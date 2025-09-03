Games
Οι ανοιχτές θέσεις στάθμευσης σε πιλοτές δεν μπορούν να νοικιαστούν σε τρίτους

Οι ανοιχτές θέσεις στάθμευσης σε πιλοτές δεν μπορούν να νοικιαστούν σε τρίτους Φωτογραφία: ΚΟΝΤΑΡΙΝΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ EUROKINISSI
Τι ισχύει για τα ισόγεια και υπόγεια πάρκινγκ σε πολυκατοικίες και τι για τις ανοιχτές θέσεις στάθμευσης στις πιλοτές.

Δύο είναι τα νομικά πλαίσια που ισχύουν για την εκμετάλλευση των θέσεων στάθμευσης στις πολυκατοικίες από τους ιδιοκτήτες των διαμερισμάτων: μπορούν να ενοικιάσουν σε τρίτους τα υπόγεια πάρκινγκ και εκείνα που βρίσκονται σε κλειστούς ισόγειους χώρους όχι όμως τις ανοικτές θέσεις στις πιλοτές.

Οπως εξήγησε η πολιτικός μηχανικός Έλενα Χατζηνικολάου μιλώντας στο Action24, αναφορικά με τις ανοιχτές θέσεις στάθμευσης όταν ένας ιδιοκτήτης διαμερίσματος σε πολυκατοικία έχει στην κατοχή του «χιλιοστά επί του οικοπέδου, τότε μπορεί να το έχει σαν παρακολούθημα της ιδιοκτησίας του και να κάνει αποκλειστική χρήση του χώρου».

Διευκρίνισε, ωστόσο, ότι δεν μπορεί να ενοικιάσει σε τρίτο τον χώρο.

«Κληρώνει» για αυξήσεις στα επιδόματα ΟΠΕΚΑ και επιταγή ακρίβειας

«Κληρώνει» για αυξήσεις στα επιδόματα ΟΠΕΚΑ και επιταγή ακρίβειας

Οικονομία

Σε ό,τι αφορά τις υπόγειες θέσεις στάθμευσης και τις περίκλειστες στο ισόγειο, είναι διαφορετικό το νομικό πλαίσιο για τους ιδιοκτήτες των διαμερισμάτων: «Εκεί δεν έχουμε πρόβλημα. Εκεί έχουμε χιλιοστά επί του οικοπέδου . Αντιμετωπίζονται ως διηρημένες ιδιοκτησίες και μπορούμε να ενοικιάσουμε και σε τρίτους. Να το αντιμετωπίσουμε δηλαδή ως μία ανεξάρτητη οριζόντια ιδιοκτησία».

Σε αυτή την περίπτωση βέβαια, ο ιδιοκτήτης είναι υποχρεωμένος να δηλώσει το σχετικό μισθωτήριο στο taxisnet και να το έχει δηλώσει στο Κτηματολόγιο. «Τότε, μπορούμε να νοικιάσουμε νομίμως αυτούς τους χώρους», τόνισε η κ. Χατζηνικολάου.

Οι χώροι στις πιλοτές θεωρούνται κοινής χρήσης. Τι ισχύει, όμως, στις νεόδμητες πολυκατοικίες; Οι υπόγειες, κλειστές, θέσεις πάρκινγκ μπορούν να νοικιαστούν/πωληθούν σε τρίτους. «Επίσης, μπορούμε να έχουμε ανοικτές θέσεις στην πιλοτή, οι οποίος θα λειτουργούν ως παρακολουθήματα των οριζοντίων ιδιοκτησιών. Το παρακολούθημα πάει μαζί με την αποκλειστική χρήση του συγκεκριμένου διαμερίσματος».

Άγνωστο είναι πόσα από τα πάρκινγκ που ενοικιάζονται σε πολυκατοικίες είναι δηλωμένα και η ΑΑΔΕ έχει επιδοθεί σε σαφάρι για να εντοπίσει τις «μαύρες» θέσεις στάθμευσης.

