθώα» συμπτώματα του καρκίνου που δεν πρέπει ποτέ να αγνοούν οι άνδρες

Ογκολόγος: Τα 6 «αθώα» συμπτώματα του καρκίνου που δεν πρέπει ποτέ να αγνοούν οι άνδρες

healthstat.gr
«Ευαγγελισμός»: Εκκενώνεται το κτίριο Σχολής και Οίκου Αδελφών – Θα ανακατασκευαστεί πλήρως

«Ευαγγελισμός»: Εκκενώνεται το κτίριο Σχολής και Οίκου Αδελφών – Θα ανακατασκευαστεί πλήρως

healthstat.gr
Αλτσχάιμερ και Πάρκινσον: Ελλείψεις σε βιταμίνες και πεπτικές διαταραχές αυξάνουν τον κίνδυνο

Αλτσχάιμερ και Πάρκινσον: Ελλείψεις σε βιταμίνες και πεπτικές διαταραχές αυξάνουν τον κίνδυνο

healthstat.gr